Barracas Central empató con Sarmiento con un gol a los 96 minutos después de que Andrés Merlos diera 11 adicionales

“No le encuentro sentido”, ese fue el análisis de Gabriel Díaz, el lateral izquierdo de Sarmiento de Junín, cuando intentaba hallarles una explicación a los 11 minutos que decidió agregar el árbitro Andrés Merlos en el segundo tiempo del partido con Barracas Central por la fecha 9 de la Liga Profesional y que resultó tiempo más que suficiente para que el equipo porteño consiguiera un empate in extremis a los 96′, que además quedó teñido por un escupitajo y un revuelo del banco de Sarmiento que el juez no tuvo en cuenta.

Ambos equipos llegaban al encuentro con la necesidad de sumar puntos para no quedar demasiado rezagados casi en el mediterráneo del torneo y con el resultado final sumaron una unidad que dejó mejor parado al club de los Tapia en la zona A, tras alcanzar la octava posición con 13 puntos, mientras que los del noreste bonaerense llegaron a 7 unidades, en el puesto 11 de la zona B, a falta de la mitad de partidos del fin de semana.

Se trató de partido friccionado que tuvo como protagonistas a los dos arqueros (Lucas Acosta, por los locales, y Marcos Ledesma, por los visitantes) que taparon al menos 13 tiros al arco entre los dos (2 Acosta, 11 Ledesma), de un total de 40 remates.

A pesar de la velocidad del juego, y una latente superioridad de los capitaneados por Rubén Darío Insúa, fueron los liderados por Javier Sanguinetti los que consiguieron ponerse en ventaja a los 65 minutos, con el gol de Pablo Magnin, el delantero que había entrado apenas 9 minutos antes en reemplazo de Valentín Burgoa. Ahí fue que iniciaron las polémicas.

El gol, que se originó a partir de un rápido desmarque por la banda y un pase al medio de Iván Morales, fue, en primera instancia, anulado por el juez de línea, quien dio aviso a Merlos. Lo llamativo de la jugada fue que los jugadores de Sarmiento no reclamaron con vehemencia la nulidad del gol, pero enseguida hubo llamado de revisión del VAR. Allí, tras el trazado de las líneas que verificaron la correcta ubicación del Magnin por detrás del balón, se convalidó el tanto.

El partido continuó con normalidad tras el gol, a pesar de los cinco cambios que ejecutó Sarmiento y los otros cuatro que realizó Barracas, y las cinco amarillas para los locales (dos en el primer tiempo), pero ninguna para la visita. En cuanto a las amonestaciones, cabe resaltar que en la recta final, los verdes quedaron con uno menos, en otra de las polémicas del partido, ya que Merlos le mostró la roja a Leandro Suhr en el minuto 86, por discutir.

Una vez cumplido el tiempo regular, Merlos decidió añadir 11 minutos. Un número que suele agregarse solo en caso de una severa interrupción del juego, algo que a pesar del tiempo perdido entre cambios, amonestaciones, el VAR y los saques de arco, no parecía ser necesario. Diferente fue el caso del primer tiempo, cuando se añadieron 12 minutos, luego de que el partido se viera interrumpido para atender a una mujer que se descompensó en la tribuna . Merlos paró el partido, cuando vio las señas de los hinchas.

Fue entonces, en ese añadido de 11 minutos finales, que llegó el empate de los del sur de la ciudad de Buenos Aires, el cual tampoco estuvo exento de polémica. A los 95, Barracas ejecutó un lateral al área, el cual, luego de una serie de cabezazos, cayó en en los pies de Rafael Barrios, que filtró para Tomás Porra, y tocó atrás para Gonzalo Morales, que de un toque venció a Acosta.

Sin embargo, en el inicio de la jugada, antes del cobro del lateral, todo el banco de Sarmiento se levantó para reclamar contra un escupitajo de parte del propio Barrios sobre uno de los alcanzapelotas del club. Esto no fue advertido por Merlos que dejó que la jugada siguiera su curso y desembocó en el agónico empate.

Al final del partido, la queja de Sarmiento se posó sobre los 11 minutos añadidos, tal y como sintentizó Gabriel Díaz en diálogo con ESPN: “Una lástima que se nos escape en los últimos minutos. La verdad, no entiendo los 11 minutos de adición. En mi vida vi 11 minutos. Te dan la explicación de que fueron al VAR y que el arquero se tira, pero no le encuentro explicación. Me parece un montón 11 minutos. Está bien que en el primer tiempo se dieron 12 porque se paró el partido por un rato largo, pero ya en el segundo tiempo, adicionar 11 es una locura”.

La sucesión de polémicas en el partido pone nuevamente la lupa sobre los árbitros que dirigen a Barracas y un presunto favoritismo hacia el equipo que está ligado al presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Desde 1952, Sarmiento y Barracas Central se enfrentaron en 15 oportunidades. Sarmiento ganó 6 encuentros, Barracas ganó 4 y hubo 5 empates.

