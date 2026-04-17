LA NACION

Cuándo juegan Argentina y Colombia por la final del Sudamericano sub 17: hora y TV

El encuentro entre albicelestes y cafeteros se disputa este domingo en Ypané, Paraguay; el ganador se quedará con el trofeo y sucederá a Brasil, que se impuso en la edición pasada

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Juan Policella, extremo de Vélez, convirtió uno de los goles con los que la selección argentina derrotó a Ecuador en semifinales
Juan Policella, extremo de Vélez, convirtió uno de los goles con los que la selección argentina derrotó a Ecuador en semifinales@Conmebol

Este domingo, a partir de las 17 (horario argentina), la selección argentina se enfrenta a Colombia en la final del Sudamericano Sub 17 2026. El encuentro se disputa en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino (CARFEM) de Ypané, Paraguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports 2. El ganador se quedará con el trofeo y sucederá a Brasil como campeón.

El seleccionado dirigido por Diego Placente se metió en la definición tras derrotar en semifinales a Ecuador por 3 a 1. Los goles albicelestes los anotaron Facundo Salinas, Juan Cruz Policella y Emiliano Barrionuevo (Hólger Quintero empató transitoriamente para la Tri). Persigue su quinto título en esta categoría tras los obtenidos en Argentina 1985 y 2013, Bolivia 2003 y Perú 2019.

La selección argentina quiere volver a consagrarse campeona del Sudamericano 2017; su último título lo consiguió en 2019
La selección argentina quiere volver a consagrarse campeona del Sudamericano 2017; su último título lo consiguió en 2019@Conmebol

El equipo cafetero, por su parte, dejó en el camino nada menos que a Brasil, bicampeón vigente, con una contundente goleada por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Adrián Mosquera y José Rafael Escorcia por duplicado. Ganó el Sudamericano Sub 17 apenas una vez, en Colombia 1993. Busca revancha tras el subcampeonato obtenido en 2025, cuando también fue local y cayó en la final ante la Verdeamarela por penales.

Argentina vs. Colombia: todo lo que hay que saber

  • Final del Sudamericano Sub 17 2026.
  • Día: Domingo 19 de abril.
  • Hora: 17 (horario argentino).
  • Estadio: Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino (CARFEM).
  • Árbitro: A confirmar.
  • TV: DSports 2.

Tanto la Argentina como Colombia ya están clasificadas al Mundial Sub 17 que se llevará a cabo en Qatar entre el 3 y el 27 de noviembre de este año, con jugadores nacidos hasta el 1° de enero de 2009. También se clasificaron Ecuador, Brasil, Uruguay, Chile y Venezuela o Bolivia, que se disputarán el último cupo el domingo en el estadio La Fortaleza del Pikysyry, en simultáneo con la final entre argentinos y colombianos.

El plantel albiceleste lo conforman: Thiago Parga y Thiago Pérez (Huracán); Valentín Reigia y Alan Alcaraz (Argentinos Juniors); Facundo Ortellado y Mateo Mendizabal (Banfield); Benjamín Salinas, Julio Coria y Emiliano Barrionuevo (Boca); Álvaro Güich (Rosario Central); Felipe Echenique, Santiago Mambrín, Álex Cardozo y Thiago Domínguez (Lanús); Matheo Machuca (Independiente); Galo Escobar y Tobías Goytia (River); Marcos Ortiz y Benjamín Tapia (Belgrano); Giovanni Baroni (Talleres); y Facundo Salinas, Juan Policella y Simón Escobar (Vélez).

Tabla de campeones del Sudamericano Sub 17

  • Brasil: 14 títulos
  • Argentina: Cuatro
  • Colombia y Bolivia - Uno
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Hoy el odio parece haberle ganado al juego, pero no siempre fue así: historias de vecinos, confraternidad y burlas
    1

    River vs. Boca, no siempre hubo odio: historias de vecinos, confraternidad y burlas

  2. Desde este fin de semana ya no se podrá pisar la pelota con ambos pies: el motivo y las sanciones
    2

    AFA prohibió que los futbolistas se paren sobre la pelota: tarjeta amarilla y tiro libre indirecto

  3. Tras quedarse sin Mundial por Italia, Mateo Retegui se fracturó en Arabia, de donde quiere volver a la Serie A
    3

    Mateo Retegui se había quedado sin Mundial por Italia y ahora se fracturó en Arabia Saudita

  4. Tras ganar el clásico, Lanús también festejó en la Libertadores gracias a su nuevo goleador
    4

    Copa Libertadores: Lanús le ganó a Always Ready con otro gol clave de Yoshan Valois