Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan por la punta de la liga española, con Julián Alvarez titular

Barcelona y Atlético de Madrid juegan este martes un partido determinante por la vanguardia en la liga española. El encuentro, correspondiente a la fecha 19 y adelantado por la futura participación de ambos en la Supercopa de España, se desarrolla en el Camp Nou. El conjunto local lidera con 34 puntos, mientras que el dirigido por Diego Simeone lo sigue con 31. En el centro de la atención estarán los argentinos del cuadro visitante, en especial Julián Alvarez, titular en la delantera, en medio de los rumores que lo vinculan con el club blaugrana.

La Araña, que vuelve a la formación titular de Atlético luego de ser resguardado en la jornada anterior, llega a este partido estando en la órbita de Barcelona como posible sucesor de Robert Lewandowski. Entre los argentinos también estarán desde el inicio Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Nicolás González. Desde el banco esperan Juan Musso y Thiago Almada.

Por su parte, Barça sale al campo condicionado por la ausencia de Ronald Araújo, el capitán, que se apartó temporalmente de la actividad profesional para atender una situación vinculada con su salud mental. La decisión, tomada en consenso con el club tras la expulsión que sufrió ante Chelsea por la Champions League, abrió un debate profundo en la institución y en el fútbol europeo, en el que se prioriza cada vez más el bienestar emocional de los jugadores.

El uruguayo, referente del vestuario y figura determinante en la última temporada, no se entrenó en los últimos días y recibe apoyo del presidente Joan Laporta y del cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick. Su ausencia no solo afecta la estructura defensiva del equipo, sino que además deja vacante un liderazgo que había sido importante en momentos de inestabilidad deportiva. En el estadio, banderas de los hinchas mostrando su apoyo para el defensor.

Hinchas exhiben una bandera con la leyenda “Fuerza Ronald” en referencia al defensor uruguayo de Barcelona, Ronald Federico Araújo da Silva, antes del partido ante Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou JOSEP LAGO� - AFP�

El partido comenzó con un ritmo vertiginoso, marcado por la intención de ambos equipos de imponer condiciones desde el inicio. Lejos de tomarse un tiempo de estudio, Barcelona y Atlético de Madrid apostaron por un planteo directo, con presión alta y salidas rápidas. Sin embargo, la primera incidencia importante no fue en el marcador, sino en la nómina de protagonistas: a los pocos minutos, Johnny Cardoso debió abandonar el campo tras una mala caída en un choque con Pau Cubarsí. El brasileño fue reemplazado por Koke, histórico referente del colchonero.

El golpe para los visitantes no afectó su plan de juego. A los 19 minutos, llegó el primer grito de la tarde para el conjunto de Simeone. Tras un pase largo de Molina, Álex Baena rompió la última línea defensiva y enfrentó en soledad al aquero Joan García. Con una definición sutil, picándola apenas hacia un costado, el mediapunta español puso el 1-0 para el Atlético. La jugada fue revisada por el VAR por una posible posición adelantada, pero finalmente fue convalidada, desatando el festejo visitante en el Camp Nou.

Barcelona no tardó en reaccionar. Golpeado por el gol rival, asumió el protagonismo en los minutos siguientes y comenzó a inclinar el campo con sus extremos como estandartes. Raphinha y Lamine Yamal se alternaron desbordes por las bandas y exigieron a la defensa del Atlético, que retrocedió varios metros frente al empuje local. La presión tuvo premio a los 25 minutos, en una jugada que combinó precisión y jerarquía: Pedri, con un pase filtrado de su sello, habilitó al delantero brasileño, que controló en carrera, eludió al arquero Jan Oblak y definió con clase para sellar el 1-1. El Camp Nou explotó con el empate y el trámite quedó otra vez abierto.

La superioridad del conjunto catalán continuó acentuándose y encontraría una nueva oportunidad a los 35 minutos. Dani Olmo, que se había movido con inteligencia entre líneas, fue derribado en el borde del área cuando intentaba girar hacia el arco. El árbitro español, Ricardo de Burgos Bengoetxea, sancionó penal y el VAR le convalidó la decisión. La chance era inmejorable para que Barcelona pasara al frente antes del descanso.

Robert Lewandowski, experimentado y habitual ejecutor, se hizo cargo del disparo. Sin embargo, el delantero polaco desperdició la ocasión: remató por encima del travesaño, tras impactar el balón con demasiada fuerza desde abajo. El lamento invadió el estadio, que apenas unos instantes después volvió a quedar en vilo: el arquero Oblak, figura clave de la primera etapa, le ahogó el grito de gol al número 9 con una gran tapada a su palo izquierdo tras un cabezazo que parecía destino de red. El duelo seguía abierto, pero los de Hansi Flick merecían más.

Así concluyó una primera mitad de alto voltaje, con un leve predominio de Barcelona en el tramo final. Ante ese diagnóstico, el Cholo optó por realizar una modificación táctica en el entretiempo: retiró a Nico y envió al campo a Conor Gallagher, con el objetivo de equilibrar el mediocampo y cerrar los espacios que su equipo había dejado expuestos en los últimos minutos.

La segunda parte se reanudó con un desarrollo más parejo, similar al arranque del encuentro. Julián Álvarez tuvo una de las más claras para el Atlético al intentar definir con un sutil toque por encima del arquero, pero Joan García lo adivinó. Barcelona respondió con una combinación explosiva entre Lamine Yamal y Raphinha, que terminó con un remate cruzado del brasileño apenas desviado. Minutos después, la Araña volvió a ser protagonista: filtró un pase preciso para su compatriota Simeone, que quedó de frente al arco, pero no logró entrarle bien y su disparo se fue desviado. La tensión crecía en el Camp Nou, con dos equipos decididos a quedarse con todo.