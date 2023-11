escuchar

La final perdida en el Maracaná sacudió las bases del Mundo Boca y enardeció el clima político a menos de 30 días para las elecciones de diciembre. En cuestión de horas, el Xeneize pasó de soñar con la Séptima, de la mano de Jorge Almirón, a tener que vencer sí o sí a San Lorenzo por la Copa de la Liga para, en el mejor de los casos, intentar arañar la clasificación para la Copa Libertadores 2024.

La urgencia no suele ser una buena consejera. En el fútbol, en la política, y en todo orden de la vida. En Boca, sin em­bargo, pareciera no haber tiempo para ostentar tranquili­dades. Ni siquiera, como en 2018, en días posteriores a una final de Libertadores. La tabla de posiciones aprieta y la posible candidatura de Mauricio Macri como aspirante a vicepresidente del club –acompaña­ría en la fórmula al exministro de Modernización de la Na­ción, Andrés Ibarra– le agregó un condimento extra a un escenario de incertidumbre e inestabilidad.

Riquelme dio una conferencia de prensa tras la caída en la final de la Copa

Coexisten dos Boca distintos tras la derrota en Río y la abrupta salida de Jorge Almirón. El Boca de las causas urgentes, que busca no quedarse afuera de las competencias inter­nacionales del próximo año, y otro Boca no menos complejo, enfocado en el cor­to y mediano plazo, que tiene por delante la confor­ma­ción del plantel y la elección del nuevo DT, en medio de un clima atravesado por la contienda elec­toral. Todo dependerá, en parte, de la imagen que deje el equipo en la recta final de este 2023. La visita de este miércoles a San Lorenzo; el partido del domingo frente a Newell’s, por la fecha 13ra en la Bombo­nera; la semifinal de la Copa Argentina ante Estudiantes, el 22 de noviembre en Córdoba; y el cierre del campeonato frente a Godoy Cruz, en Mendoza, con fecha a confirmar.

La dura caída ante Fluminense en la Libertadores le puso fin a un ciclo de 43 partidos (17 victorias, 13 derrotas) que, a pesar de la ilusión que generó en los hinchas, no superó jamás las expectativas. Ni en cuanto al juego del equipo ni en el feeling con la gente. Almirón lo tuvo claro y se ofreció él mismo a dar un paso al costado. El contrato del entrena­dor vencía el 31 de diciembre y, en caso de lograr la Sépti­ma, todo hacía pensar que renovaría su vínculo por una temporada más. Sin embargo, la derro­ta en tiempo suple­men­tario ante los cariocas caló tan hondo en el ánimo del DT que el mismo domingo, tras el regreso del plantel a Buenos Aires, presentó la renuncia de mane­ra indeclina­ble.

Mariano Herrón, a cargo de la conducción de Boca en el cierre de la temporada Prensa Boca

El sucesor de Jorge Almirón será Mariano Herrón, el actual entrenador de la reserva, que hace 16 meses también se sentó en el banco del Nuevo Gasómetro como colabora­dor de Hugo Ibarra, que debutó con derrota por 2 a 1. Noventa y seis horas antes, Boca había sido eliminado por Corinthians en los octa­vos de final de la Libertadores y Sebastián Battaglia, el ju­gador con más títulos en el club, había sido despedido por Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado en una estación de servicio de la zona de Nordelta. Herrón, que también había sido parte del cuerpo técnico de Battaglia, duró un solo partido como asistente del Negro. No tenía el res­paldo de los jugadores y fue nombrado al frente de la re­serva.

Hoy, Herrón volverá a vestir el buzo azul y oro en el Bajo Flores con la obligación de levantar futbolística y espiritualmente a un Boca alejado como nunca de los puestos de vanguardia. El Xeneize ocupa la undécima colocación en la Zona B. Si supera al Ciclón, escalará al octavo lugar y quedará a cuatro puntos de Racing –el último de los equipos clasificados a la etapa final–, aunque con dos partidos por disputarse. En tanto, en la general aparece noveno, a cuatro unidades de Rosario Central, el equipo de Miguel Russo, que de conservar su ubicación ingresaría al repechaje de la Copa. ¿Qué otra vía le queda a Boca para sacar pasaje a la Libertadores? Obtener la Copa Argentina, lo que le aseguraría un lugar en la zona de grupos. Para eso deberá vencer a Estudiantes en semifinales y a San Lorenzo o Defensa y Justicia en la final.

Un cruce cercano entre San Lorenzo y Boca, en abril pasado, la jornada en la que Almirón debutó como DT del Xeneize Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

Por lo pronto, Herrón sostendría la base de la final y repetiría nueve de los 11 elegidos por Almirón para el partido en el Maracaná: salvo Frank Fabra y Ezequiel Fernández (bajas por lesión), el resto serán los mismos que cayeron ante el Flu.

Pase lo que pase, el DT bicampeón con la reserva azul y oro completará el año al mando del plantel y la comisión directiva entrante decidirá qué camino tomar. En un gesto de sentido común, Riquelme y compañía determinaron no designar a ningún entrenador (la duración mínima de los contratos es de un año) hasta tanto no sean elegidas las nuevas autoridades. El ídolo aún no tiene resuelto qué papel jugará en las elecciones del 2 de diciembre. Si acompaña a Jorge Ameal o Ricardo Rosica como candidato a vice o si busca alzarse con la presidencia secundado por alguno de esos dos directivos. Lo que es un hecho es que el oficialismo competirá en las urnas contra un binomio que tendrá como cara visible y aspirante a vice 1º al expresidente de la Nación Mauricio Macri, el dirigente más exitoso de la historia de la institución.

Riquelme respondió las críticas de Macri en su libro Para qué Archivo

Créase o no, el resultado electoral dependerá, en parte, de si la pelotita entra o pega en el palo. De una u otra manera, otra vez frente al Ciclón, empezarán a soplar vientos de cambios.

Las probables formaciones

San Lorenzo: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Gastón Campi y Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Gonzalo Maroni, Malcom Braida y Nahuel Barrios; Adam Bareiro e Iván Leguizamón. DT: Rubén Darío Insua.

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Guillermo “Pol” Fernández y Valentín Barco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Mariano Herrón.

Arbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Jorge Baliño.

Cancha: San Lorenzo.

Hora de inicio: 19.

TV: TNT Sports.