Real Salt Lake vs. Inter Miami, en vivo: el minuto a minuto del partido por la MLS
Con Messi de titular, las Garzas quieren acercarse a la cima de la Conferencia Este
Barrera
Una infracción sobre De Paul activó a Messi para intentar abrir el marcador de tiro libre. Pero su remate no pasó la barrera.
Sin claridad
Primero De Paul desde afuera del área y luego Mura intentan sorprender con fuertes remates que pegan en defensores y alejan el peligro.
Lo tuvo Messi
En un partido entretenido, pero falto de jugadas claras de riesgo en los arcos, Messi frotó la lámpara y sacó un latigazo de zurda que Cabral sacó con muy buenos reflejos.
Inter se adelanta
Luego de los sofocones de los primeros minutos, Inter Miami hace pie y se acomodó mejor en el campo para equilibrar las acciones.
Gol (anulado) para Real Salt Lake
Un offside milimétrico de Solans salva a Inter Miami de quedar rápido en desventaja. El que la empujaba a la red era Guilavogui. Todo sigue 0 a 0.
UHHHHHHHHH
Gran jugada colectiva de Real Salt Lake por derecha que termina con un centro de Gozo que Solans no logra conectar de cabeza por poquito.
¡SE JUEGA!
Movió Inter y comenzó el partido.
PRIMER TIEMPO
Salen los equipos
Los jugadores salen a la cancha. En instantes comenzará el partido.
Los 11 de Inter Miami
Dayne St Clair; Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Allen, Facundo Mura; Micael, Rodrigo De Paul, Tadeo Allende; Telasco Segovia, Lionel Messi y Germán Berterame. DT: Guillermo Hoyos.
🚨Official: Inter Miami Starting XI— Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) April 23, 2026
Messi, Berterame and Allende start up front. All three CBs from last week also start for Miami with no Yannick Bright and Mateo Silvetti.
Thoughts? pic.twitter.com/fyQo67j5dQ
Los 11 de Real Salt Lake
Rafael Cabral; DeAndre Yedlin, Justen Glad y Lukas Ahlefeld Engel; Zavier Gozo, Noel Caliskan, Stijn Spierings y Alexandros Katranis; Diego Luna, Sergi Solans y Morgan Guilavogui. DT: Pablo Mastroeni.
Our XI is battle-ready ⚔️#RSLvMIA | @Intermountain pic.twitter.com/OhHtT9X6gh— Real Salt Lake (@realsaltlake) April 23, 2026
Cómo llega Inter Miami
Inter Miami logró reponerse tras la salida de Javier Mascherano y consiguió un valioso triunfo por 3-2 ante Colorado Rapids en Denver. Con un doblete de Lionel Messi, el equipo se mantiene como único escolta de Nashville SC en la Conferencia Este de la Major League Soccer y sostiene la ambición por el bicampeonato.
Cómo llega Real Salt Lake
Real Salt Lake está a cinco puntos de Whitecaps, líder de la Conferencia Oeste. Llega a Miami después de ganarle 4 a 2 a San Diego FC de local. Ante las Garzas será el tercer partido consecutivo de local.
Bienvenidos
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Inter Miami y Real Salt Lake, por la novena fecha de la MLS. El partido está programado para las 22.30 y televisa Apple TV.
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