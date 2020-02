Martin Braithwaite es nuevo jugador de Barcelona. El club catalán se lo adquirió al Leganés tras activar la clásula de rescisión de contrato de 18 millones de euros

Barcelona atraviesa una crisis institucional que repercute directamente en lo futbolístico. Luego de que cerrara el mercado de pases sin transferencias a la vista, la lesión del francés Ousmane Dembelé, sumada a la ausencia de Luis Suárez, hizo que el Barça saliera a buscar un atacante desesperadamente (aunque solo podía fichar un jugador del mercado local o que se encuentre libre). Luego de muchos rumores, finalmente se confirmó que el danés Martin Braithwaite es nuevo jugador de la institución tras haberle pagado a Leganés la cláusula de rescisión de 18 millones de euros.

Durante el mercado de pases surgieron los nombres de Lautaro Martínez (era un costo muy alto por su cláusula) y Erling Haaland (consideraban que no daba el perfil para el ataque blaugrana), pero finalmente no hubo una incoporación de peso. También apareció el argentino Ezequiel 'Chimy' Ávila, de gran temporada con Osasuna, pero se lesionó y la oportunidad para el ex San Lorenzo se desvaneció.

El delantero de la selección danesa tiene 28 años y llega a Barcelona porque sus características de juego se acoplan bien al estilo del club. Su posición natural es de centrodelantero, pero también puede jugar como mediapunta y en el Mundial de Rusia 2018 ingresaba desde el banco de suplente para ocupar la posición de extremo izquierdo. Maneja bien los dos perfiles, es aguerrido y tiene una buena lectura de juego. El ex Toulouse firmó un contrato por cuatro temporadas y aumentó su cláusula de rescisión a 300 millones de euros.

En lo que va de 2020, Ernesto Valverde dejó de ser el técnico del equipo y su reemplazo fue Quique Setién, quien todavía no pudo acomodar al equipo y plasmar el juego que lo llevó a dirigir el banco culé. Sin poder contar con Dembelé y Suárez, más el irregular rendimiento de Antoine Griezmann que no se termina de adaptar, era evidente que el equipo capitaneado por Lionel Messi necesitaba incorporar un atacante.

La versatilidad de Braithwaite, sumado a que su precio de mercado era accesible y la buena temporada que estaba haciendo en Leganés, lo convirtieron en el apuntado ideal para Barcelona. Lleva disputados 27 encuentros entre liga española y Copa del Rey, en los que convirtió 8 goles y realizó una asistencia.

El flamante refuerzo blaugrana debutó en la liga danesa con el club de su ciudad natal en 2009, Esbjerg fB, a pesar de haber hecho las inferiores en Midtjylland. También pasó por Toulouse y Bourdeax, de Francia, y Middlesbrough, de Inglaterra. La temporada pasada el club de inglés lo vendió a Leganés. Además, lleva 10 años siendo convocado al seleccionado de su país, contando sus pasos por los combinados juveniles.