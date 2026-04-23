LA NACION
en vivo

Real Salt Lake vs. Inter Miami, en vivo: el minuto a minuto del partido por la MLS

Con Messi de titular, las Garzas quieren acercarse a la cima de la Conferencia Este

Messi en acción
Messi en acciónLEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Barrera

Una infracción sobre De Paul activó a Messi para intentar abrir el marcador de tiro libre. Pero su remate no pasó la barrera.

Sin claridad

Primero De Paul desde afuera del área y luego Mura intentan sorprender con fuertes remates que pegan en defensores y alejan el peligro.

Lo tuvo Messi

En un partido entretenido, pero falto de jugadas claras de riesgo en los arcos, Messi frotó la lámpara y sacó un latigazo de zurda que Cabral sacó con muy buenos reflejos.

Inter se adelanta

Luego de los sofocones de los primeros minutos, Inter Miami hace pie y se acomodó mejor en el campo para equilibrar las acciones.

Gol (anulado) para Real Salt Lake

Un offside milimétrico de Solans salva a Inter Miami de quedar rápido en desventaja. El que la empujaba a la red era Guilavogui. Todo sigue 0 a 0.

UHHHHHHHHH

Gran jugada colectiva de Real Salt Lake por derecha que termina con un centro de Gozo que Solans no logra conectar de cabeza por poquito.

¡SE JUEGA!

Movió Inter y comenzó el partido.

PRIMER TIEMPO

Salen los equipos

Los jugadores salen a la cancha. En instantes comenzará el partido.

Los 11 de Inter Miami

Dayne St Clair; Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Allen, Facundo Mura; Micael, Rodrigo De Paul, Tadeo Allende; Telasco Segovia, Lionel Messi y Germán Berterame. DT: Guillermo Hoyos.

Los 11 de Real Salt Lake

Rafael Cabral; DeAndre Yedlin, Justen Glad y Lukas Ahlefeld Engel; Zavier Gozo, Noel Caliskan, Stijn Spierings y Alexandros Katranis; Diego Luna, Sergi Solans y Morgan Guilavogui. DT: Pablo Mastroeni.

Cómo llega Inter Miami

Inter Miami logró reponerse tras la salida de Javier Mascherano y consiguió un valioso triunfo por 3-2 ante Colorado Rapids en Denver. Con un doblete de Lionel Messi, el equipo se mantiene como único escolta de Nashville SC en la Conferencia Este de la Major League Soccer y sostiene la ambición por el bicampeonato.

Cómo llega Real Salt Lake

Real Salt Lake está a cinco puntos de Whitecaps, líder de la Conferencia Oeste. Llega a Miami después de ganarle 4 a 2 a San Diego FC de local. Ante las Garzas será el tercer partido consecutivo de local.

Bienvenidos

Pablo Lisotto

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Inter Miami y Real Salt Lake, por la novena fecha de la MLS. El partido está programado para las 22.30 y televisa Apple TV.

Por Pablo Lisotto
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Nicolás Papasso, candidato a presidente: “Se terminó el tiempo de los millonarios salvadores, hay que gestionar bien”
    1

    Nicolás Papasso, candidato a presidente de San Lorenzo: “Se terminó el tiempo de los millonarios salvadores, hay que gestionar bien”

  2. Boca en la Copa Libertadores 2026: cuándo juega y cómo sigue el fixture
    2

    Boca en la Copa Libertadores 2026: cuándo juega y cómo sigue el fixture

  3. River invirtió 85 millones de dólares en la última era Gallardo, pero Coudet hace malabares con un plantel desbalanceado
    3

    River invirtió 85 millones de dólares en la última era Gallardo, pero Coudet hace malabares con un plantel desbalanceado

  4. La nueva joya de Real Madrid que sorprende con 18 años y puede jugar en la selección argentina
    4

    Carlos Diez, la nueva joya de Real Madrid que puede jugar en la selección argentina