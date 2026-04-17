Cuándo juegan Argentina y Colombia por la final del Sudamericano sub 17: hora y TV

Este domingo, a partir de las 17 (horario argentina), la selección argentina se enfrenta a Colombia en la final del Sudamericano Sub 17 2026. El encuentro se disputa en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino (CARFEM) de Ypané, Paraguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports 2. El ganador se quedará con el trofeo y sucederá a Brasil como campeón.

El seleccionado dirigido por Diego Placente se metió en la definición tras derrotar en semifinales a Ecuador por 3 a 1. Los goles albicelestes los anotaron Facundo Salinas, Juan Cruz Policella y Emiliano Barrionuevo (Hólger Quintero empató transitoriamente para la Tri). Persigue su quinto título en esta categoría tras los obtenidos en Argentina 1985 y 2013, Bolivia 2003 y Perú 2019.

La selección argentina quiere volver a consagrarse campeona del Sudamericano 2017; su último título lo consiguió en 2019 @Conmebol

El equipo cafetero, por su parte, dejó en el camino nada menos que a Brasil, bicampeón vigente, con una contundente goleada por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Adrián Mosquera y José Rafael Escorcia por duplicado. Ganó el Sudamericano Sub 17 apenas una vez, en Colombia 1993. Busca revancha tras el subcampeonato obtenido en 2025, cuando también fue local y cayó en la final ante la Verdeamarela por penales.

Argentina vs. Colombia: todo lo que hay que saber

Final del Sudamericano Sub 17 2026.

Día : Domingo 19 de abril.

: Domingo 19 de abril. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino (CARFEM).

: Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino (CARFEM). Árbitro : A confirmar.

: A confirmar. TV: DSports 2.

Tanto la Argentina como Colombia ya están clasificadas al Mundial Sub 17 que se llevará a cabo en Qatar entre el 3 y el 27 de noviembre de este año, con jugadores nacidos hasta el 1° de enero de 2009. También se clasificaron Ecuador, Brasil, Uruguay, Chile y Venezuela o Bolivia, que se disputarán el último cupo el domingo en el estadio La Fortaleza del Pikysyry, en simultáneo con la final entre argentinos y colombianos.

¡¡¡#Argentina 🇦🇷 es mundialista!!! 🔥



El Seleccionado Sub 17 se clasificó a la próxima Copa Mundial de la categoría. ¡Vamos los pibes! 👏 pic.twitter.com/evRcUS4IpY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) April 12, 2026

El plantel albiceleste lo conforman: Thiago Parga y Thiago Pérez (Huracán); Valentín Reigia y Alan Alcaraz (Argentinos Juniors); Facundo Ortellado y Mateo Mendizabal (Banfield); Benjamín Salinas, Julio Coria y Emiliano Barrionuevo (Boca); Álvaro Güich (Rosario Central); Felipe Echenique, Santiago Mambrín, Álex Cardozo y Thiago Domínguez (Lanús); Matheo Machuca (Independiente); Galo Escobar y Tobías Goytia (River); Marcos Ortiz y Benjamín Tapia (Belgrano); Giovanni Baroni (Talleres); y Facundo Salinas, Juan Policella y Simón Escobar (Vélez).

Tabla de campeones del Sudamericano Sub 17