Boca sufrió un duro golpe contra el descendido Tigre

Jorge Bermúdez es uno de los íconos del Boca multicampeón bajo las órdenes de Carlos Bianchi. El central colombiano se metió en el corazón de los hinchas y se convirtió en uno de los referentes del xeneize, más allá de su partida al Olympiacos griego en 2001 e incluso después de su retiro en 2007. El Patrón conquistó dos Libertadores, una Intercontinental y tres torneos locales con la camiseta azul y oro, convirtiéndose en una voz autorizada que analiza de forma recurrente la situación del club cuyo romance es recíproco.

Después de la derrota en la final de la Copa de la Superliga frente a Tigre por 2-0 en Córdoba, Bermúdez apareció en Twitter apuntó directamente a un plantel y a una dirigencia que acumula fracaso tras fracaso. Si bien no detalló a los nombres propios señalados, da la sensación que exime a un Gustavo Alfaro que levantó la Supercopa y alcanzó la final de la copa vernácula.

"En el club hay gente acostumbrada al fracaso" hace una clara referencia al pasado inmediato de un equipo que viene de sufrir una de las derrotas más dolorosas de su historia, frente a River en la final de la Copa Libertadores en Madrid.

No es la primera vez que el ex zaguero xeneize critica a este plantel. En enero castigó públicamente a Carlos Tevez en su programa en ESPN: "Todo esto le quita fuerzas para su futuro inmediato. Se pone como un ídolo y pide un derecho cuando es la gente la que te lleva a que lo seas. Tevez cree que es mas importante que el club, sus compañeros, el presente y el pasado, y eso es lamentable. Su fútbol no es productivo hace rato y no está para competir. Si Alfaro pone a Wanchope Ábila en una pierna es más".

En febrero arremetió contra Daniel Angelici, presidente de la institución: "Tomar una licencia no debe ser la herramienta para eludir la responsabilidad. Boca merece un presidente que se identifique con la pasión, que le duela el mal momento y que sea el primero que ponga la cara para asumir los errores y tratar de corregirlos. Huir es desertar".

Bermúdez disputó 165 partidos con la camiseta de Boca, marcó 16 goles y levantó seis títulos. Con el club siempre en el corazón, se recuerdan sus imágenes con la camiseta de Newell's, emocionado en una de las visitas del club en el que jugó entre 2003 y 2004: "Si no juego en Boca no puedo jugar en el fútbol argentino. Tengo que jugar en Boca o, si no, no me siento bien". Hoy convertido en comentarista tras sus experiencias como entrenador, sigue de cerca el día a día del club que lo ama, del club de sus amores.