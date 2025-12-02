Horario de Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Liga de España 2025-2026

La fecha 19 de LaLiga de España pondrá cara a cara a dos de los principales animadores del certamen, Barcelona y Atlético de Madrid. El partido se jugará este martes a las 17 (horario argentino) en el Camp Nou, con arbitraje de Ricardo De Burgos Bengoetxea y televisación de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Si el local gana, estirará su ventaja como único líder del campeonato; mientras que un triunfo del visitante le permitiría alcanzar a su rival de turno en la tabla de posiciones. Hasta el momento, el Barça acumula 34 puntos (11 victorias, un empate y dos derrotas) y viene de ganarle a Deportivo Alavés por 3 a 1. El Colchonero, por su parte, suma 31 unidades, producto de nueve triunfos, cuatro igualdades y una caída. En la última jornada venció por 2 a 0 a Real Oviedo como local.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 2 de abril de este año, por la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. En aquella oportunidad, Barcelona se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Ferrán Torres y avanzó a la final gracias al empate 4 a 4 de la ida por los tantos de Pedri, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez y Robert Lewandowski para el combinado catalán, y de Julián Álvarez, Antoine Griezmann, Marcos Llorente y Alexander Sorloth para el equipo dirigido por Diego ‘Cholo’ Simeone.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: todo lo que hay que saber

Fecha 19 de LaLiga de España 2025-2026.

Día : Martes 2 de diciembre.

: Martes 2 de diciembre. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : Camp Nou.

: Camp Nou. Árbitro : Ricardo De Burgos Bengoetxea.

: Ricardo De Burgos Bengoetxea. TV : DSports.

: DSports. Minuto a minuto: canchallena.com.

El encuentro corresponde a la fecha 19 más allá de que la jornada del fin de semana venidero será la 15. El motivo es que ambos equipos, al igual que Athletic Bilbao y Real Madrid -que se verán las caras este miércoles a las 15 de la Argentina-, jugarán la Supercopa de España en enero, en Arabia Saudita, con los siguientes enfrentamientos: Barcelona vs. Athletic Bilbao y Atlético de Madrid vs. Real Madrid. Por este motivo, LaLiga adelantó los encuentros de la 19° fecha.

Barcelona y Atlético de Madrid jugarán un mes antes de lo pautado porque afrontarán la Supercopa de España GIUSEPPE CACACE - AFP

Posibles formaciones