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Japón vs. Países Bajos, en vivo por el Mundial 2026: minuto a minuto del partido

Se enfrentan por la primera fecha del Grupo F, en Arlington

Jorrel Hato y Ayase Ueda disputan la pelota
Jorrel Hato y Ayase Ueda disputan la pelotaANP - Getty Images Europe

Momento de la pausa de hidratación

Se termina el primero de los cuartos en que quedan divididos los partidos con la pausa de hidratación, espacio que las televisiones monetizan con publicidad, mientras los entrenadores corrigen y dan indicaciones. Koeman seguramente le reclamará más actividad a sus jugadores.

El color en las tribunas

El partido no se destraba y en las tribunas los hinchas japoneses exhiben sus particulares atuendos.

Le falta conexión a la Orange

Hay poca complementación entre los volantes y los delanteros de Países Bajos, que necesita de las proyecciones de Dumfries para crear superioridad numérica. Malen vuelve a ser la principal amenaza en el área para Japón.

Japón llega al área rival

Es el momento de Japón. Ya intentó con un par de centros cruzados, pero Países Bajos impuso su mayor envergadura física en el juego aéreo. El equipo de Koeman parece desconectado.

Japón consigue la pelota

Japón sale del sofoco inicial al que lo sometió Países Bajos. Con Doan y Kamada controla un poco más la pelota en el medio. Ahora es el equipo Orange el que se repliega sobre su campo.

¡Ya lo tuvo Países Bajos!

Domina Países Bajos y genera la primera jugada de gol. Malen, delantero de Roma, recibe dentro del área, aguanta la marca rival, gira y saca un remate que despeja al córner el arquero Suzuki en gran reacción.

De Jong, con el timón en el medio

Países Bajos se organiza desde el medio con la manija de De Jong, el volante de Barcelona que acostumbra a construir y llegar al área rival.

Arrancó el partido

Con un gran ambiente en las tribunas ya se juega en Dallas. Se espera un partido con mucho ritmo e ida y vuelta por las características de los dos equipos.

El recuerdo elogioso de Koeman sobre Messi

Ronald Koeman fue el último entrenador que tuvo Lionel Messi en Barcelona. Recientemente, en una entrevista colectiva con periodistas de su país, Koeman recordó a N° 10 argentino: “Trabajé con él más de una temporada y es el mejor de todos los tiempos”.

Los 11 de Japón

La formación elegida por el entrenador Hajime Moriyasu: Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi y Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada y Keito Nakamura; Takefusa Kubo y Daizen Maeda; Ayase Ueda

La formación de Países Bajos

El entrenador Koeman dispuso el esquema que identifica al fútbol de los Países Bajos: 4-3-3. Finalmente puede estar el arquero Verbruggen, que había sufrido un golpe en el último amistoso.

Las leyendas acompañan

Krul, Sneijder y Huntelaar, tres futbolistas con pasado en la Orange, se sumaron a la hinchada.

Dos hinchadas fieles y coloridas

Los hinchas de Países Bajos se hicieron ampliamente reconocidos en los mundiales por movilizarse como un gran bloque naranja. Japón también cuenta con seguidores fieles y bulliciosos.

Así llegan los equipos

El último partido de Países Bajos por un Mundial fue la volcánica eliminación por penales ante la Argentina por los cuartos final de Qatar 2022. Ya no está Louis Van Gaal; desde principios de 2023 lo dirige Ronald Koeman. Reconocida por su carácter competitivo y la promoción de futbolistas con cualidades técnicas, la Orange es la única selección que perdió las tres finales que disputó (1974, 78 y 2010). De sus 11 participaciones anteriores, en cinco finalizó entre los cuatro primeros puestos. Japón, equipo dinámico y propositivo, mantiene una presencia ininterrumpida en los mundiales de 1998. Lo más lejos que llegaron fueron los octavos de final, instancia en la que quedaron eliminados en cuatro torneos.

Bienvenidos al minuto a minuto de Japón vs. Países Bajos

Buenas tardes, los invitamos a seguir todas las alternativas previas y el desarrollo de Japón ante Países Bajos, en la apertura del Grupo F del Mundial. El encuentro se disputará en el AT&T Stadium, de Dallas, que tiene capacidad para 70.649 espectadores. Les estaremos ofreciendo información, imágenes y videos de lo que vaya aconteciendo. Televisarán Telefé, TyC Sports, DSports 2 y el canal 110 de Flow, como así también por streaming por las plataformas Disney+ Premium y Paramount.

Por Claudio Mauri
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