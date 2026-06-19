Turquía - Paraguay, por el Mundial 2026, EN VIVO

Turquía, que parecía llegar como favorito al duelo ante Australia, fue superado y cayó 2-0 en el debut. Los dirigidos por el italiano Vincenzo Montella necesitan recuperarse y sumar puntos para seguir con vida en el Mundial 2026.

En la vereda de enfrente y luego de ser goleado 4-1 por Estados Unidos en la primera fecha, la situación de Paraguay es bastante similar. Con el objetivo de obtener un triunfo clave para seguir con vida, los de Alfaro irían desde el arranque con algunas variantes respecto a la alineación del debut.