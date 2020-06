Carlos Tevez. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri / archivo

Diego Morini Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de junio de 2020 • 12:30

La espera es lógica por Carlos Tevez, no se trata de un hombre más dentro de la vida de Boca . Las propuestas están sobre la mesa y cada parte sabe cuáles son las condiciones. No es simple de resolver, porque la realidad los enfrenta. Desde el club aseguran que la economía está lastimada y el futbolista no quiere quedar tan lejos de su vínculo anterior.

En la Ribera lo quieren y el multicampeón en distintos equipos pretende seguir en la Bombonera, pero se trata de números y ahí parece que hay cierta discordia. Si bien nadie se atreve a asegurar que no prosperarán las negociaciones, también es real que la respuesta al contrato por un año a cambio de poco menos de un 1.500.000 de dólares que le acercaron al Apache no termina de convencerlo. Pero el punto de inflexión está en un tema central: la cotización del dólar. Un tema bien conocido por el vicepresidente del club, Juan Román Riquelme .

Los plazos para resolverlo están claros, Tevez debería dar señales de conformidad antes del martes próximo a la oferta que le acercó Raúl Cascini, uno de los hombres de Consejo de Fútbol de Boca y que es uno de los brazos ejecutores de las determinaciones que toma Riquelme. Tanto el vicepresidente del club como el entrenador, Miguel Ángel Russo, quieren que el futbolista siga formando parte del plantel y consideran que es una pieza de valor para el objetivo propuesto para 2021: la Copa Libertadores.

Ahora bien, es real que las cifras que le ofrecieron a Tevez no se acercan a las que estaban acordadas en su vínculo firmado con Daniel Angelici. Si bien nunca se conocieron oficialmente los detalles de ese contrato, en los pasillos de la Bombonera hablan de un vínculo casi cuatro veces más importante que el que ahora le estarían ofreciendo. Sin embargo, en ese punto no parece no estar la discordia, sino en el tiempo del contrato (quieren seis meses más), en poder acordar mejores premios por objetivos (de la oferta que le hicieron 500.000 dólares serían en concepto de objetivos) y establecer qué dólar tomar para cerrar el acuerdo.

Carlos Tevez y Juan Roman Riquelme Fuente: LA NACION - Crédito: Archivo

Es un tablero de ajedrez que se presenta en esta negociación. Desde Boca mueven sus piezas y se escuchan frases como las de Jorge Bermúdez, que integra el Consejo de Fútbol: "Cuando llegamos al club, Carlos era un ex jugador, futbolísticamente hablando. Venía muy golpeado y no tenía la confianza que merecía. Para muchos Tevez estaba de salida y nosotros le veníamos a dar el puntapié final. Román le habló en enero y le dijo que confiábamos en él. Necesitábamos al Tevez real. Carlitos hizo su parte y se ganó esa renovación". Algunos creen que fue un discurso coordinado, porque Cascini también dijo algo similar, por lo tanto, buscan establecer que la nueva conducción "rescató" al Apache y que eso lo pone en una situación de privilegio a la hora de negociar.

La frase llegó al corazón de la intimidad de Tevez, no fue recibida con mucho agrado, pero también entienden que es parte de un estado de situación en la que Boca quiere que el futbolista acepte las condiciones que le ofrecen. Pero claro, el punto de inflexión en la negociación es una de las diferencias que, casualmente, llevó a Juan Román Riquelme a terminar su carrera en Argentinos Juniors. En su momento, el hoy vicepresidente del club, no quería que le pusieran un tope a la cotización del dólar renovar su contrato y seguir en el equipo de Carlos Bianchi. Eso rompió la relación de Riquelme con las autoridades del club, pero especialmente con Daniel Angelici que no quería aceptar un dólar "blue".

En esta oportunidad, con mucha lógica por el contexto que vive el fútbol argentino a partir de esta situación de pandemia, la oferta para el Apache tendría características similares a las que se negó Román, porque la propuesta es poner un tope en el dólar oficial, mientras que desde el otro lado se espera que se puedan partir las diferencias, sin llegar a la cotización paralela.

Carlos Tevez. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri / archivo

Mientras desde la entidad de la Ribera consideran que le ofrecen el mejor contrato del plantel a Tevez, desde el otro lado entienden que eso no sería tan así. Si bien consideran que el monto es lógico para el contexto, también entienden que son varias las cuestiones todavía por resolver antes de ofrecer una respuesta. Si bien legalmente deberían contestar antes del martes próximo, no está tan claro que se pueda cerrar la renovación de un día para el otro.

De todas formas, todas las partes creen que llegarán a un acuerdo. Boca lo quiere, pero no va a moverse mucho más de su propuesta y Tevez sabe que está "atrapado" en sus palabras, ya que en varias oportunidades explicó que su renovación con la entidad de la Ribera no dependía de una cuestión de dinero.

El posible retorno de Ricardo Centurión

Resultaron, al menos, sorpresivas las palabras de Ricardo Centurión de las últimas horas, en las que el futbolista reconoció que lo contactaron desde Boca para conocer cómo estaba y con la idea de pensar en un retorno a la Ribera. "Si se da, lo tomaré como que es el momento (de volver); y si no, son cosas de la vida. El hincha y los dirigentes actuales saben lo que pienso y siento, creo que no hace falta más nada y está todo dado, tengo un cariño muy grande por Boca", dijo Centurión en La Oral Deportiva.

Ahora bien, la realidad es que Juan Román Riquelme no se puso en contacto con el futbolista, pero sería él uno de los interesados en el talento de Centurión. Si bien saben que el retorno sucedería con una buen cantidad de condiciones, lo real es que todavía necesitan contar con la aprobación de Miguel Ángel Russo que, por el momento, no estaría tan convencido de esta contratación. No tiene que ver con la capacidad del futbolista, que ya probó que puede jugar en Boca, sino que uno de los puntos centrales es conocer puntualmente cómo está futbolísticamente Centurión, ya que no se pueden permitir sumar un jugador que necesite demasiado tiempo para ponerse en ritmo.

Ricardo Centurión Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco / Archivo

Lo concreto es que Boca no tiene pensado comprar al futbolista, pero sí podría considerar un préstamo. De todas maneras, estos movimientos también tiene una lógica dentro de la estrategia de mercado de Riquelme y compañía. El tanteo a Centurión se da en un contexto en el que Mauro Zárate también está negociando su renovación (en un acuerdo inferior, pero similar al de Tevez), por lo que Boca hace sus movimientos para establecer condiciones y se cubre en el caso de que Zárate puede optar por continuar su carrera en otra institución.