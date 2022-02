“Dios te va a castigar”: el delantero de Qarabag que hizo un gol con la mano, lo admitió y lo anularon en la Conference League

Una insólita situación se dio en el partido entre Qarabag de Azerbaiyán y el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli, por el pase a los octavos de final de la Conference League. Tras un gol que le daría el empate al equipo azerí, el delantero que marcó el tanto pidió que anularan la jugada, ya que admitió que lo hizo con la mano.

El partido estaba 1 a 0 a favor del Olympique (que ya ganaba 4 a 1 en el global) cuando, tras un desborde por la banda izquierda, el delantero de Qarabag, Ibrahima Wadji, saltó a cabecear, pero aprovechó para empujar la pelota con la mano. El árbitro inmediatamente cobró el gol, pero al no haber VAR, los jugadores del equipo visitante, lejos de creer lo que había sucedido, salieron a reclamar de manera airada.

¡CONFESÓ EL DELITO! Wadji había metido el empate del Qarabag en la #UECL con la mano ante el Olympique de Sampaoli y el árbitro lo había convalidado, pero el autor del gol contó la verdad al juez y lo terminó anulando. pic.twitter.com/mxYzMvoTwR — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2022

Tras el revuelo, y sin la posibilidad de revisar la jugada, el árbitro no tuvo otra opción de consultarle al jugador si había utilizado la mano. Wadji, crease o no, confesó que sí la había cometido infracción a la hora de coronar el gol, previamente validado. Y como tanto él como el entrenador del equipo reconocieron que no debía ser cobrado, el árbitro dio marcha atrás con su decisión y el marcador volvió a su situación previa.

Cuando el delantero contó por qué confesó el gol, explicó: “Guendouzi (Matteo, el volante de Marsella) me dijo: hermano, hay que decir la verdad. Tú eres musulmán. Dios te va a castigar. Fue difícil porque tuve que hablar con mi capitán (Maksin Medvedev). Sabía que el balón había tocado en mi mano. Pero no era una acción que quisiera hacer. Mi mano tocó en la cabeza. Hablé con mi capitán. Le dije que había tocado el balón con la mano. Cuando todos mis compañeros me preguntaron, les dije que había tocado el balón con la mano. Después hablamos con el entrenador (Gurbanov). El entrenador me preguntó qué me parecía. Le dije que había tocado el balón con la mano. Me dijo: ‘No está bien, hay que asumir la responsabilidad, hay que hablar con el árbitro’” explicó Wadji en la rueda de prensa.

"APRENDIMOS QUE GENTE HONESTA EN EL FÚTBOL TAMBIÉN HAY." Jorge Sampaoli se refirió a la situación de Wadji, quien marcó un gol con la mano para Qarabag ante Marsella en la Conference League, pero se lo confesó al árbitro y lo anuló. pic.twitter.com/d0M0wQzcM3 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2022

Mas alla de eso, el partido continuó con normalidad y con goles del mediocampista galo Pepe Gueye, Matteo Guendouzi y el ingresado estadounidense Konrad De La Fuente, sentenciaron para el triunfo por 3-0 del Olympique de Marsella. En la ida, Marsella se impuso por 3 a 1, en Francia, con los goles que marcaron el delantero polaco Arkadiusz Milik (con un doblete) y el mediocampista Dimitri Payet. El volante brasileño Kady, descontó para el equipo azerí.

De esta manera hoy pasaron octavos de final de la Conference League, los siguientes equipos: Olympique de Marsella, PSV, Leicester City, BodoGlimt, Partizan, Slavia Praga, PAOK y Vitesse.Ya están clasificados LASK (Austria), KAA Gent (Bélgica), Roma (Italia), AZ Alkmaar (Países Bajos), Feyenoord (Países Bajos), Copenhague (Dinamarca), Stade Rennais (Francia) y Basilea (Suiza).