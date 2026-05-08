Platense empató con Peñarol y acaricia la clasificación en la Copa Libertadores

Está cerca. Falta un último paso, el defintivo. ¿Quién lo hubiera dicho? Platense, el popular equipo de Vicente López y de Saavedra, quedó a un paso de la clasificación a los octavos de final. En un estadio repleto (con calamares y uruguayos), empató 1-1 con Peñarol, un grande de esta parte del continente, en un encuentro de la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

Quedó con siete unidades, tres menos que Corinthians, el líder. Y dejó a Peñarol (al igual que Independiente Santa Fe), con 2, al borde del precipicio.

Lagos y Zapiola, la sociedad del gol JUAN MABROMATA - AFP

El estadio fue una fiesta: entre los hinchas del Calamar y los simpatizantes uruguayos (que colmaron la tribuna visitante), hubo casi 30.000 almas en Vicente López.

Todo lo que le pasa a Platense en estos últimos años merece entrar en las crónicas de lo mejor de su historia.

El 31 de enero de 2021, después de una estadía de 22 años en el ascenso del fútbol argentino, Platense logró el regreso a a la máxima categoría, tras ganar la final del Torneo Reducido. Fue en una dramática definición por penales contra Estudiantes de Río Cuarto, luego de empatar 1 a 1.

Lo mejor de Platense vs. Peñarol