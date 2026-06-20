Bélgica vs. Iran por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Bélgica e Iran en la jornada 2 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Bélgica e Iran correspondiente al grupo G del Mundial 2026 se disputará este domingo 21 de junio a las 16.00 h en el Los Angeles Stadium, ubicado en Inglewood, California.
El momento de los equipos
Bélgica llega a este compromiso tras haber igualado 1-1 en su presentación anterior frente a Egipto. Por su parte, Iran arriba al segundo duelo del grupo luego de empatar 2-2 en un vibrante encuentro contra Nueva Zelanda.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos llegan a esta instancia con la necesidad de sumar de a tres para posicionarse de cara a la clasificación. Tras los resultados registrados en la primera jornada, tanto Bélgica como Iran buscan capitalizar sus oportunidades ofensivas tras haber marcado al menos un gol en sus respectivos debuts.
Lo que está en juego
El resultado de este encuentro resulta fundamental para definir las posiciones del grupo G. Una victoria permitiría al ganador tomar el liderazgo de la zona y quedar bien perfilado para acceder a la siguiente fase del torneo, mientras que una derrota obligaría a cualquiera de los dos a depender de otros resultados en la última fecha de la etapa de grupos.
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