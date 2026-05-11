Rosario Central vs. Racing, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Rosario Central y Racing Club se enfrentarán el próximo miércoles en el estadio Gigante de Arroyito en uno de los cuatro cruces de cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro está programado a las 19 y se transmitirá en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.36 contra 3.25 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.0.

El Canalla, en octavos, se cargó al otro club de Avellaneda, Independiente, 3 a 1 en el Gigante de Arroyito. Gabriel Ávalos, el goleador del campeonato, puso en ventaja al visitante y el anfitrión lo dio vuelta con anotaciones de Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Elías Verón.

Antes, en la zona B, el elenco de Jorge Almirón se ubicó cuarto con 28 tantos gracias a ocho triunfos, cuatro empates y cuatro caídas. Hace cuatro juegos que no cae -tres victorias y una parda- y está haciendo una buena temporada con actividad en el plano internacional porque también participa de la Copa Libertadores y que quiere certificar con un título.

Así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Apertura 2026 Canchallena

La Academia, por su parte, eliminó a Estudiantes de La Plata con un triunfo 1 a 0 con un cabezazo de Santiago Sosa y dejó en claro que, más allá del magro presente, es un rival de temer.

El conjunto de Gustavo Costas ingresó a los playoffs con el octavo y último lugar de la zona B porque sumó 21 unidades gracias a cinco alegrías, seis igualdades y cinco derrotas. Teniendo en cuenta también la Copa Sudamericana, hasta el triunfo sobre el Pincha llevaba siete cotejos sin triunfos con tres caídas y cuatro empates.

Santiago Sosa le dio el triunfo a Racing sobre Estudiantes de La Plata y, a la postre, la clasificación a los cuartos de final del Torneo Apertura Rodrigo Valle - Getty Images South America

Ambos clubes ya se enfrentaron en el Torneo Apertura 2026 y fue en la segunda fecha del Grupo B, con triunfo de Rosario Central como visitante 2 a 1 con goles de Ángel Di María y Alejo Véliz. Adrián Martínez descontó para el anfitrión.