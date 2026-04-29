Boca enfrenta un dilema reglamentario con Bareiro, tras la roja ante Cruzeiro: ¿titular o suplente ante Central Córdoba?

La expulsión de Adam Bareiro frente a Cruzeiro tuvo un triple impacto negativo para Boca: el equipo disputó el segundo tiempo completo con uno menos, perderá al paraguayo para el encuentro frente a Barcelona, de Guayaquil, en Ecuador, y también puso en riesgo su presencia en la última fecha de la fase regular del Apertura, en la que el Xeneize buscará quedarse con el primer puesto y, de esa manera, definir todas las instancias del torneo como local, a excepción de la final, que se disputará en cancha neutral.

La roja a Bareiro, a los 46 minutos de la primera mitad, condicionó el desarrollo de un partido que había sido parejo y que, en el complemento, terminó inclinándose en favor del local. Si bien ninguna de las dos acciones en las que Bareiro vio la amarilla fue particularmente violenta, el delantero ya había cometido una infracción merecedora de tarjeta promediando el primer tiempo y su expulsión llegó por decantación: cometió cinco de las ocho faltas de Boca en ese período y el árbitro Esteban Ostojich terminó castigándolo con la segunda amonestación luego de un manotazo contra Christian.

Adam Bareiro reclama su expulsión ante el uruguayo Esteban Ostojich: aunque la segunda infracción no era para amarilla, el paraguayo terminó pagando por la reiteración de faltas. Gilson Lobo - AP

Bareiro, una pieza clave en la estructura del equipo, no pudo salir al segundo tiempo y Boca lo sufrió. Los cambios de Claudio Ubeda tampoco ayudaron y el equipo volvió de Brasil con una derrota que le impidió cortarse en la cima del grupo, que ahora comparte con Cruzeiro, y donde puede ser alcanzado por Barcelona, si el equipo ecuatoriano vence este miércoles a Universidad Católica. Sin embargo, el problema parece ser mayor. El delantero, que había reconocido haber empezado a trabajar con un psicólogo y un coach deportivo para mejorar su comportamiento en el campo de juego, con la mira puesta tanto en Boca como en una eventual convocatoria al Mundial -forma parte de la prelista de Gustavo Alfaro-, también dejó en duda su participación ante Central Córdoba, este sábado a las 16.15, en Santiago del Estero.

El motivo es simple: el atacante, de 29 años, acumula cuatro amonestaciones en el torneo Apertura, y si suma una más, se perderá el duelo de octavos de final, que por ahora sería ante Huracán, pero que, según los resultados del fin de semana, podría ser Belgrano, Gimnasia y Esgrima La Plata, Barracas Central, Racing, Tigre o Sarmiento. En cambio, si Ubeda decide preservarlo, Bareiro se asegurará el inicio de los playoffs, ya que, según consta en el Artículo 39 del reglamento de la Liga Profesional, “las amonestaciones acumuladas que hayan sido impuestas en los partidos correspondientes a la Fase de Zonas quedarán sin efecto una vez finalizada dicha etapa, antes del inicio de las instancias finales (octavos de final, cuartos de final, semifinales y finales)”.

Adam Bareiro recibió su tercera amarilla en el Apertura por esta infracción sobre Marcos Acuña; luego, vio la cuarta ante Defensa y Justicia. Manuel Cortina

Desde su llegada a Boca, los números lo retratan: 13 partidos, seis goles y cinco amarillas. Una producción ofensiva alta -además, brindó dos asistencias-, pero a la vez una cantidad excesiva de tarjetas para un jugador en su posición. De hecho, solo Leandro Paredes -con seis en el campeonato y dos en la Libertadores- lo supera en ese rubro. Las amonestaciones del paraguayo fueron ante Gimnasia, de Mendoza, por una falta desde atrás contra Nicolás Linares; ante Lanús, por una infracción sobre Carlos Izquierdoz; frente a River, en el arranque del clásico, por un patadón contra Marcos Acuña; y ante Defensa y Justicia, por un encontronazo con Rubén Botta.

Ahora, Ubeda deberá decidir qué hacer con Bareiro. Si bien Boca ya está clasificado entre los primeros cuatro equipos de la Zona A, puede terminar en lo más alto si vence a Central Córdoba y Estudiantes no le gana a Platense en Vicente López. Incluso, le alcanzaría con sumar un punto, aunque para eso, además del resultado del Pincha, también dependerá de que Vélez no venza a Newell’s en Liniers.

Claudio Ubeda definirá entre jueves y viernes si arriesga a Adam Bareiro o lo preserva para el inicio de los playoffs. Gilson Lobo - AP

En ese contexto, y de acuerdo con cómo se encuentren físicamente algunos jugadores, la idea de Ubeda es realizar algunos cambios para viajar a Santiago del Estero, teniendo en cuenta que el lunes a primera hora el plantel partirá rumbo a Ecuador para enfrentar a Barcelona. En ese sentido, Bareiro sumó solo 46 minutos en Brasil, por lo que lo físico no sería un inconveniente, aunque en su caso entran en juego otros factores.

Si Bareiro es preservado, su reemplazante sería Milton Giménez, que suma dos goles en dos partidos como titular desde su regreso a las canchas a principios de abril, tras cuatro meses de inactividad por una operación de pubalgia.

Esteban Ostojich le muestra a Adam Bareiro el camino a las duchas: fue la primera expulsión del paraguayo en Boca. DOUGLAS MAGNO - AFP

El guaraní, por su parte, ofreció disculpas en sus redes luego de la expulsión frente a Cruzeiro, consciente de que, más allá de la polémica que generó la decisión arbitral, se excedió en la jugada: “Solamente perdón a mis compañeros y a la gente de Boca. Sean errores o no del árbitro, a mí me toca hacerme cargo de lo que hago. Hoy seguramente fallé y me toca tragar mierda, pero voy a trabajar mis errores para poder seguir ayudando a mis compañeros”, escribió en su cuenta de Instagram.

Bareiro fue, detrás de Leandro Paredes, uno de los puntos más altos de Boca desde su arribo a la institución: aportó goles, asistencias, sacrificio y tuvo un rol clave en el juego aéreo, tanto para atacar como para defender. Pero hay un aspecto que todavía no logra corregir, y que en Boca empieza a generar problemas no solo en los partidos, sino también de cara a lo que viene.