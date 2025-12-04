Boca venció a Gimnasia por penales y se coronó campeón del Torneo Proyección de Reserva

Boca celebra. En un partido entretenido y parejo, el Xeneize fue más eficaz en los penales, le ganó 4 a 1 a Gimnasia y Esgrima La Plata en esa definición luego de igualar 2-2 en los 120 minutos, y se coronó campeón del Torneo Proyección de Reserva.

Para el Xeneize convirtieron Mateo Mendía, Julián Mendieta, Leonel Flores y Facundo Herrera, mientras que solo Juan Cruz Cortazzo anotó para el Lobo. Leonel Troncoso y Ignacio Zappulla desviaron sus remates.

¡MATEO MENDÍA LEVANTA LA COPA DEL #TORNEOPROYECCIÓN Y LA RESERVA DE BOCA DELIRA EN EL FLORENCIO SOLA!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vog9968dDx — SportsCenter (@SC_ESPN) December 4, 2025

El encuentro había terminado 1 a 1 en los 90 minutos. Santino López García había abierto el marcador para el Lobo luego de una buena jugada colectiva por la izquierda, mientras que Valentino Simoni estableció la igualdad en la segunda etapa, después de una estupenda atajada de Julián Kadijevic, de sorprendentes reflejos y gran tarea.

En el alargue las cosas también terminaron empatadas. Porque primero Leonel Flores desniveló para los dirigidos por Mariano Herrón, pero cuando todo parecía que se encaminaba hacia una consagración azul y oro, en el inicio del segundo tiempo extra Troncoso la colgó de un ángulo para establecer el 2 a 2. Cosas del fútbol, después de ese tanto espectacular, el chico de 18 años malogró su remate en la definición.

LAS COSAS DE LA VIDA... ¡TRONCOSO, QUE HABÍA MARCADO UN GOLAZO, TIRÓ POR ARRIBA SU PENAL VS. BOCA!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hZEZCcwPs9 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 4, 2025

Esta es la vez número 23 en toda su historia que Boca se consagra en el campeonato de Reserva. Ningún otro club logró tantos títulos. Al mismo tiempo, con esta coronación, el club azul y oro accedió a la definición del Trofeo de Campeones, en el que se enfrentará a Vélez, ganador del torneo Apertura en la primera parte del año, el próximo lunes a las 19.30, también en cancha de Banfield.

La volada de Kadijevic Proyeccion LPF

En los primeros minutos se notó cierto nerviosismo de ambos lados, con una pelota que parecía quemar en los pies de los jugadores. La primera clara fue para el Xeneize mediante un tiro libre frontal. Tomás Aranda se hizo cargo del remate, que se desvió en la barrera y sorprendió a Kadijevic. Sin embargo, el arquero del Lobo se lució con una volada y controló el balón sin dar rebote.

A los 10 llegó el primer gol, que despertó la euforia de los chicos de Gimnasia. Pablo Aguiar metió un pase perfecto para el desborde de Santiago Villarreal, que metió el centro atrás. Santino López García la controló en el punto penal, se acomodó y sacó el zurdazo esquinado, lejos de un paralizado Brey.

GOLAZO DEL LOBO ⚽🐺 López García controló en el área y la puso contra un palo para el 1-0 de Gimnasia ante Boca en la final de la Reserva



Viví el Torneo #ProyeccionxTNTSports y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/mBG3xiEYS4 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 3, 2025

Un minuto más tarde el Xeneize tuvo la igualdad. Otro tiro libre, esta vez ejecutado por Zampieri, se fue apenas arriba del travesaño. Si bien el 1 a 0 llegó en un momento donde parecía estar mejor Boca, lo cierto es que Gimnasia fue más punzante y peligroso cuando se lo propuso en esa primera parte del partido.

El Lobo aprovechó la ventaja para manejar los tiempos y jugar con el apuro azul y oro. De todas maneras, Boca siguió buscando el 1 a 1. A los 23, Simoni conectó de cabeza un centro al área y la pelota dio en el travesaño y se fue.

Final del torneo de Reserva: Gimnasia y Esgrima De La Plata vs. Boca Juniors. Proyeccion LPF

Con el correr de los minutos, el conjunto platense fue creciendo en posesión. A los 30, una gran pared entre López García y De Asis. El número 7 se demoró un instante más y Gorosito evitó el 2 a 0 con lo justo.

Desde entonces el partido entró en un barullo de siete minutos en donde ambos equipos estuvieron más atentos a pedir infracciones que a jugar y todo se hizo demasiado interrumpido.

Desprolijo, Boca buscó la manera de arrimarse a Kadijevic. Pero careció de lucidez y las pocas que creó las terminó mal. Y en las poquitas que lo exigió. el arquero del Lobo respondió con seguridad.

Final del torneo de Reserva: Gimnasia y Esgrima De La Plata vs. Boca Juniors. Proyeccion LPF

En la última de la primera etapa, Iker Zufiaurre no llegó a conectar de palomita un centro desde la derecha. Pudo ser el empate, que posiblemente le hubiera dado justicia al resultado parcial.

En el complemento Boca se adelantó y se hizo cargo de la pelota. El objetivo fue claro: empatarlo lo más rápido posible. Aranda se mostró más participativo y suelto, y el equipo lo aprovechó.

Y a los 12 llegó el 1 a 1 por intermedio de Simoni. El centro de Aranda desde la izquierda fue conectado por Flores en el segundo palo y Kadijevic tuvo una atajada descomunal. La pelota quedó boyando en el área y otro intento rebotó en un defensor. Hasta que la tercera fue la vencida: Simoni sacó un potente derechazo que infló la red.

DE UN TAPADÓN A UN BOMBAZO AL ÁNGULO ⚽🎯 Valentino Simoni aprovechó un rebote y sacó un zapatazo para el 1-1 de Boca ante Gimnasia



Viví el Torneo #ProyecciónxTNTSports y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/oyfDWXDVyh — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 3, 2025

Desde ese momento el partido se hizo de ida y vuelta. Porque el Xeneize empezó a ganar en precisión y buscó el segundo, pero el Lobo no se quedó atrás y aprovechó los espacios de contragolpe.

De todas maneras, Boca se mostró más sólido ante un rival que empezó a retroceder. A los 25 Aranda encaró con pelota dominada y mirada levantada. Amagó, se acomodó, la midió y sacó un fuerte derechazo que pasó cerca, ante la atenta mirada de Kadijevic.

El desgaste físico comenzó a jugar su partido desde los 30 minutos. Y entonces, Villarreal salió reemplazado. Y Simoni metió un pique y cayó tendido, acalambrado de su gemelo derecho y también salió.

El festejo de los chicos de Gimnasia por el gol de Santino López Proyeccion LPF

Los últimos 10 minutos fueron intensos, con la convicción de ambos de que un gol sentenciaba la historia. Boca fue más preciso en ese tramo, aunque Gimnasia renovó energías con tres modificaciones. Sin embargo, la pelota estuvo más cerca de Kadijevic que de Brey. Gimnasia se adelantó en el campo, pero sin ideas claras y a puro pelotazo. Del lado de Boca, Bianco se mandó una corrida por la derecha que terminó en un centro que fue despejado.

El 1 a 1 fue inamovible y la definición se fue al tiempo extra. Extenuados, varios futbolistas de ambos planteles fueron masajeados sobre el campo de juego en busca de aflojar las piernas de cara a los 30 restantes.

Entonces, el miedo a perder entró en acción. Porque cualquier error podía terminar en un gol rival que sentenciara la final.

A los 6 del primer tiempo extra se dieron dos situaciones. De un lado, Gimnasia, llegó por la izquierda. Pero hubo falta de lucidez para descargar en un compañero libre adentro del área. Del otro, Boca, hubo una, también por la izquierda, que no terminó bien.

A los 11 llegó el gol. Un sensacional desborde de Bianco por derecha terminó con un centro rasante al corazón del área chica. Leonel Flores llegó para definirlo, aunque otra notable reacción de Kadijevic le puso emoción a la jugada porque parecía que evitaba el tanto xeneize, aunque finalmente la pelota traspasó la línea de sentencia.

Ese gol reactivó las emociones. Porque Gimnasia, herido, fue en busca del empate y dejó espacios en su línea de fondo, algo que el Xeneize no pudo aprovechar para sentenciar la historia.

Y entonces, cuando parecía que Boca tenía todo servido para definirlo de contra ante un Gimnasia que iba a salir desesperado a empatarlo, llegó un gol de antología. Cuando apenas se jugaban 10 segundos del segundo tiempo extra, Leonel Troncoso recibió en tres cuartos de cancha, se acomodó hacia su derecha y sacó un potente remate desde 30 metros que se coló en el ángulo izquierdo de Brey, que con su volada estéril sólo hizo todo más espectacular.

¡PERO QUÉ GOLAZO, TRONCOSO! Terrible bomba del jugador de #Gimnasia para el 2-2 parcial ¡a los 18" del segundo tiempo extra!



Espectacular final del #TorneoProyección @surfinanzas Clausura 🏆



▶️ @lpfplay

🎥 Seguilo en vivo en https://t.co/3l0WLvmRTT pic.twitter.com/FnUI13oNO7 — Proyeccion LPF (@ProyeccionLPF) December 4, 2025

Boca sintió el impacto del inesperado 2 a 2. Cuando se acomodó de nuevo, al partido ya le quedaban 8 minutos. Troncoso, agrandadísimo, primero buscó el 3 a 2 de tiro libre y más tarde al conectar un rebote en la puerta del área. Y a los 11, un cabezazo de Gelini a quemarropa tenía destino de red. Y otra vez Kadijevic la manoteó con sus grandes reflejos.

Después llegó el pitazo final y la definición por penales, en donde el Xeneize fue más efectivo y gritó otra vez campeón de Reserva.