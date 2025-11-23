Boca vs. Talleres, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura
El Xeneize recibe en la Bombonera al conjunto cordobés que dirige Carlos Tevez por los octavos de final
¡GOL DE BOCA!
De arranque, Boca amplía su ventaja gracias un centro exacto de Blanco desde la izquierda que Merentiel mandó a la red desde el corazón del área. Ahora el Xeneize gana 2 a 0 y todo se le simplifica.
DOBLETE DE LA BESTIA 🔵🟡 En el arranque del segundo tiempo Blanco metió el centro y Merentiel la mandó adentro para el 2 a 0 de Boca ante Talleres— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 24, 2025
Sigue el partido
Comenzó el segundo tiempo.
SEGUNDO TIEMPO
FINAL DEL PRIMER TIEMPO
Pita el árbitro y finaliza el primer tiempo en la Bombonera. Boca le gana 1 a 0 a Talleres.
¡ATAJÓ MARCHESIN!
Marchesin se arroja hacia su izquierda y desvía el remate de Cáceres. La Bombonera explota de júbilo. El partido sigue 1 a 0.
Penal para Taleres
Claro penal de Zeballos (mano ante un centro de Schott desde la derecha) y Talleres tiene la chance se igualar el partido.
Solo el gol
Boca no hizo un buen primer tiempo. Zeballos brilla por su ausencia, Giménez malogró un mano a mano increíble, Merentiel fue más ganas que fútbol y Palacios casi no la tocó. Talleres impuso sus condiciones y suena a demasiado castigo que se vaya al descanso en desventaja.
Talleres sigue bien
Lejos de quedarse, Talleres sigue su librero y busca el empate ante un Boca que juega más aliviado luego del 1 a 0.
¡GOL DE BOCA!
Lautaro Di Lollo mete el frentazo tras un corner de Paredes. La pelota da en el travesaño y el palo ante la volada estéril de Herrera, pero no ingresa al arco. Merentiel es quien finalmente la empuja al fondo de la red.
FÓRMULA REPETIDA Y GOL DE BOCA 🔵🟡 Tras un córner de Paredes, Di Lollo ganó de arriba y convirtió el 1 a 0 ante Talleres— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2025
Marchesin salvo a Boca
Después de una gran jugada colectiva, Marchesin evita el 1 a 0 de Talleres al ganarle un mano a mano a Ortegoza. La T parece más firme ante un Boca que sigue jugando incómodo y no le encuentra la vuelta al partido.
TREMENDA TAPADA DE MARCHESÍN PARA SALVAR A BOCA 🧤— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2025
Paridad e impaciencia
El partido es parejo y Boca no logra adueñarse del desarrollo. En cada ataque, Talleres muestra sus armas y es peligroso. Los hinchas reclaman “para ser campeón, hoy hay que ganar”.
Tumulto
Una fuerte infracción de Galarza sobre Paredes derivó en una posterior discusión entre varios futbolistas de ambos equipos. Di Lollo, uno de los más enojados, fue calmado por el campeón del mundo.
Lo tuvo Boca
Un pase perfecto de Paredes deriva en Merentiel. La Bestia lo asiste a Giménez, que define afuera. Se salvó Talleres en la más clara del partido.
INCREÍBLE LO QUE SE PERDIÓ MILTON GIMÉNEZ ❌— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2025
Boca está incómodo
Talleres sorprende a Boca, presionando alto y apretando en la salida. El Xeneize no puede hacer pie y juega incómodo.
Se anima Talleres
Portilla probó desde afuera del área. Apenas desviado.
TALLERES CASI PEGA DE INICIO 💥 Portilla sacó un buen remate que pasó cerca del arco de Marchesín— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2025
¡SE JUEGA!
Movió Boca y comenzó el primer tiempo.
PRIMER TIEMPO
Salen los equipos (y Tevez)
Boca y Talleres están en el campo. Carlos Tevez es ovacionado por el pueblo xeneize y recibe una camiseta enmarcada con el número 10 y “Carlitos” en su espalda. En breve comenzará el primer tiempo.
Los titulares de Boca
Los siguientes son los 11 titulares de Boca ante Talleres: Marchesin; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Palacios, Paredes, Delgado; Zeballos, Merentiel y Giménez.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 23, 2025
¡Así formará #Boca para recibir a Talleres en la Bombonera!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/qJYz7xD8nu
Los 11 de Talleres
Los siguientes son los 11 titulares de Talleres ante Boca: Herrera; Schott, Catalán, Palomino, Navarro; Portilla, Galarza, Cáceres, Ortegoza; Morais y Angulo.
#𝐁𝐨𝐜𝐚𝐓𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐞𝐬— Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) November 23, 2025
📝 Formación confirmada para jugar los Octavos de Final del #TorneoBetanoClausura205 vs #Boca
🔵⚪️ #VamosTalleres #TorneoBetanoClausura2025 🏆 pic.twitter.com/XlZKZVoCTU
Tevez vuelve a la Bombonera
Carlos Tevez volverá esta noche a la Bombonera. No será la primera vez, ya que el 18 de agosto de 2022, por la fecha 14 de la Liga Profesional, el Apache ya había regresado al templo xeneize como DT de Rosario Central. Se espera una ovación al último gran ídolo cuando ingrese en el campo de juego.
Cómo llega Boca
Con respecto al equipo que venció 2-0 a Tigre el último fin de semana, Claudio Úbeda mueve dos piezas clave: ingresan Lautaro Di Lollo por Nicolás Figal y Milton Giménez por Ander Herrera. En la zaga, Di Lollo vuelve a la titularidad tras cumplir la fecha de suspensión por acumulación de cinco amarillas, mientras que en ataque Giménez, que llegó al límite disciplinario, había sido preservado para evitar que una tarjeta lo dejara afuera de este duelo decisivo.
La otra novedad importante pasa por el regreso de Rodrigo Battaglia, quien dejó atrás el desgarro en el sóleo de la pierna izquierda que lo marginó de los últimos cuatro partidos. El mediocampista se entrenó con normalidad durante toda la semana e integra la nómina de concentrados, aunque todo indica que ocupará un lugar en el banco debido a su inactividad y al sólido nivel que viene mostrando Milton Delgado en el centro del campo.
Cómo llega Talleres
Talleres logró dejar bien atrás los fantasmas del descenso y construyó una racha sólida que lo ubicó en el octavo puesto de la Zona B con 21 puntos. La T viene de empatar sin goles frente a Instituto en el clásico de la última fecha de la etapa regular.
Probables formaciones
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tevez.
Bienvenidos
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca y Talleres, por los octavos de final del torneo Clausura. El encuentro comienza a las 20, será arbitrado por Sebastián Zunino y televisado por TNT Sports.
