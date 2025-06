Bautista Dadín, la apuesta silenciosa de River: no tiene contrato profesional, pero estará en el Mundial de Clubes

Hay que observarlo detenidamente. El análisis debe ser minucioso, exhaustivo. Tal vez de esa forma se pueda llegar a detectar si es zurdo o diestro, aunque él, en la intimidad, cuando le consultan qué pierna maneja mejor, asegura que utiliza “las dos desde chiquito”. En verdad, un dato puede despejar las dudas que inevitablemente despierta: antes de incorporarse al plantel de la reserva de River, en enero pasado, Juan Bautista Dadín, tal como dice su DNI, pese a que él prefiere que lo llamen por el segundo nombre, no sólo era delantero, sino que también podía desempeñarse como mediocampista por derecha con vocación ofensiva. Pero si no fuera por ese antecedente, resultaría complicado determinarlo a simple vista.

Esa facilidad para emplear ambos perfiles y sus impactantes números en la categoría dirigida por Marcelo Escudero (siete goles y cuatro asistencias al cabo de 15 fechas), donde completó los 90 minutos en 14 encuentros y apenas fue reemplazado en la primera jornada, llamaron la atención de Marcelo Gallardo. Tanto interés le causó el atacante de 19 años que el DT lo incluyó en la lista para el Mundial de Clubes, donde River tendrá su estreno en el grupo E el próximo martes, desde las 16 (hora argentina) ante Urawa Red Diamonds (Japón), en Seattle.

Gol de Dadín a Boca, en el superclásico de Reserva Prensa River

Sin contrato profesional, una situación atípica en River para cualquier talento formado en sus divisiones inferiores, Dadín llegó a los Estados Unidos el jueves al mediodía como la apuesta silenciosa del Muñeco. Si bien cuesta imaginarlo entre los 26 jugadores que firmarán la planilla en el debut, tampoco hay que descartarlo, sobre todo si se toma en consideración que al técnico no le tiembla el pulso si debe poner a un joven en un encuentro de carácter internacional, un hecho que sucedió nada menos que con Julián Álvarez en Madrid.

Nacido el 20 de mayo de 2006 en Balcarce, provincia de Buenos Aires, Dadín llegó a las categorías infantiles en 2017. Compartió el vestuario con Claudio Echeverri y Agustín Ruberto, su compañero de fórmula en varios partidos de la octava subcampeona de 2021 y de la séptima ganadora del título en 2022. Más allá de que el Diablito y el goleador eran las figuras, Dadín también logró ganarse los llamados de Diego Placente, el entrenador de la Sub 17, al punto de que jugó un torneo en Bolivia y en Francia participó de un certamen juvenil denominado Mondial Football Montaigu.

Sin embargo, la explosión de Dadín llegó en 2024. Tras marcar tan sólo cinco goles el año anterior, aportó 24 tantos y terminó como uno de los máximos artilleros en la tabla general de todas las divisionales. Gracias a ese nivel superlativo, “Pichi” Escudero le dio un lugar en la reserva para la pretemporada en San Juan. Consciente de que era su oportunidad, el atacante justificó la confianza del DT y consiguió un lugar entre los once iniciales para la primera fecha, ocasión en la que tuvo su bautismo oficial en la categoría. Ocurrió el 20 de febrero, cuando señaló el empate transitorio en la victoria por 2 a 1 de River como visitante de Platense.

Aquel gol lo hizo de zurda, pero en el registro de las siete anotaciones mencionadas hay cuatro que fueron con el botín derecho. Es decir que hasta las estadísticas reflejan esa cualidad del 9 de la reserva como ambidiestro, una virtud que incluso se puede apreciar cuando traslada la pelota o se asocia a los mediocampistas para descargar y ofrecerse inmediatamente como alternativa de pase. Además, tres de sus cuatro asistencias fueron para Joaquín Freitas, el otro punta en el 4-1-3-2 habitual de la reserva.

Aconsejado nada menos que por un gran goleador como Ernesto Tecla Farías, ayudante de campo en la quinta durante 2024 -y de pasado como artillero tanto en River como en Estudiantes de La Plata-, Dadín comprendió que dentro del área puede ser letal si entiende que la desesperación en ese momento es para los defensores. “Hablamos de tener tranquilidad para definir, de cómo y cuándo hacerlo a uno, dos o más toques. Y me dice que no hay que desesperarse cuando la pelota no entra, porque tengo que estar metido para la próxima jugada”, revelo el balcarceño en una entrevista con la web oficial del club, el año pasado.

Y aunque las comparaciones pueden ser apresuradas, eligió un modelo a copiar en materia de movimientos: “Siempre miré a Julián Álvarez, tengo un juego parecido al de él. Fue el ejemplo a seguir, porque empezó desde chico en River y juega en la misma posición”.

Bautista Dadín, una promesa en el plantel profesional de River Prensa River

Mientras la dirigencia prepara el contrato para blindarlo, Dadín forma parte de las prácticas en el complejo de Seattle Sounders, el búnker de River en el noroeste estadounidense. Además de mostrar su condición de profesional, pese a que paradójicamente no haya firmado aún el vínculo laboral, sueña con devolverle la mística a un número de camiseta especial: el 27, utilizado por Lucas Pratto durante el inolvidable 2018. Los datos también avalan al juvenil en su aptitud física (mide 1,79 metros) porque disputó 1.338 de los 1.350 minutos en la fase regular de la Copa Proyección Apertura. Luego quedó al margen porque a partir de junio comenzó a entrenarse con el primer equipo, al igual que Giorgio Costantini, el mediocampista brasileño que debutó el 9 de marzo pasado en el triunfo por 1 a 0 sobre Atlético Tucumán.

Otro hecho destacado sobre Dadín se remonta a su actuación en el único superclásico oficial que jugó con la reserva: fue la figura. Como local, en el predio de Ezeiza, River venció 2-1 a Boca, el 21 de mayo pasado, cuando el delantero abrió la cuenta a los 18 minutos del primer tiempo. Luego de picar en diagonal para que Lencina le diera el pase en profundidad, resolvió mediante un zurdazo. Luego, en la segunda parte, le quitó la pelota a un rival, corrió varios metros y, también con el pie izquierdo, dio la asistencia para Freitas. A tono con el presente de Sebastián Driussi, Dadín festejó abriendo los brazos y disfrutó de una noche que puso su nombre en la órbita de los hinchas y que inexorablemente fue advertida por Gallardo.

Unos años antes de ponerse la banda roja, Dadín inició su recorrido futbolístico en Balcarce, la ciudad que tiene a Juan Manuel Fangio (1911-95) como referencia ineludible. Un club llamado Los Patos albergó su ilusión y le permitió medirse en la Liga Marplatense de Fútbol, aprovechando que apenas 73 kilómetros separan su localidad de La Feliz.

Esa competencia sirvió para que el delantero fuera visto por los cazatalentos de la institución de Núñez, quienes lo invitaron a realizar una prueba en 2016: “Jugué un amistoso contra Defensores de Belgrano en River Camp. Anduve bien y en abril de 2017 hice la última. Ahí me ficharon. Es un sueño, porque aunque pasen los años, nunca te olvidás del primer día en que te ponés la camiseta de River”. Mientras ese recuerdo permanece fresco, Dadín atraviesa un momento especial y quiere ser la sorpresa de Gallardo ante los ojos del planeta fútbol en el Mundial de Clubes.