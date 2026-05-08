Platense empató con Peñarol y acaricia la clasificación en la Copa Libertadores
El Calamar igualó 1-1 con el gigante uruguayo en un estadio repleto
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Está cerca. Falta un último paso, el defintivo. ¿Quién lo hubiera dicho? Platense, el popular equipo de Vicente López y de Saavedra, quedó a un paso de la clasificación a los octavos de final. En un estadio repleto (con calamares y uruguayos), empató 1-1 con Peñarol, un grande de esta parte del continente, en un encuentro de la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.
Quedó con siete unidades, tres menos que Corinthians, el líder. Y dejó a Peñarol (al igual que Independiente Santa Fe), con 2, al borde del precipicio.
El estadio fue una fiesta: entre los hinchas del Calamar y los simpatizantes uruguayos (que colmaron la tribuna visitante), hubo casi 30.000 almas en Vicente López.
Todo lo que le pasa a Platense en estos últimos años merece entrar en las crónicas de lo mejor de su historia.
El 31 de enero de 2021, después de una estadía de 22 años en el ascenso del fútbol argentino, Platense logró el regreso a a la máxima categoría, tras ganar la final del Torneo Reducido. Fue en una dramática definición por penales contra Estudiantes de Río Cuarto, luego de empatar 1 a 1.
Lo mejor de Platense vs. Peñarol
El 1° de junio de 2025, logró el mayor hito de su historia, al coronarse campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional. Se impuso por 1 a 0 sobre Huracán, en Santiago del Estero.
El 16 de abril de 2026, venció a Peñarol y logró su primer triunfo en la Copa Libertadores. Se impuso por 2 a 1 sobre el gigante, en el moderno Campeón del Siglo, por la segunda fecha de la etapa de grupos.
La primera parte del espectáculo fue bastante accidentada: hubo dos lesionados en los primeros 15 minutos. Primero, en Peñarol: salió Eric Remedi, el volante argentino, reemplazado por Diego Laxalt, con la camiseta 93 y de 33 años. Más tarde, en Platense: salió Tomas Nasif (suele sufrir con su físico), reemplazado por Augusto Lotti.
Lucha, barro, provocaciones: así fue buena parte del desarrollo. Se jugó poco, se discutió mucho. El primer tiempo terminó con seis amonestaciones. Peñarol abrió el marcador con un bombazo de Facundo Batista y Platense empató con la aparición por sorpresa de Agustín Lagos, un defensor.
Un zurdazo de Zapiola, en el cierre del primer capítulo, casi cambia la historia: chocó contra un poste. Platense insistía. Una y otra vez. Peñarol no pareció en ningún momento aquel club temible en el concierto internacional.
El tramo final se convirtió en un escenario de necesidades contrapuestas. Platense buscó el gol que le asegurara la clasificación, mientras que Peñarol tuvo la convicción, hasta el final, de no quedarse afuera de todo. Por momentos, fue un rústico y atractivo ida y vuelta, con armas tan nobles como poco estéticas.
El buen momento continental del Calamar contrasta con su floja campaña en el Torneo Apertura, en donde no se clasificó para los playoffs, tras caer 2 a 0 ante Estudiantes en su último partido de la primera parte del campeonato.
La Copa Libertadores se convirtió, de pronto, en el eje de la temporada para el conjunto de Vicente López, que disputa su primera participación en la competencia. Pudo ganar, es cierto. Pero el 1-1 lo deja más vivo en que nunca.
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