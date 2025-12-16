Belgrano gritó campeón y sumó su primera estrella en el fútbol profesional de la mano de las Piratas

Las futbolistas de Belgrano concretaron el sueño de un club: le ganaron a Racing 2 a 0 en la vuelta de la final (en la ida había perdido 1 a 0) y conquistaron lo que los varones hasta ahora no consiguieron. La estrella en primera división que podrá aparecer en la camiseta la aportaron ellas. Las Piratas escribieron su propia historia.

Mariana “Pomu” Sánchez, la entrenadora, fue parte del inicio del sueño. Y más: fue una de las que aportó para construirlo. Primero como jugadora, peleando puertas adentro para que el club pudiera participar en los torneos de la AFA y trascendiera los límites de la provincia donde ya reinaba. Y ahora como DT. “Yo me imaginaba todo esto, siempre le doy para adelante”, dijo anoche con la Copa ya en la mano. Tiene que mirar hacia el futuro: ahora Belgrano deberá jugar contra Newell’s, el primer campeón del año, para ver quién se mete en la Copa Libertadores 2026.

Siempre hay un abanico de secretos detrás de un título, pero la explosión de Belgrano está relacionada con dos muy claros: la lucha de una generación de jugadoras y la apuesta de Luis Artime desde que asumió la presidencia. Su promesa de campaña fue que iba a meter al femenino en AFA.

Ocurrió en febrero de 2021, y el 4 de septiembre del mismo año el equipo debutó en la Primera C. Ya tenía 23 títulos en la Liga cordobesa. Y arrancó de abajo. En los 13 partidos que jugó, tuvo 112 goles a favor y apenas 7 en contra (recibidos en los últimos dos partidos). En 2022 saltó a la B: ascendieron varias fechas antes del final del torneo y el partido que definió el salto de categoría fue con récord de público. Hubo 28 mil hinchas en Alberdi.

“Cinco años hace que apostamos al femenino -dije ayer Artime, emocionado-. Las hicimos profesionales. Ascendimos. Todos juntos hacemos un Belgrano más grande. Esto -el fútbol femenino- no te da plata, pero había que hacer una inversión. En esto tenés que apostar, todo no es un negocio. Hay que poner para que a futuro sea un negocio”.

La Pomu Sánchez estuvo en ese recorrido. De hecho, hizo el gol de la victoria por 3-2 contra Newell’s para el ascenso. Era defensora. También perdió la final de la Copa Federal contra River y la final del torneo en 2023 contra Boca.

🏆 ¡¡¡LAS PIRATAS CAMPEONAS DEL FÚTBOL ARGENTINO!!!



🤩 El #FemeninoBelgrano obtiene su primer título en la primera división del fútbol femenino de AFA. Es el primer club indirectamente afiliado que se consagra campeón.



Felicitaciones a todo el plantel, merecídisimooo!!! 👏👏👏 pic.twitter.com/5rUhlnDTTi — Corazón Pirata (@CorazonPirataTw) December 15, 2025

Su rol clave y su personalidad de liderazgo en la cancha iban de la mano con su función en el club. Sánchez trabajaba en el área de Relaciones institucionales. Ahí estaba en relación constante con todas las áreas del club. Y era la cara visible del fútbol femenino. Cuando todavía no jugaban en AFA y la información era poca, todos los que la cruzaban le preguntaban: “¿Cómo salieron? ¿Cuánto ganaron esta fecha?”.

Desde adentro empezó a convencer de que había que competir en AFA. Eso implicaba un gasto grande: había que viajar mucho. Lo logró, y convenció a sus compañeras, a trabajadores del club, a dirigentes. A las hinchas también. Alguien de puertas adentro cuenta: “Acá le decimos que es la que nos invitó a soñar”.

Tiene 36 años. Fue compañera de varias de sus jugadoras. Empezó a jugar con sus ocho hermanos en el barrio Ituzaingó. Y se pasó al vóleibol hasta que Daniela Díaz -jugadora, después DT de Belgrano, una histórica del club que hoy dirige en Ecuador- la convocó para las Piratas.

El fútbol fue su pasión y su desobediencia: “Teníamos mucha rebeldía nosotras. Yo no recuerdo haber visto muchas nenas jugar. No había. Jugabas de rebelde porque no te dejaban. Por ahí tus viejos te decían: ‘No está bien una mujer jugando al fútbol’. Y vos contestabas: ‘¿Qué no? Yo iba y jugaba”, contó alguna vez. Y siguió: “Cruzábamos barreras sociales porque era chocar contra la sociedad, con las amigas, los amigos, explicarles que querías jugar a la pelota”.

Su retiro no fue en Belgrano, porque en 2024 eligió ir a Brasil, a Minas, un equipo sólo de fútbol femenino, de la segunda división. Regresó y se hizo cargo de la coordinación de las juveniles de Belgrano. Allí se forman más de 150 jugadoras, a partir de los 12 años porque las Piratas compiten en la Liga Cordobesa con las categorías Sub 15, 17 y Primera, y en AFA con sub 14, 16 y Reserva. Hasta que le ofrecieron ser la DT y no dudó. No lo hizo ella ni nadie.

“Nos merecíamos esto. Es histórico lo que hicieron estas jugadoras hoy. Es un antes y un después para nosotras”, dijo la Pomu ayer. Es la segunda mujer entrenadora en consagrarse en el campeonato argentino, después de que Florencia Quiñones lo consiguiera con Boca.

Elogiada por sus pares y por futbolistas de equipos rivales, construyó un plantel sólido, con jugadoras de selección. Bettina Soriano, con quien compartió cancha, no pudo estar en el último tramo por una lesión. También fueron citadas Crisely Pavón, Milagros Vargas, Dalma Mancilla. Y con jugadoras de la selección uruguaya: Agustina Sánchez, Fatima Barone, Julieta Paz y Laura Felipe.

En los últimos partidos de los playoffs parecía que a Belgrano le costaba el gol. Había terminado primero en la Zona A, delante de Boca. En los cuartos de final terminó 0 a 0 contra Ferro y pasó por penales. En las semis, empató la ida con River y se impuso 1 a 0 en la vuelta. En Avellaneda, en el primer duelo por la final contra Racing, había perdido 1 a 0. Ayer cortó la racha: Mayra Acevedo y Alaides Paz anotaron los goles.

“Acá la gastamos con que va a ser excelente dirigenta”, dicen en Belgrano sobre Sánchez. El viernes previo a la final la vieron como espectadora en un torneo amateur. No parecía nerviosa. Es profesora de Educación Física y le apasiona el scouting. Así que conoce a las jugadoras de todos los clubes cordobeses. Ahora, cuando salga a la calle, frenará con cada persona que la pare para felicitarla. Belgrano, su equipo, su club, ya es campeón.