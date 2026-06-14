Japón vs. Países Bajos, en vivo por el Mundial 2026: minuto a minuto del partido

El último partido de Países Bajos por un Mundial fue la volcánica eliminación por penales ante la Argentina por los cuartos final de Qatar 2022. Ya no está Louis Van Gaal; desde principios de 2023 lo dirige Ronald Koeman. Reconocida por su carácter competitivo y la promoción de futbolistas con cualidades técnicas, la Orange es la única selección que perdió las tres finales que disputó (1974, 78 y 2010). De sus 11 participaciones anteriores, en cinco finalizó entre los cuatro primeros puestos. Japón, equipo dinámico y propositivo, mantiene una presencia ininterrumpida en los mundiales de 1998. Lo más lejos que llegaron fueron los octavos de final, instancia en la que quedaron eliminados en cuatro torneos.