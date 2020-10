Jorge Ameal, el presidente de Boca. Fuente: Reuters

Si bien era un secreto a voces, es la primera vez que un dirigente explicó públicamente por qué Sebastián Villa, denunciado por violencia de género, no jugará en Boca hasta que se defina su situación judicial. Lo hizo Jorge Amor Ameal, en declaraciones a radio La Red, justo en un momento donde volvían los rumores sobre la utilización del delantero para los próximos partidos de la Copa Libertadores. El presidente xeneize fue tajante, con frases más firmes de las últimas que había ofrecido sobre el caso.

"Buscamos lo mejor para el club y tenemos que gobernar con el ejemplo. Estamos fuertemente con la igualdad de género. El tema de Villa también es un problema laboral, que tiene que resolver la justicia. Creo que los tiempos van a acelerarse. Mientras no se resuelva su situación no juega, es una resolución adoptada por el Consejo de Fútbol y el club", dijo ayer Ameal y agregó: "Villa es un gran jugador con un problema con la justicia, que es donde se debe resolver el problema. Nosotros en la campaña apoyábamos la no violencia de género, tenemos un protocolo preparado, estamos trabajando en la Ley Micaela".

Sebastián Villa está inactivo desde que denunciado por su novia. Fuente: LA NACION - Crédito: Instagram

Boca no se desprenderá del delantero colombiano ante la primera oferta. En las últimas horas recibió un pedido de préstamo del Getafe, de España, pero el club xeneize lo rechazó: "Villa es un capital del club, no se puede decir tengo un problema y lo vendo. Hay mucha gente que se quiere aprovechar de Boca, y aparecen ofertas irrisorias por el jugador".

Ameal se mostró optimista con respecto a la continuidad del entrenador Miguel Ángel Russo, cuyo contrato vence en diciembre: "Russo seguro renovará para el 2021, sin ninguna duda. El balance que hicimos fue cómo mejoró al equipo y la alegría que se le dio a la gente".

El presidente de Boca también dejó otras definiciones en la entrevista con radio La Red:

El momento de Tevez y el Nº 9: "Antes del arranque del campeonato el periodismo pedía un 9, y yo dije que teníamos a Carlos Tevez, la solución la tenemos en el club no afuera. Estamos muy contentos con nuestro plantel, éste es el equipo campeón".

Sobre Mauro Zárate y Franco Soldano: "Para mí, Zárate es un jugador excepcional, no me gusta algo, me gusta muchísimo. Las funciones que cumple Soldano en la cancha son las que le da el técnico y dio mucho resultado. Me gustan todos los jugadores de Boca, los que juegan y los que no".

¿Posibles ventas?: "No se va nadie de Boca. [Julio] Buffarini tiene contrato con el club, creo que no tiene ningún problema. Es un buen jugador que toma decisiones. No pudimos renovar para más adelante, pero hoy forma parte del plantel".

