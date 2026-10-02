Bélgica goleó con sus históricos, Lewandowski marcó un hat-trick a los 38 y Edin Dzeko tuvo su emotiva despedida

La jornada de este viernes de la Nations League tuvo varios protagonistas conocidos y una particularidad: tres de las principales historias estuvieron vinculadas con futbolistas que dejaron su huella durante más de una década en los seleccionados de sus países. Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku condujeron la goleada de Bélgica por 3-0 frente a Turquía, Robert Lewandowski marcó un hat-trick para Polonia ante Rumania a los 38 años y Edin Dzeko disputó, a los 40, su último encuentro con Bosnia y Herzegovina, y le hicieron una emotiva despedida.

Bélgica encontró en dos de sus grandes referentes la fórmula para resolver su compromiso ante Turquía. De Bruyne, de 35 años, abrió el marcador a los diez minutos, luego de tirar una pared y definir al primer palo, y volvió a aparecer a los 59, esta vez con un potente remate desde fuera del área. Su doblete encaminó un triunfo que Lukaku, otro histórico de la generación belga, terminó de asegurar a los 76, empujando la pelota dentro del área chica.

Dos de los experimentados de Bélgica siguen aportando goles JOHN THYS - AFP

El delantero de 33 años había ingresado apenas 15 minutos antes en reemplazo de Dodi Lukébakio. Charles De Ketelaere aprovechó una rápida ejecución de una pelota detenida y asistió a Lukaku, que estableció el 3-0 definitivo. Así, dos de los nombres que acompañaron a Bélgica durante sus mejores años volvieron a ser decisivos.

La actuación tuvo, además, un valor estadístico especial para el actual mediocampista de Napoli. Con su doblete, De Bruyne llegó a 40 goles con la selección belga en 127 partidos y alcanzó los 201 en su carrera. Turquía generó oportunidades y terminó con 23 remates contra 17 de su rival, pero Bélgica fue mucho más efectiva y se quedó con tres puntos antes de visitar a Francia.

La goleada de Bélgica ante Turquía

En otro de los partidos del día, Lewandowski volvió a demostrar que su relación con el gol no entiende demasiado de edades. A los 38 años, el delantero convirtió tres veces frente a Rumania y alcanzó los 92 tantos con Polonia, selección de la que ya es el máximo anotador histórico.

El partido fue un set: un 6-0, que se abrió rápido gracias a la roja del rumano Radu Dragusin, a los 22 minutos, por bajar en el área al delantero polaco, que abriría el marcador de penal. A partir de allí, no pararon de caer goles.

El hat-trick dejó al atacante a solo ocho conquistas de los 100 goles con su país. Su registro internacional lo mantiene, además, entre los máximos goleadores en actividad a nivel de selecciones, por detrás de Cristiano Ronaldo (146) y Lionel Messi (125). En la etapa final de su carrera, Lewandowski conserva así abierta la posibilidad de alcanzar otra cifra extraordinaria.

El 6-0 de Polonia a Rumania

La tercera imagen destacada de la fecha tuvo un tono diferente. Edin Dzeko se despidió de Bosnia y Herzegovina a los 40 años, en el empate 1-1 frente a Suecia. El delantero de Schalke 04 dejó el campo a los 63 minutos y recibió el reconocimiento de los hinchas en su último encuentro con la camiseta de su país.

Dzeko cerró de esa manera una historia que había comenzado en junio de 2007, cuando debutó y también convirtió. Casi dos décadas después, terminó su recorrido internacional con 152 partidos y 73 goles, además de participaciones en los Mundiales de 2014 y 2026. Incluso estuvo cerca de despedirse con otra conquista: marcó en el tiempo agregado de la primera parte, pero el tanto fue anulado porque la pelota había salido del campo previamente.

Los compañeros de Edin Dzeko lo levantan en el aire tras el final del partido Armin Durgut - AP

El partido como local en Zenica, tuvo homenajes de todos los gustos y colores: flores y placa entregados en la previa; banderas, bufandas y camisetas en las gradas; fuegos artificiales y bengalas en el minuto 11 (su número de camiseta); y drones con su rostro al final. En la previa, ya había aparecido una camiseta enorme colgada en un edificio de Sarajevo.

Suecia, con un gol de Viktor Gyökeres, llegó a estar en ventaja durante la despedida del goleador. Bosnia y Herzegovina evitó la derrota a los 80 minutos gracias al tanto de Kerim Alajbegovic y el 1-1 quedó como resultado definitivo en la última función internacional de uno de los futbolistas más importantes de la historia del seleccionado bosnio.

El empate en la despedida de Edin Dzeko

En el resto de la jornada, Irlanda del Norte venció por 3-0 a Ucrania, mientras que Montenegro superó por 2-1 a Letonia. Hungría derrotó por 1-0 a Georgia, Moldavia se impuso por 2-1 ante Kazajistán y Chipre venció por 2-0 a Armenia. Además, Islas Feroe y Eslovaquia igualaron 1-1 como Francia e Italia, en otro de los encuentros destacados de la fecha.