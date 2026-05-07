Platense vs. Peñarol: en qué canal pasan hoy el partido por la Copa Libertadores 2026

Platense recibe a Peñarol este jueves, en la fecha 4 del Grupo E de la Copa Libertadores 2026. En la primera vuelta, en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, Uruguay, el club argentino derrotó a su par uruguayo por 2 a 1. El partido se juega a las 19 en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez, televisación de Fox Sports y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El Calamar mantiene vivas las chances de avanzar de ronda en su primera participación de la historia: si gana, se asegurará un lugar en octavos de final con dos fechas de anticipación. Hasta el momento se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones de su zona con seis puntos (dos victorias y una derrota). Viene de ganarle por 2 a 1 a Independiente Santa Fe con goles de Tomás Nasif y Mateo Mendía (Franco Fagúndez descontó para el equipo colombiano en tiempo de descuento).

Platense derrotó a Independiente Santa Fe en la fecha pasada y quiere meterse en octavos de final ALEJANDRO PAGNI - AFP

El Manya, por su parte, está complicado y tiene que sumar la mayor cantidad de puntos posibles de acá hasta el final de la etapa de grupos. Se ubica en el último puesto de la clasificación general del Grupo E con apenas una unidad conseguida en el empate 1 a 1 ante Independiente Santa Fe en la fecha 1. En la última jornada perdió 2 a 0 con Corinthians, en Brasil, por los tantos de Gustavo Henrique y Jesse Lingard.

Platense vs. Peñarol: todo lo que hay que saber

Fecha 4 del Grupo E de la Copa Libertadores 2026.

Día : Jueves 7 de mayo.

: Jueves 7 de mayo. Hora : 19.

: 19. Estadio : Ciudad de Vicente López.

: Ciudad de Vicente López. Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay).

Platense vs. Peñarol: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 19 en Vicente López y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Fox Sports.

Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Platense : Matías Borgogno; Agustín Lagos, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez, Guido Mainero, Franco Zapiola; Kevin Retamar y Tomás Nasif.

: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez, Guido Mainero, Franco Zapiola; Kevin Retamar y Tomás Nasif. Peñarol: Washington Aguerre; Matías Gonzalez, Mauricio Lemos, Facundo Álvez, Diego Laxalt; Jesús Trindade, Nicolás Fernández, Eric Remedi; Gastón Togni, Leandro Umpiérrez y Matías Arezo.