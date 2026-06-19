Turquía - Paraguay, por el Mundial 2026, EN VIVO
Ambas selecciones buscan sumar sus primeros puntos en la competencia para llegar con posibilidades de clasificación a dieciseisavos en la última fecha
Cómo llegan ambos seleccionados
Turquía, que parecía llegar como favorito al duelo ante Australia, fue superado y cayó 2-0 en el debut. Los dirigidos por el italiano Vincenzo Montella necesitan recuperarse y sumar puntos para seguir con vida en el Mundial 2026.
En la vereda de enfrente y luego de ser goleado 4-1 por Estados Unidos en la primera fecha, la situación de Paraguay es bastante similar. Con el objetivo de obtener un triunfo clave para seguir con vida, los de Alfaro irían desde el arranque con algunas variantes respecto a la alineación del debut.
El pedido de Alfaro en la previa del encuentro
El DT de Paraguay, Gustavo Alfaro, brindó una conferencia de prensa en la antesala del choque contra el conjunto turco donde, además de reconocer sus impericias técnicas en la derrota de la Albirroja ante Estados Unidos, realizó un particular pedido.
“Si tienen que criticar a alguien, critíquenme a mí: yo tengo el cuero grueso, muchachos”, pidió el entrenador argentino. “Tírenme dardos a mí, tírenme tiros a mí, pero a los jugadores defiéndanlos. ¿Saben por qué? Porque se termina el Mundial y yo me voy, pero los jugadores van a seguir estando”, sentenció.
"PEGUENME A MÍ. YO TENGO EL CUERO GRUESO"— DSPORTS (@DSports) June 19, 2026
Atención al descargo de Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, en la previa al duelo clave de la Albirroja contra Turquía.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kIwGQ4mPgh
Hora, TV y dónde ver online Turquía vs. Paraguay
El partido entre Turquía y Paraguay podrá verse en vivo por DSport y Paramount+, desde las 00 de la Argentina.
¡Bienvenidos a Turquía vs. Paraguay!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Turquía y Paraguay por la segunda fecha del grupo D. El encuentro será arbitrado por el salvadoreño Iván Barton. La sede será el San Francisco Bay Area Stadium, ubicado en Santa Clara, California.
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