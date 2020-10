Todos amigos: el saludo entre Ronald Koeman y Zinedine Zidane antes del clásico en la liga de España. Fuente: AFP

El penal de Clement Lenglet a Sergio Ramos cambió el curso del clásico español. La jugada fue el eje de la conferencia de prensa de Ronald Koeman luego de la derrota de Barcelona por 3-1 ante Real Madrid en el Camp Nou. "Para mí no es penal. Llevamos cinco jornadas y el VAR solo ha entrado en contra del Barça", protestó el holandés, contrariado por el uso de la tecnología en contra de su equipo, según su apreciación.

"El VAR nunca ha entrado ni con Messi contra el Sevilla, ni en las dos faltas que son roja contra el Getafe. Mi pregunta al árbitro ha sido por qué hay VAR solo en nuestra contra", amplió el entrenador del equipo catalán, quien consideró que la jugada del penal ha sido "decisiva" para el curso del partido. Luego, apuntó directamente contra la herramienta tecnológica: "El VAR puede ser muy bueno, pero para todos los equipos".

El penal de VAR que rompió el clásico

"No he hablado con Lenglet pero sí he visto la jugada", concedió Koeman. Y no dudó a la hora de explicarla: "Es falta de Ramos a Lenglet. Luego Lenget agarra a Ramos, pero no para tirarse hacia atrás, en todo caso tendría que tirarse por delante, no por atrás. Para mí, una vez más, no es penal", insistió. Y zanjó el tema: "Es normal que los jugadores del Real Madrid hagan el máximo para que el árbitro piten el penalti. El árbitro decide y dicen que es penalti, no quiero hablar más, pero sí ha sido un momento decisivo en el partido".

Sergio Ramos, del Real Madrid, lanza el penal que le dio la ventaja decisiva a Real Madrid ante Barcelona. Fuente: AP

Sobre el plan de juego de su equipo, Koeman explicó: "Hemos cambiado la posición de Leo (Messi) y hemos puesto a Ansu como referencia e intentar buscar profundidad y tener jugadores en las bandas con buen control de pelota y jugar entre líneas. Creo que hemos hecho un buen partido", opinó. Y explicó los cambios sobre el final del partido, que partieron a Barcelona: "Era arriesgado pero no me importa perder 2-1 o 3-1".

Zidane: "Hay que disfrutar de esta victoria"

Zinedine Zidane, entrenador de Real Madrid, estaba mucho más tranquilo a la hora de enfrentar las preguntas de la prensa que su colega holandés de Barcelona. "Son solo tres puntos, pero hay que disfrutar de esto después de todos los comentarios que hicieron sobre la plantilla. Ahora hay que descansar bien y pensar porque viene rápido el partido del martes", explicó, en relación a los rumores que hablaban de una eventual salida del cargo ante un mal resultado en el clásico.

Luka Modric acaba de convertir el tercer gol de Real Madrid en el clásico ante Barcelona y lo celebra con sus compañeros. Los merengues se impusieron por 3-1 y dieron aire a su entrenador, Zinedine Zidane. Fuente: AP

"Jugamos contra el Barça, que en su campo te puede meter en problemas, pero hemos tenido a Courtois con dos buenas atajadas y luego en la segunda parte pudimos haber metido el cuarto gol", analizó Zidane, quien evitó referirse a la jugada del VAR que rompió el clásico. "Hay un árbitro, ha ido a ver la jugada y luego dio el penal. No hablo nunca de los árbitros, es una labor complicada y no voy a empezar hoy a hablar de ellos. La ha visto y la ha pitado. Independientemente de esta jugada nosotros merecemos la victoria. Terminamos 1-3 y pudimos marcar alguno más", agregó.

