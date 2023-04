Bayern Munich: Thomas Tuchel defiende a Mané tras el incidente con Sané

escuchar

El escándalo entre el senegalés Sadio Mané y el alemán Leroy Sané, compañeros en Bayern (Alemania) se habría generado por una recriminación del africano tras una jugada mal resuelta en la derrota 3-0 ante Manchester City, por la Champions League. El altercado siguió en zona de vestuarios, donde según diversos reportes periodísticos Mané le habría propinado un golpe a su colega, que le provocó una herida en su labio. Ni el club bávaro ni los protagonistas confirmaron la agresión. Bayern suspendió a Mané y lo apartó “por mala conducta” del partido de este sábado ante Hoffenheim, por la Bundesliga. Volverá para el encuentro de vuelta ante los ingleses de Manchester City. El futbolista pidió disculpas en una reunión con el vestuario.

Este viernes habló el entrenador del conjunto bávaro, Thomas Tuchel, y realizó una encendida defensa del senegalés: “Soy su primer abogado. Lo conozco desde hace mucho tiempo, conozco su entorno: es un súperprofesional y nunca vi nada que se le pueda reprochar”, dijo el hombre que reemplazó a Julian Nagelsmann al frente del equipo. Y agregó, sobre Mané: “Tiene toda mi confianza, la tenía antes y la tiene después de este error que ha cometido. Todo el mundo tiene derecho a cometer un error”.

La goleada del City al Bayern

Al parecer, la disputa entre ambos futbolistas se originó a siete minutos del final del encuentro ante Manchester City, que los bávaros perdieron por 3-0. Sané, entonces, le recriminó a su compañero por una decisión: encarar a la defensa en lugar de acercarse para pasarle la pelota. Se produjo una discusión en pleno campo de juego, que habría terminado con una frase de Sané que enojó al africano: “¡Déjame en paz!”.

La prensa alemana e inglesa suma detalles al incidente: el diario The Mirror alega que el africano está de duelo por la muerte de un tío, ocurrida hace unos días en su Senegal natal. Además, suma que el padre del astro africano falleció cuando él tenía apenas 11 años y que toda la familia “se unió para ayudar a su madre a criar a su familia pese a la escasez de dinero”. The Mirror cuenta que Mané les construyó una mansión en la localidad de Bambali, donde nació, y financió un hospital y una escuela, además de mandarles dinero todos los meses para que sus familiares escapen de la pobreza.

Un informe de la cadena alemana Sport1 asegura que Sané habló con los responsables del club para que no sean duros en el castigo para Mané. En otras palabras, para que no lo despidan (le quedan dos años de contrato). Según el medio germano, “los jugadores involucrados quieren resolver el altercado de la forma más suave posible y seguir adelante. No pretenden quebrar la unidad del vestuario ni sumar distracciones en un momento decisivo de la temporada”.

Sport1 agrega que los máximos responsables del área deportiva del club (el CEO Oliver Khan y el director deportivo, Hasan Salihamidzic) esperan una reacción positiva de Mané adentro de la cancha. Creen que la manera en la que se resolvió el asunto contribuirá a que el africano vuelva a mostrar su mejor versión (que hasta ahora no se vio con la camiseta de Bayern) en las próximas semanas. Su equipo lo necesita para dar vuelta el 0-3 contra Manchester City.

Sadio Mané y Leroy Sané, durante la práctica del jueves de Bayern Munich; el senegalés fue suspendido por el club y no estará este sábado contra Hoffenheim, por la Bundesliga

Apoyo político para Mané

Mané, elegido como el mejor futbolisa africano de 2022, es toda una celebridad en Senegal, su país. Hace unos meses, antes de la Copa del Mundo de Qatar, el presidente del país anunció que se valdrían de curas sanadores para que el futbolista se curara de una lesión rebelde y pudiera estar en el mundial. Al final, y pese a estar en la lista preliminar, el jugador debió ver los partidos de la cita ecuménica (que consagró a la Argentina) por televisión.

Ahora, en otro mal momento de la estrella senegalesa, el poder político volvió a volcarse en su apoyo. Tanto el ministro de Deportes como el presidente de la federación de fútbol del país (FSF) se manifestaron a su favor en redes sociales. “Tenés nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad porque sabemos la gran persona que sos”, publicó en Twitter el presidente de la FSF, Augustin Senghor.“Te transmito, en el nombre del gobierno, un apoyo inquebrantable de todo el pueblo senegalés”, agregó en otro posteo el ministro de Deportes, Yankhoba Diatara.

(Con información de la Agencia AFP).

