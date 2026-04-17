Cuándo juegan Argentina y Colombia por la final del Sudamericano sub 17: hora y TV

El encuentro entre albicelestes y cafeteros se disputa este domingo en Ypané, Paraguay; el ganador se quedará con el trofeo y sucederá a Brasil, que se impuso en la edición pasada
- 3 minutos de lectura'
Este domingo, a partir de las 17 (horario argentina), la selección argentina se enfrenta a Colombia en la final del Sudamericano Sub 17 2026. El encuentro se disputa en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino (CARFEM) de Ypané, Paraguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports 2. El ganador se quedará con el trofeo y sucederá a Brasil como campeón.
El seleccionado dirigido por Diego Placente se metió en la definición tras derrotar en semifinales a Ecuador por 3 a 1. Los goles albicelestes los anotaron Facundo Salinas, Juan Cruz Policella y Emiliano Barrionuevo (Hólger Quintero empató transitoriamente para la Tri). Persigue su quinto título en esta categoría tras los obtenidos en Argentina 1985 y 2013, Bolivia 2003 y Perú 2019.
El equipo cafetero, por su parte, dejó en el camino nada menos que a Brasil, bicampeón vigente, con una contundente goleada por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Adrián Mosquera y José Rafael Escorcia por duplicado. Ganó el Sudamericano Sub 17 apenas una vez, en Colombia 1993. Busca revancha tras el subcampeonato obtenido en 2025, cuando también fue local y cayó en la final ante la Verdeamarela por penales.
Argentina vs. Colombia: todo lo que hay que saber
- Final del Sudamericano Sub 17 2026.
- Día: Domingo 19 de abril.
- Hora: 17 (horario argentino).
- Estadio: Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino (CARFEM).
- Árbitro: A confirmar.
- TV: DSports 2.
Tanto la Argentina como Colombia ya están clasificadas al Mundial Sub 17 que se llevará a cabo en Qatar entre el 3 y el 27 de noviembre de este año, con jugadores nacidos hasta el 1° de enero de 2009. También se clasificaron Ecuador, Brasil, Uruguay, Chile y Venezuela o Bolivia, que se disputarán el último cupo el domingo en el estadio La Fortaleza del Pikysyry, en simultáneo con la final entre argentinos y colombianos.
¡¡¡#Argentina 🇦🇷 es mundialista!!! 🔥— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) April 12, 2026
El Seleccionado Sub 17 se clasificó a la próxima Copa Mundial de la categoría. ¡Vamos los pibes! 👏 pic.twitter.com/evRcUS4IpY
El plantel albiceleste lo conforman: Thiago Parga y Thiago Pérez (Huracán); Valentín Reigia y Alan Alcaraz (Argentinos Juniors); Facundo Ortellado y Mateo Mendizabal (Banfield); Benjamín Salinas, Julio Coria y Emiliano Barrionuevo (Boca); Álvaro Güich (Rosario Central); Felipe Echenique, Santiago Mambrín, Álex Cardozo y Thiago Domínguez (Lanús); Matheo Machuca (Independiente); Galo Escobar y Tobías Goytia (River); Marcos Ortiz y Benjamín Tapia (Belgrano); Giovanni Baroni (Talleres); y Facundo Salinas, Juan Policella y Simón Escobar (Vélez).
Tabla de campeones del Sudamericano Sub 17
- Brasil: 14 títulos
- Argentina: Cuatro
- Colombia y Bolivia - Uno
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fútbol femenino
"Gracias por enseñarnos". La muerte de una niña de 13 años que conmovió a los futbolistas y clubes de España
"Me parece una locura". Union Berlín defiende de los ataques sexistas a la entrenadora que dirige a los hombres
La apuesta de Union Berlín. La mujer que hace historia al convertirse en la primera en ser DT en una gran liga europea
- 1
River vs. Boca, no siempre hubo odio: historias de vecinos, confraternidad y burlas
- 2
AFA prohibió que los futbolistas se paren sobre la pelota: tarjeta amarilla y tiro libre indirecto
- 3
Mateo Retegui se había quedado sin Mundial por Italia y ahora se fracturó en Arabia Saudita
- 4
Copa Libertadores: Lanús le ganó a Always Ready con otro gol clave de Yoshan Valois