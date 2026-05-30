Belgrano sufrió por Lucas Zelarayán y por Gimnasia, de Jujuy, pero festejó: pasó por penales en la Copa Argentina

Belgrano sacó a relucir el carácter del campeón del fútbol argentino en una tarde cargada de tensión en Santiago del Estero. En un partido áspero, jugado con intensidad y múltiples cruces, rescató un 2-2 contra Gimnasia y Esgrima, de Jujuy, con un gol in extremis de Emiliano Rigoni, y luego se impuso por 4-2 en la tanda de penales para avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina, etapa que lo enfrentará con Racing o Defensa y Justicia. El encuentro incluyó una situación atípica y angustiante: súbitamente, Lucas Zelarayán se desorientó y perdió el control de su cuerpo, un hecho que alarmó hasta a los adversarios y que requirió atención médica urgente.

Antes del juego, el conjunto cordobés recibió un reconocimiento especial. Los futbolistas de Gimnasia formaron un pasillo para homenajear al campeón del torneo Apertura en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. Fue una imagen de respeto institucional que contrastó con lo que sucedió después en la cancha.

¡EL PASILLO PARA EL CAMPEÓN!



Gimnasia (J) y el reconocimiento para #Belgrano en la previa al cruce por los 16avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/nVJX1Hd37C — TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2026

El desarrollo tuvo poco de ceremonia y mucho de combate. Gimnasia jugó de igual a igual contra Belgrano, sin complejos, con la intensidad típica de los partidos del ascenso. Cada pelota dividida fue disputada como la última y los cruces verbales aparecieron ya en los primeros minutos.

Belgrano tomó la iniciativa y consiguió la ventaja a los 18 minutos. Francisco González Metilli culminó una buena acción colectiva y puso el 1-0 para el equipo dirigido por Ricardo Zielinski. Sin embargo, la alegría le duró muy poco. Apenas dos minutos después, Martín Lazarte ganó de cabeza en el área, conectó un centro de Francisco Maidana y estableció el empate para el conjunto jujeño.

Francisco González Metilli pateó el penal decisivo que metió a Belgrano en octavos de final de la Copa Argentina X @Belgrano

El encuentro mantuvo un ritmo alto y una temperatura ascendente. Uno de los focos estuvo en los duelos entre Leonardo “Yacaré” Morales y Nicolás Dematei. El defensor de Gimnasia, de 38 años, protagonizó varios encontronazos y discutió con rivales durante gran parte de la tarde. Su experiencia y su temperamento marcaron el tono de una eliminatoria caliente.

En el segundo período llegó un golpe que parecía definitivo para Belgrano. A los 26 minutos, Francisco Molina, el número 10 del Lobo norteño, realizó una gran jugada individual: encaró y dejó atrás a Morales, sacó un remate notable de zurda cruzado abajo, firmó el 2-1 parcial y desató la ilusión del equipo entrenado por Hernán Pellerano. Gimnasia se aferró a la ventaja y comenzó a administrar los tiempos frente a un adversario que buscó variantes en el banco.

En tanto, sobre la media hora de la etapa final una situación encendió la alarma. Lucas Zelarayán, que había ingresado 12 minutos antes, mostró signos de desorientación y cayó solo en el campo de juego. Los compañeros y los jugadores de Gimnasia se preocuparon por él, lo rodearon y pidieron urgente atención médica. El número 10 se sentó en la cancha y una ambulancia ingresó para asistirlo. Salió en el carrito de golf y, ya más lúcido, se marchó caminando a los vestuarios, reemplazado por Julián Mavilla.

QUÉ SUSTO, CHINO 🙏



Zelarayán se desorientó temporalmente durante el encuentro entre #Belgrano y #Gimnasia (J). Si bien una ambulancia ingresó al estadio rápidamente para que sea asistido, Lucas se retiró caminando a los vestuarios. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/UokNuHl6fa — TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2026

Poco antes del final, Zielinski fue expulsado por el árbitro Daniel Zamora debido a protestas. Y cuando el reloj parecía condenar al campeón argentino, apareció una de las incorporaciones de jerarquía del plantel. Ya en tiempo agregado, Rigoni capturó una pelota en el área y definió con calidad, a colocar, para conseguir el 2-2 a los 47 minutos y llevar la llave a los penales.

El Chino está Bien !!!

Tranquilos Piratas!!!! — Luis Fabián Artime (@luifagol) May 30, 2026

En la tanda emergió la figura de Thiago Cardozo. El arquero uruguayo sostuvo a Belgrano en los momentos decisivos y resultó determinante en la definición. Primero le contuvo el remate a Octavio Bianchi con un pie, en el centro del arco. Después de una ejecución precisa de Rigoni, Claudio Pombo anotó con un disparo a un ángulo. Nicolás Fernández abrió el pie y colocó su remate para devolverle la ventaja al Pirata. Luego llegó otra intervención de Cardozo: adivinó la intención de Abel Argañaraz, se arrojó hacia el palo derecho y volvió a salvar a su equipo con un pie.

Franco "El Mudo" Vázquez durante el partido en Santiago del Estero X @Belgrano

Con el panorama favorable, Franco “Mudo” Vázquez marcó con un remate potente y cruzado. Dematei respondió para Gimnasia con la obligación de convertir, y el cierre quedó en manos de González Metilli. El mediocampista ejecutó con serenidad y selló el 4-2 definitivo.

Compacto de Belgrano 2 vs. Gimnasia (Jujuy) 2

Cardozo, distinguido como la figura del partido, resumió el estado de ánimo de Belgrano tras otra noche al límite. “Fue muy loco jugar este partido. Veníamos de una alegría muy importante y la semana había sido compleja porque estábamos de festejo. Una alegría; estamos pasando por un buen momento”, señaló el arquero. El uruguayo destacó la capacidad de reacción del campeón: “Siempre está la sensación de que vamos a dar algo más. Hay un buen grupo, buena energía. Estamos todos muy contentos”. Y cerró con una dedicatoria a los hinchas: “Fue duro. El camino es muy largo. Pasamos por muchos momentos. Este grupo siempre da algo más. La alegría es para la gente de Belgrano, que la merece”.

Thiago Cardozo, el arquero héroe en los penales para Belgrano X @Belgrano

Belgrano nuevamente debió sufrir para festejar. Encontró resistencia, estuvo al borde de la eliminación y necesitó la personalidad de sus referentes para salir adelante. En una tarde espesa, de roces permanentes y clima de fútbol de ascenso, el campeón mostró por qué llegó a la cima del fútbol argentino. Esta vez, con un empate sobre la hora y una definición por penales que sostuvo el sueño copero.