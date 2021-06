Boca: Esteban Andrada se despidió del club y explicó por qué se irá a Rayados de Monterrey, pero dijo que volverá

Luego de tres años en el club, Esteban Andrada finalmente se despidió de Boca. Con todo arreglado para ser el nuevo arquero de Rayados de Monterrey, el ex Lanús tendrá su primera experiencia fuera del fútbol argentino. El jugador, que viajará el próximo lunes a México para sumarse a su nuevo equipo, expresó sus sentimientos a la hora de irse del Xeneize. Entre algunas de sus declaraciones se refirió a lo que fue vestir la camiseta de Boca, la necesidad de su salida, qué piensa sobre el alejamiento de Carlos Tevez del equipo y también por no haber sido citado a la selección argentina.

Andrada dialogó con el programa F90, de ESPN y en primer lugar expresó todo lo que siente por su salida: “Son sensaciones raras. Me encariñé mucho con el club”. También le habló directamente a los hinchas: “Quiero agradecerle a toda la gente que cuando salía a la cancha me ovacionada. Esta institución es la más grande del mundo. Me llevo esa sensación de cuando salía a la cancha me ovacionaban”.

El arquero de 30 años, que disputó 93 partidos con la camiseta del Xeneize y fue campeón en tres oportunidades (Superliga 2019/20, Supercopa 2019 y Copa Diego Maradona 2020), habló sobre lo que significó vestir la camiseta de Boca: “Fueron 3 años maravillosos, si fuera por mi me quedaría a vivir en el club. No descarto en algún momento volver”, sobre la última frase dejo en claro que ”esto no es un hasta siempre, es un hasta luego.”

Esteban Andrada se despidió de Boca y manifestó su deseo de regresa al club en el futuro Marcelo Endelli - Archivo

Rayados de Monterrey será el nuevo desafío de Esteban Andrada: “Falta la documentación pero está todo arreglado con la institución y en los próximos días estaré viajando para México para incorporarme al equipo. “Es un desafío importante para mi carrera, nunca estuve en el exterior”. También, explicó las razones por las que decide irse de Boca: “Necesitaba un cambio de aire porque tenía la sensación de ayudar a la familia también, ellos son los que me dicen que no se me nota la tristeza, pero yo llevo el dolor por dentro, trato de no transmitirle mi dolor a los demás”. Sobre su salida, agregó: “Tengo sensaciones encontradas por irme; es triste pero también estoy feliz”.

Los días previos a que se cierre el pase la negociación estuvo trabada debido a la deuda que el jugador tenía con el club, pero que el propio arquero se ocupó en que se solucionara todo rápidamente y volvió a insistir que por un tema familiar y económico, decide marcharse al fútbol mexicano: “Boca se portó de maravilla conmigo. En el 2019 renové contrato y tenía la necesidad de terminar mi casa. Arreglé con el club para que me presten esa plata y en una futura transferencia yo tenía que devolverla. Estaba todo firmado, no era de palabra”, aclaró.

Esteban Andrada contó por qué no fue convocado a la selección y expresó que el entrenador de arqueros le explicó los motivos AFP

La opinión sobre la salida de Carlos Tevez de Boca fue otro de los temas de los que habló el ex Arsenal: “Fue sorpresa, de repente lo vimos en la tele anunciando eso y fue un poco chocante. Después por Whatsapp nos comunicó al grupo”. Desde lo personal, contó: “Yo, con él, estoy súper agradecido con todo este tiempo que estuve, me ayudó muchísimo, en ese sentido me adaptó rápido al grupo”. Por último, dejó una opinión sobre cómo será Boca sin el Apache: “Se va a sentir la salida de Carlitos a largo plazo, es un emblema, un referente.”

Andrada consiguió el récord de permanecer 825 minutos con la valla xeneize invicta. Su gran nivel le dio la oportunidad de ser convocado en la Selección Argentina, objetivo que ahora tendrá que cumplir desde México porque en la última convocatoria no fue tenido en cuenta para formar parte del equipo nacional. Sobre el tema, explicó: “Tuve conversación con el entrenador de arqueros me comentó que con la inactividad corría de atrás y lo tomé muy bien porque fue de frente, me lo comunicó él y la verdad que si la cosas eran así yo soy el primer responsable por lo que pasó, no tengo ningún reproche”.

