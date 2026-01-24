Barracas Central le negó la acreditación a LA NACION para la cobertura del partido ante River

El lector de LA NACION no tendrá hoy la cobertura en el estadio del partido entre Barracas Central y River, que se jugará desde las 17 de este sábado, porque el club local alegó problemas de procedimiento al momento de solicitar la acreditación. En realidad, este medio realizó el trámite de la misma manera que en la temporada pasada, donde sí había obtenido el pase, pero ahora se encontró con una respuesta negativa.

“En esta ocasión queríamos informarle que el pedido fue rechazado. Su solicitud no cumplió con los requisitos en nuestro reglamento interno de acreditaciones. Asimismo los invitamos a sumarse en el registro de medios para facilitar los próximos pedidos”, le respondió el sector de prensa de Barracas Central a LA NACION en un mail. De esta forma, no habrá registro en el escenario de juego del encuentro correspondiente a la primera fecha del Apertura 2026.

En un torneo que vuelve a poner bajo la lupa la actuación de los arbitrajes, el Guapo y el Millonario se medirán en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por la fecha inicial del Grupo B. El árbitro principal será Nicolás Ramírez, mientras que sus asistentes serán Juan Mamani y Adrián Delbarba. El encargado del VAR será Héctor Paletta y el del AVAR será Jorge Broggi. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El Guapo se prepara para la temporada más importante de su historia. Disputará un torneo internacional por primera vez, la Copa Sudamericana, tras un buen 2025 en el que finalizó en el décimo lugar de la Tabla Anual del fútbol argentino. El Millonario, por su parte, tuvo un año flojo y no logró clasificarse a la Copa Libertadores, por lo que también jugará la Sudamericana, en la que quiere consolidarse como uno de los candidatos al título.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 12 de mayo de 2025, por los octavos de final del Apertura. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se quedó con la victoria por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Paulo Díaz, Ignacio Fernández y Marcos Acuña. De ellos, ‘Nacho’ ya no está en el plantel porque regresó a Gimnasia de La Plata, mientras que el chileno está apartado por cuestiones futbolísticas. El campeón del mundo con la selección argentina tampoco jugaría, pero por dolencias físicas.

Barracas Central vs. River: cómo ver online

El partido se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Probables formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo o Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio o Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.