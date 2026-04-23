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Un hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata cortó la transmisión del partido contra Acassuso
Cuando faltaba poco para terminar el primer tiempo, un fanático tomó una de las cámaras y se filmó cantando
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Los espectadores que seguían en vivo la transmisión del partido por Copa Argentina entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Acassuso se llevaron una sorpresa este miércoles cuando, de repente, un hincha tomó una de las cámaras del canal TyC y se filmó el rostro. La señal televisiva se vio obligada a continuar el seguimiento del encuentro con otras tomas más cercanas a los jugadores.
Cuando iban 36 minutos del primer tiempo, la cámara que enfocaba desde arriba toda la cancha de Estudiantes de Caseros, donde se jugó el partido, y seguía las jugadas por los 16avos de final, comenzó a moverse de manera imprevista y el reflejo de la palma de una mano pasó de manera efímera por la lente. Enseguida, apareció el rostro de un joven en primer plano, que se enfocó cantando.
Inmediatamente, el director de cámaras decidió mostrar el partido con otro dispositivo, esta vez más cercano a los jugadores y con menos amplitud del campo de juego. El momento no pasó desapercibido en las redes sociales, que tomaron el hecho como una broma.
“Rápido de reflejos, el director de cámaras cambió la toma a otra al ras del campo de juego, hasta que el camarógrafo a cargo de la posición perdida restablecía el orden en su sector”, contaron en la página web del canal deportivo.
Gimnasia clasificó a octavos de final
El partido finalizó con una amplia victoria de Gimnasia, por 3 a 0, sobre Acassuso. Los goles del equipo platense llegaron al inicio del segundo tiempo: el delantero Franco Torres convirtió a los siete minutos, el defensor Renzo Giampaoli lo hizo tres minutos después y el volante Nicolás Barros Schelotto sentenció el triunfo a los 40 minutos.
Con la victoria, el “Lobo” accedió a los octavos de final, instancia en la que se medirá con el ganador entre San Lorenzo y Deportivo Riestra, un duelo que todavía no tiene fecha definida.
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