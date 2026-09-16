Benín, el último rival de Messi con la selección: dónde queda, sus años como reino y el rol de “Los Guepardos”

Con poco más de 120 kilómetros de costa sobre el Atlántico norte, en el oeste de África, la selección de la República de Benín (ex Dahomey) será el último rival de la Argentina en una serie de amistosos (los otros dos serán Bolivia y Burkina Faso) de la FIFA. El encuentro, que tendrá lugar el 6 de octubre en el Monumental, va a ser la despedida de Lionel Messi con la albiceleste tras anunciar su retiro del fútbol internacional.

Benín está entre Togo (al oeste), Nigeria (al este) y Burkina Faso y Níger (al norte). Tiene salida al Océano Atlántico por el sur y es un país de poco más de 15 millones de habitantes, en su mayoría concentrados en la costa sur, cerca de los puertos.

Ubicada en forma perpendicular al golfo de Guinea, ocupa una superficie de 112.622 kilómetros cuadrados (un tercio de Portugal). El idioma oficial es el francés y la capital es Porto Novo, el puerto más importante, y donde reside el gobierno: Cotonou.

Historia

El país concentra varias de las marcas más profundas de la presencia europea en África occidental: desde los primeros contactos comerciales y el tráfico de esclavos en la costa hasta la conquista francesa y la posterior herencia colonial.

“Dahomey era un reino africano que participó muy activamente en la trata de esclavos entre el siglo XVII y el XIX, previo a la colonización. Los europeos fundaron una serie de establecimientos costeros. De hecho los primeros que llegaron fueron los portugueses buscando oro”, indicó Sergio Galiana, profesor de historia especializado en África y Asia en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en diálogo con LA NACION.

Abomey, Benín Bertrand Godfroid - Shutterstock

Sostuvo, a su vez, que Dahomey formó parte de una serie de países africanos cuyos habitantes fueron esclavizados por ingleses, franceses, portugueses, españoles, daneses, holandeses y alemanes. “Todos participaban de ese negocio”, marcó. En 1704, Francia recibió permiso para construir un puerto y en 1752 los portugueses fundaron Porto Novo, la capital oficial.

La colonización francesa ocurrió en la década de 1890, cuando los europeos, detalló Galiana, abandonaron el tráfico de esclavos y comenzaron a precisar que los africanos compraran productos manufacturados y produjeran bienes, sobre todo a partir de la Revolución Industrial.

Cotonou, la capital política de Benín artaxerxes_photo - Shutterstock

En 1904 comenzó a formar parte de la zona occidental francesa, fue proclamada república en 1958 y se independizó en 1960. Hoy integra las Naciones Unidas.

El primer gobierno independiente llegó al poder mediante un golpe de Estado, en 1963, y desde entonces durante casi una década Dahomey soportó numerosos levantamientos, que siempre terminaban en golpes militares, en medio de décadas de golpes de Estado en la región por la inestabilidad que había dejado la ola de independencias africanas. En 1972 comenzó un régimen de 17 años que en 1975 se impregnó de ideología marxista-leninista. Ese año el país cambió de nombre: pasó a llamarse Benín.

Unos años después de que ese régimen fuera desplazado del gobierno, en 1989, se adoptaron reformas democráticas y la transición hacia un sistema multipartidario se completó en 1991.

Política y economía

Desde 2016 hasta este año, el gobierno del país estuvo en manos del presidente Patrice Talon. En diciembre del 2025 su residencia fue atacada y sufrió un intento de golpe de Estado, que fue reprimido por las fuerzas policiales.

Ganvie, en Benín, conocida como "la Venecia de África" Michal Izydorczyk - Shutterstock

Hoy gobierna Romuald Wadagni, exministro de Economía de Talon, desde mayo de este año. Si bien hay cierta estabilidad democrática, fortalecida tras la represión del intento del golpe de Estado, hubo numerosos cuestionamientos de organizaciones internacionales por los presos políticos y la libertad política.

“Los golpes (o intentos de golpes) de Estado recientes en África occidental son diferentes de la oleada de golpes posteriores a las independencias en los 60. Los que se están dando ahora, que dieron origen a los cambios de régimen en Burkina Faso, Níger, Malí, Guinea, Chad, tienen que ver con la crisis política, humanitaria y militar creada por el cambio climático, la inseguridad alimentaria y la competencia por recursos, que fue muy aprovechada por diferentes grupos políticos para llevar adelante procesos de insurrección armada con una fuerte impronta anti-francesa”, expresó Galiana a este diario.

La mezquita de Porto Novo Michal Izydorczyk - Shutterstock

Hizo hincapié en que, si bien hay formalmente una democracia, “hay una utilización de la Justicia para limitar las voces de de opositores”. A modo de ejemplo, Talon modificó la Constitución para establecer que para poder ser candidato a presidente hay que tener un mínimo de avales presentados por diputados, alcaldes y gobernadores, lo que logró evitar el ingreso de outsiders a la política. También, el principal partido de oposición fue impugnado por la Corte Suprema de Justicia, que señaló que no cumplía con los requisitos.

“Es una democracia formal, pero con un sistema que está, de alguna manera, regulado o manejado para evitar que haya transiciones políticas”, resumió el docente de la UBA.

La economía de Benín permanece subdesarrollada y dependiente de la agricultura de subsistencia, la producción de algodón y el comercio regional: el 50% de las exportaciones del país es el algodón. “Es un país pobre en términos de recursos estratégicos”, consideró Galiana. En tanto, mencionó los intereses que tiene Francia para con el país en la actualidad. Como en otros Estados africanos y excolonias francesas, París posee beneficios como los acuerdos de cooperación que le garantizan a las empresas francesas un mercado para comprar maquinaria y hacer obra pública con contratistas franceses.

Igualmente, Benín atraviesa una etapa de fuerte expansión económica: después de crecer 6,3% en 2022 y 6,4% en 2023, el PIB aumentó 7,5% en 2024 y 8,1% en 2025.

En este país el nivel de alfabetización no supera el 50% y hay una escasa expectativa de vida: el promedio no supera los 60 años. Sin embargo, estos dos índices mejoraron en los últimos 20 años: en 2001 la alfabetización era del 37% y la expectativa de vida era de 50 años. La pobreza hoy supera el 36%.

La mejora económica de Benín se dio, en parte, por el ingreso de China en el mercado de la región. “Los números macroeconómicos mejoraron sustancialmente en todos los países de África. No es un país que tenga minerales o recursos estratégicos, pero hubo una mejora relativa en los términos de comercio, y eso favoreció el crecimiento del PBI”, indicó el también el magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales.

Por otro lado, a modo de comparación, una política educativa universal en América Latina comenzó a finales del siglo XIX, mientras que en África occidental, luego de la ola de independencia de 1960, recién para esa época se dio un plan de educación. “La inclusión, o la ampliación de derechos, es de los últimos 60 años. En ese sentido es muy tardío”, completó Galiana.

El fútbol

A nivel futbolístico nunca destacó. Jamás logró acceder a una Copa del Mundo y su mejor resultado en la Copa de África fueron los cuartos de final en 2019.

Sin embargo, “Los Guepardos” -como son apodados- estuvieron cerca de conseguir una clasificación histórica en el último Mundial. Llegaron a la última fecha del Grupo C de la eliminatoria africana como líder.

Selección de Benín Selección de Benín

Pero la definición no resultó como esperaban: perdieron 4 a 0 con Nigeria y se quedó sin la cita mundialista. Su figura más cotizada es Junior Olaitan, volante del Besiktas de Turquía. Según Transfermarkt, su valor es de siete millones de euros. También se destacan dos jugadores que se desarrollan en las primeras ligas europeas: Aiyegun Tosin, delantero del Lorient francés, y Steve Mounié, centroatacante del Augsburgo alemán.

Benín ocupa el puesto 93 del ranking FIFA y su mejor posición fue entre noviembre y diciembre de 2009, cuando llegó al 59. Actualmente es dirigido por el alemán Gernot Rohr, entrenador que participó con Nigeria del Mundial de Rusia 2018.

El último partido de Messi

Messi protagonizará su último partido con la selección argentina en este amistoso el 6 de octubre. El diez, quien anunció su retiro internacional el pasado 31 de agosto, fue convocado en la nómina de 28 futbolistas por el técnico Lionel Scaloni para la serie que disputará el subcampeón del mundo entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre.

Previamente, Argentina se medirá con Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y con Burkina Faso el 3 de octubre también en el Monumental.

Benín anunció el partido con Messi, a un día de la confirmación Selección de Benín

Messi decidió ponerle punto final a su carrera internacional de 21 años con la casaca albiceleste, dejando como legado 125 goles y un título mundial en 2022. De la celebración también participarán los jugadores campeones del mundo en Qatar 2022.

Los choques marcarán además el reencuentro de la albiceleste con sus hinchas tras el último Mundial.