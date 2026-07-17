Boca inició el segundo ciclo de Arruabarrena con un triunfo y el pasaje para los octavos de final de la Copa Argentina

Un partido amistoso, el estreno oficial y dos triunfos. Un nuevo ciclo, una ilusión que se renueva. Con definiciones de Alan Velasco y el juvenil Leonel Flores, Boca derrotó por 2 a 0 a Sarmiento, de Junín, en la cancha de Newell’s, por los 16avos de final de la Copa Argentina, en el reestreno Rodolfo Arruabarrena como líder del plantel. En la próxima instancia, el rival será Vélez, aunque el calendario la semana próxima lo pondrá a prueba en el plano internacional en la Copa Sudamericana.

Con los dedos índices señalando el cielo, Alan Velasco celebra su gol a Sarmiento, de Junín; Boca dejó buenas sensaciones en el primer partido oficial del segundo semestre Juan Jose Garcia

Boca y Arruabarrena se atraen. El Vasco desanda su tercer ciclo en el club: debutó como futbolista en 1993 -ganó los títulos del Apertura 1998, Clausura 1999 y la Copa Libertadores 2000- y se presentó como entrenador en 2014 y hasta 2016. No vivenciaba el fútbol argentino hace una década y aunque no era una prioridad el regreso, el llamado modificó el escenario. Conocedor de la exigencia, los desafíos se atropellan en el calendario: superar a Sarmiento para ser parte de los 8avos de final era una obligación. El jueves 23 iniciará la serie de 16 avos de final con O’Higgins, de Chile, por la Copa Sudamericana.

Rodolfo Arruabarrena saluda a los hinchas en Rosario: el Vasco se reencontró con Boca después de una década y el equipo se impuso a Sarmiento; el jueves, debutará en la Copa Sudamericana Juan Jose Garcia

Jugar el segundo torneo en importancia que organiza la Conmebol es el efecto del ciclo que lideró Claudio Úbeda, que no logró clasificar a Boca para los 8avos de final de la Copa Libertadores, tras perder con Universidad Católica. Desde aquel partido con los chilenos al que jugó anoche en Rosario, la alineación de Boca presentó siete cambios. Algunos obligados, la ausencia de Leandro Paredes, que disputará con la Argentina y frente a España la final de la Copa del Mundo, el domingo, en Estados Unidos. Quien se perfilaba como el reemplazante natural, el DT lo utilizó en el partido amistoso con Athletico Paranaense, en Salta, era Tomás Belmonte. Pero el volante sufrió un esguince de tobillo. Otro apellido en la lista de lesionados es Adam Bareiro, que arrastraba un doble desgarro y sumó una dolencia lumbar.

Lo mejor de Boca - Sarmiento

El estreno del juvenil Flores, de 19 años, a quien Arruabarrena ascendió al plantel de primera, un elemento distintivo: demostró desparpajo, desequilibrio y gol. En el nuevo orden de Boca, donde se marcharon generales como Edinson Cavani y Ander Herrera -también dejaron el grupo Nicolás Orsini (libre) y Agustín Martegani, a préstamo a Independiente Medellín-, mientras que en el rubro refuerzos en el mercado de pases irrumpió con las contrataciones de Leandro Lozano –3.500.000 dólares a Argentinos-, el arquero Álvaro Montero, -de último paso en Vélez, desembolsó alrededor de US$ 4.000.000- y el regreso de Sebastián Villa, tras negociar con Independiente Rivadavia el pago de US$ 6.500.000.

Santiago Ascacibar controla ante la presión de Santiago Salle; el volante, una de las siete modificaciones de nombres que hizo el DT Arruabarrena respecto al último partido de Boca Juan Jose Garcia

De las tres incorporaciones, solo Lozano se presentó y se adueñó del lateral derecho. El uruguayo fue uno de los siete nombres que difirieron del desenlace del ciclo Úbeda. Los restantes seis: Nicolás Figal y Ayrton Costa tomaron los puestos de Lautaro Di Lollo y Marco Pellegrino en la zaga central; en la línea de volante asomaron Santiago Ascacibar y Alan Velasco -en mayo pasado jugaron Herrera y Paredes-, mientras que en ataque Miguel Merentiel y Flores reemplazaron a Exequiel Zeballos, podría emigrar a Napoli, y a Milton Giménez.

Los hinchas todavía no lograron escapar del ambiente que generó el triunfo de la Argentina sobre Inglaterra, y en la tribuna que ocuparon los simpatizantes de Boca se exhibió una bandera con la leyenda “Gracias soldados argentinos” y un par con la silueta de las Islas Malvinas. Con los equipos en la cancha, el cántico “el que no salta es un inglés” estalló en la cancha de Newell’s.

En el juego, con rapidez Boca se adueñó del control y evidenció un patrón: sociedades por las bandas. Lautaro Blanco y Velasco, por la izquierda; Lozano y Flores, por la derecha. Romper por afuera y definir por el centro, la misión. Acumuló situaciones, siempre merodeó el área de un flojo rival como Sarmiento, pero recién en el segundo tiempo destrabó el marcador. Desde fuera del área, Velasco abrió el camino del triunfo que selló Flores. Con la ventaja, rotó piezas el entrenador, que pretende competitividad por un casillero en el equipo: saltaron desde el banco de suplentes Kevin Zenón, Carlos Palacios, Williams Alarcón y Ángel Romero.

Boca tenía que ganar y festejó, mientras se recicla con un viejo conocido, Arruabarrena.