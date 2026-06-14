Japón vs. Países Bajos, en vivo por el Mundial 2026: minuto a minuto del partido
Se enfrentan por la primera fecha del Grupo F, en Arlington
Momento de la pausa de hidratación
Se termina el primero de los cuartos en que quedan divididos los partidos con la pausa de hidratación, espacio que las televisiones monetizan con publicidad, mientras los entrenadores corrigen y dan indicaciones. Koeman seguramente le reclamará más actividad a sus jugadores.
El color en las tribunas
El partido no se destraba y en las tribunas los hinchas japoneses exhiben sus particulares atuendos.
PASIÓN NIPONA, NO LO ENTENDERÍAS— DSPORTS (@DSports) June 14, 2026
Los hinchas de Japón y su peculiar forma de alentar por su selección en Dallas.
La bandera humana, el más apasionado.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/eRoUaqsO9p
Le falta conexión a la Orange
Hay poca complementación entre los volantes y los delanteros de Países Bajos, que necesita de las proyecciones de Dumfries para crear superioridad numérica. Malen vuelve a ser la principal amenaza en el área para Japón.
Japón llega al área rival
Es el momento de Japón. Ya intentó con un par de centros cruzados, pero Países Bajos impuso su mayor envergadura física en el juego aéreo. El equipo de Koeman parece desconectado.
Japón consigue la pelota
Japón sale del sofoco inicial al que lo sometió Países Bajos. Con Doan y Kamada controla un poco más la pelota en el medio. Ahora es el equipo Orange el que se repliega sobre su campo.
¡Ya lo tuvo Países Bajos!
Domina Países Bajos y genera la primera jugada de gol. Malen, delantero de Roma, recibe dentro del área, aguanta la marca rival, gira y saca un remate que despeja al córner el arquero Suzuki en gran reacción.
TAPADÓN DE SUZUKI— DSPORTS (@DSports) June 14, 2026
El arquero de Japón tuvo una reacción felina para evitar el primer gol de Países Bajos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bvOIN8hijf
De Jong, con el timón en el medio
Países Bajos se organiza desde el medio con la manija de De Jong, el volante de Barcelona que acostumbra a construir y llegar al área rival.
Arrancó el partido
Con un gran ambiente en las tribunas ya se juega en Dallas. Se espera un partido con mucho ritmo e ida y vuelta por las características de los dos equipos.
El recuerdo elogioso de Koeman sobre Messi
Ronald Koeman fue el último entrenador que tuvo Lionel Messi en Barcelona. Recientemente, en una entrevista colectiva con periodistas de su país, Koeman recordó a N° 10 argentino: “Trabajé con él más de una temporada y es el mejor de todos los tiempos”.
Los 11 de Japón
La formación elegida por el entrenador Hajime Moriyasu: Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi y Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada y Keito Nakamura; Takefusa Kubo y Daizen Maeda; Ayase Ueda
🔹𝗦𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔𝗜 𝗕𝗟𝗨𝗘🔹— サッカー日本代表 🇯🇵 (@jfa_samuraiblue) June 14, 2026
📝LINE-UP📝
🏆FIFAワールドカップ2026™
🆚オランダ代表🇳🇱
1 鈴木彩艶(GK)
3 谷口彰悟
8 久保建英
10 堂安律(C)
11 前田大然
13 中村敬斗
15 鎌田大地
16 渡辺剛
18 上田綺世
21 伊藤洋輝
24 佐野海舟
𝐒𝐔𝐁🔄
12 大迫敬介(GK)
23 早川友基(GK)
2 菅原由勢
4 板倉滉… pic.twitter.com/SrwQTecPWu
La formación de Países Bajos
El entrenador Koeman dispuso el esquema que identifica al fútbol de los Países Bajos: 4-3-3. Finalmente puede estar el arquero Verbruggen, que había sufrido un golpe en el último amistoso.
The #NEDJPN XI! 🇳🇱🇯🇵#NothingLikeOranje #FIFAWorldCup pic.twitter.com/59CEPQKfQr— OnsOranje (@OnsOranje) June 14, 2026
Las leyendas acompañan
Krul, Sneijder y Huntelaar, tres futbolistas con pasado en la Orange, se sumaron a la hinchada.
Oranje legends in the house! 🧡#NothingLikeOranje #FIFAWorldCup #NEDJPN pic.twitter.com/mwTMoePGfq— OnsOranje (@OnsOranje) June 14, 2026
Dos hinchadas fieles y coloridas
Los hinchas de Países Bajos se hicieron ampliamente reconocidos en los mundiales por movilizarse como un gran bloque naranja. Japón también cuenta con seguidores fieles y bulliciosos.
El Super Bowl es un gran evento, pero nada que ver con el ambiente de un mundial. Llegando a Holanda (Países Bajos) vs Japón #worldcup #mundial #mundialdefútbol #mundialdefútbol2026 pic.twitter.com/EsNgEpQnia— Raul Allegre (@RaulAllegre) June 14, 2026
Así llegan los equipos
El último partido de Países Bajos por un Mundial fue la volcánica eliminación por penales ante la Argentina por los cuartos final de Qatar 2022. Ya no está Louis Van Gaal; desde principios de 2023 lo dirige Ronald Koeman. Reconocida por su carácter competitivo y la promoción de futbolistas con cualidades técnicas, la Orange es la única selección que perdió las tres finales que disputó (1974, 78 y 2010). De sus 11 participaciones anteriores, en cinco finalizó entre los cuatro primeros puestos. Japón, equipo dinámico y propositivo, mantiene una presencia ininterrumpida en los mundiales de 1998. Lo más lejos que llegaron fueron los octavos de final, instancia en la que quedaron eliminados en cuatro torneos.
Bienvenidos al minuto a minuto de Japón vs. Países Bajos
Buenas tardes, los invitamos a seguir todas las alternativas previas y el desarrollo de Japón ante Países Bajos, en la apertura del Grupo F del Mundial. El encuentro se disputará en el AT&T Stadium, de Dallas, que tiene capacidad para 70.649 espectadores. Les estaremos ofreciendo información, imágenes y videos de lo que vaya aconteciendo. Televisarán Telefé, TyC Sports, DSports 2 y el canal 110 de Flow, como así también por streaming por las plataformas Disney+ Premium y Paramount.
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