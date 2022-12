Bélgica, en llamas: Eden Hazard, el primer símbolo de los Diablos Rojos que se baja del barco en medio del escándalo en Qatar

escuchar

La experiencia del seleccionado de fútbol belga por la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue traumática, tóxica. El seleccionado europeo, -supuestamente- liderado por Kevin De Bruyne, el motor del mediocampo del Manchester City, llegó al Mundial como uno de los favoritos, sin embargo se quedó rápidamente eliminado en el Grupo F , aparecieron los reproches y explotó la interna del plantel. Quedaron muchas heridas abiertas que tardarán en cicatrizar. Por lo pronto, uno de sus históricos referentes ya anunció que su etapa en el equipo está terminada.

Bélgica fue una decepción: fue tercero en el Grupo F, producto de una derrota con Marruecos, un empate ante Croacia y una victoria frente a Canadá. Pero antes, durante y después de la competencia el clima del grupo fue irrespirable. Se produjeron acusaciones y luchas internas de todo tipo. Horas después de que el DT Roberto Martínez confirmara su alejamiento, el capitán del equipo y una de las piezas creativas, Eden Hazard, anunció que ya no vestirá la camiseta de los Diablos Rojos .

El jugador belga Kevin De Bruyne discute con su compañero Toby Alderweireld durante el partido entre Bélgica y Canadá Ian MacNicol - Getty Images Europe

“Hoy se pasa una página... Gracias por su amor. Gracias por su apoyo inigualable. Gracias por toda esta alegría compartida desde 2008. He decidido poner fin a mi carrera internacional. El relevo está preparado. Los extrañaré”, escribió el futbolista de Real Madrid, de 31 años, en su cuenta de Instagram.

Hazard, número 10 de Bélgica en Qatar, disputó 126 partidos con la selección, marcando 33 goles. Su debut internacional fue en noviembre de 2008 contra Luxemburgo, cuando tenía 17 años. Su último partido, entonces, será el del 1 de diciembre contra Croacia (0-0), cuando entró en los minutos finales para intentar evitar la eliminación. El empate sin goles impidió que Bélgica se clasificara para los octavos de final y terminaron de explotar los problemas. Al término del partido, Hazard expresó dudas sobre el futuro de su carrera internacional, diciendo que se iba de vacaciones y que lo reflexionaría.

La publicación de Hazard

Hazard (31 años) jugó poco en Real Madrid durante estas tres últimas temporadas, pero contó con la convocatoria para la competencia qatarí para demostrar que “no estaba acabado”. Su estupenda imagen mostrada en Chelsea durante siete temporadas, con las conquistas de la Premier League y la Europa League, sostuvo su figura trascedente. ”Con el ritmo de los partidos recuperaré mi nivel. No me he vuelto malo en unos meses”, había expresado en la previa, en medio de las miradas desconfiadas por su opaco presente. El director técnico Martínez, de hecho, recibió diversas críticas por sostener a Hazard en el equipo pese a su inactividad. Ese, según se fue conociendo con el correr de las horas, fue otra de las situaciones que hicieron ruido en el plantel que estuvo en Qatar 2022.

Nada fue sencillo para el plantel de Bélgica desde antes del inicio del Mundial. Uno de los primeros cimbronazos llegó con las declaraciones de De Bruyne. “¿Si Bélgica puede ganar la Copa del Mundo? No hay posibilidad, somos demasiado viejos”, dijo el mediocampista en una entrevista con The Guardian realizada en la antesala de Qatar 2022. Según sus palabras, el tren pasó en 2018. La generación dorada belga llegó al podio de Rusia 2018 (cayó en las semifinales ante Francia, el campeón) y mostró su mejor versión eliminando a Brasil, en los cuartos de final. En Qatar se esperaba una buena tarea, pero muy poco se observó en la competencia de Medio Oriente.

El belga Eden Hazard intentando controlar la pelota ante Marruecos, en Qatar 2022; ya no jugará en la selección Manu Fernandez - AP

Después del fracaso en Qatar y en medio de distintas divisiones internas, cinco miembros del equipo de Bélgica volaron a sus casas separados de sus compañeros del plantel. Se produjo una discusión pública entre De Bruyne y el defensor Toby Alderweireld en el partido frente a Canadá. El defensor Jan Vertonghen también pareció hacer referencia a las palabras de De Bruyne después de la derrota ante Marruecos: “Probablemente también ataquemos mal porque somos demasiado viejos, ¿no?”.

Otra de las diferencias del grupo quedaron expuestas en el lenguaje. Según reconstruyó The Athletic, en las cordiales primeras etapas del seleccionado, al técnico Martínez se le ocurrió una idea para romper con la barrera del idioma. Creó una pauta neutral entre los jugadores del norte belga, que hablan neerlandés en su variedad flamenca, y aquellos cuya primera lengua es la francesa.

Roberto Martínez dejó de ser el entrenador de Bélgica, tras la eliminación en la primera etapa

El DT impulsó que en el vestuario, ante acciones grupales, se hablara en inglés. Le convenía a él también, dado que es un español que habla inglés con fluidez. Creó una sensación de igualdad en la selección. Pero el espíritu colectivo se fue perdiendo y las camarillas aparecieron. Gradualmente, algunos de los jugadores se encontraron hablando de nuevo en su lengua materna, y la comunicación grupal se rompió. Y todo ello quedó demostrado en el campo de juego qatarí.

Está claro que el anuncio de Hazard puede ser imitado por otros jugadores de la selección en lo inmediato. Aunque el arquero Thibaut Courtois (30 años) aseguró que seguiría, otros peso pesados como De Bruyne (31) o Romelu Lukaku (29) no se han expresado por el momento.

LA NACION