Boca vs. Talleres, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura

Con respecto al equipo que venció 2-0 a Tigre el último fin de semana, Claudio Úbeda mueve dos piezas clave: ingresan Lautaro Di Lollo por Nicolás Figal y Milton Giménez por Ander Herrera. En la zaga, Di Lollo vuelve a la titularidad tras cumplir la fecha de suspensión por acumulación de cinco amarillas, mientras que en ataque Giménez, que llegó al límite disciplinario, había sido preservado para evitar que una tarjeta lo dejara afuera de este duelo decisivo.

La otra novedad importante pasa por el regreso de Rodrigo Battaglia, quien dejó atrás el desgarro en el sóleo de la pierna izquierda que lo marginó de los últimos cuatro partidos. El mediocampista se entrenó con normalidad durante toda la semana e integra la nómina de concentrados, aunque todo indica que ocupará un lugar en el banco debido a su inactividad y al sólido nivel que viene mostrando Milton Delgado en el centro del campo.