Ronald Koeman fue presentado de manera oficial el nuevo director técnico de Barcelona Fuente: Reuters - Crédito: Albert Gea

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de agosto de 2020 • 15:59

En Barcelona ya se respiran aires de cambio. Luego de la salida de Quique Setién como entrenador del primer equipo, este miércoles fue presentado de manera oficial el nuevo director técnico del club: Ronald Koeman firmó contrato con la institución hasta 2022 y ya tuvo su presentación en sociedad. Además respondió preguntas y dejó varios títulos; entre ellos confirmó una obviedad que se preocupó por repetir: que quiere a Lionel Messi en su equipo.

En sus primeras palabras, quien es conocido como "el héroe de Wembley" para los fanáticos del conjunto catalán (anotó el gol que le dio en 1992 la primera Copa de Europa al club, ahora llamada Champions League) se mostró feliz y orgulloso de haber sido el elegido para dirigir al primer equipo: "Barcelona es mi casa y voy a tener la posibilidad de entrenar a un equipo tan grande. No es un momento fácil. Tiene que ser así. A partir de ahora vamos a trabajar en tener un equipo fuerte, hay que hacer cambios", expresó.

También se refirió a la histórica goleada sufrida por Barcelona en los cuartos de final de la Champions League, el 8-2 de Bayern Munich que entró en la historia: "La imagen del otro día me dejó muy triste, no es la que queremos. Hay que trabajar para recuperar el prestigio, el Barcelona sigue siendo el club más grande del mundo".

Uno de los primeros temas que se tocó en la conferencia de prensa fue sobre el estilo de juego que propone. Koeman fue terminante con su concepto: "Soy holandés, nos gusta tener el balón, no correr detrás de él. Mi idea es jugar bien, aunque lo más importante es ganar el partido. Tengo experiencia en muchos equipos como entrenador y estoy capacitado para entrenar al equipo al máximo nivel. Siempre ha habido conexión Barcelona-Holanda", señaló. Una referencia histórica ineludible, que tiene a Rinus Michel y Johan Cruyff como máximos exponentes holandeses en el club.

Ronald Koeman firmó contrato con el club hasta 2022 Fuente: AP - Crédito: Joan Monfort

También hizo referencia a Lionel Messi. Mucho se habló en estos días sobre una posible salida del club por parte del capitán, además de la frustración por la que atraviesa debido a la goleada frente a Bayern Munich y al mal momento deportivo por el que pasa. Pero Koeman afirmó su deseo de contar con él: "No sé si tengo que convencerlo. Messi es el mejor jugador del mundo y lo quieres tener en tu equipo, no en el contrario. Por mi parte, como entrenador, me encanta trabajar con Messi. Porque te gana partidos. Y si le sacas el rendimiento que ha demostrado, contentísimo si quiere quedarse".

El flamante entrenador manifestó que va a hablar con el futbolista argentino: "No voy a decir lo que voy a hablar con él. Son cosas privadas entre un jugador y el entrenador. Quiero saber qué piensa de Barcelona, qué piensa de cómo quiere seguir. Y luego soy yo el que tiene que tomar decisiones". Vale destacar que Messi tiene un año más de contrato con el club por lo que Koeman también advirtió: "Ojalá siga más años aquí".

Barcelona presentó a Ronald Koeman, en una puesta escena acorde a los tiempos del coronavirus. Fuente: Reuters - Crédito: Albert Gea

Mucho se habló sobre sus dichos de los jugadores de más de 30 años y también fue consultado sobre el tema: "Hay futbolistas con una edad de los que se pueden tener dudas por su rendimiento. Buscaremos lo mejor, tomaremos decisiones si son necesarias. A partir de hoy trabajaremos en ello". Una posible baja es la de Sergio Busquets, a quien Koeman pensaría reemplazar con su compatriota Frenkie De Jong. También se comenta la posible salida del club de Luis Suárez, Jordi alba y Gerard Piqué. El holandés dijo que no quiere hablar individualmente de los jugadores: "Es por respeto a ellos".

Por último se despachó con un mensaje propio de la escuela holandesa de Johann Cruyff y el Ajax, de la cual proviene: "El fútbol es para disfrutar, se los diré a los jugadores. Tenemos que estar orgullosos de estar aquí, todos", concluyó.