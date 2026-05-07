Talleres vs. Belgrano, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Los octavos de final del Torneo Apertura 2026 comenzarán el próximo sábado con el clásico de Córdoba entre Talleres y Belgrano, programado a las 16.30 en el estadio Mario Alberto Kempes. El cotejo se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará Darío Herrera, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.24 contra 3.65 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario de media hora, paga hasta 2.95.

La T compitió en la primera etapa en el Grupo A y se ubicó cuarto con 26 puntos producto de siete triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. El conjunto de Carlos Tevez lleva cuatro juegos sin caídas con dos victorias y la misma cantidad de pardas y aspira a llegar lejos en el certamen doméstico.

El Pirata, por su parte, fue quinto en la zona A con la misma cantidad de unidades que su oponente, 26, gracias a un récord similar de siete alegrías, cinco igualdades y cuatro derrotas. Su presidente, Luis Artime, intentó gestionar la presencia de hinchas de su club en el Kempes, pero no se le hizo lugar al pedido y su equipo afrontará el encuentro solo con parcialidad de su rival.

El clásico de Córdoba ya se jugó en este Torneo Apertura 2026 y fue el interzonal de la undécima fecha. El resultado fue empate 0 a 0 en el estadio Julio César Villagra del Pirata y al igual que en los seis duelos anteriores no hubo ningún ganador. La última vez que el cruce tuvo un vencedor fue en un amistoso en 2023 cuanto la T sonrió 3 a 0.

Quien se imponga en el duelo de octavos de final se meterá entre los mejores ocho del certamen y esperará por Independiente Rivadavia de Mendoza o Unión de Santa Fe, que se enfrentarán el mismo sábado pero a las 21.30.