Boca cargó contra el arbitraje por la roja a Bareiro, que condicionó el partido y cambió el rumbo ante Cruzeiro

Boca perdió algo más que el invicto en su visita a Belo Horizonte. El 0-1 ante Cruzeiro tuvo un costo extra para el conjunto de Claudio Ubeda, que además de sufrir su primera derrota en la Copa Libertadores, perdió a los 46 minutos del primer tiempo a una de sus figuras en una jugada que trajo polémica: Adam Bareiro fue expulsado por doble amarilla en una jugada que todo Boca protestó durante el partido y también en las declaraciones después del encuentro.

Bareiro vivió una noche negra en el Mineirao, donde sufrió su primera roja en Boca y no pudo ayudar a su equipo a mantener la racha victoriosa. Cometió cinco de las ocho faltas de Boca en el primer tiempo, y aunque ninguna de sus faltas fueron graves, terminó viendo la roja luego de una reiteración de infracciones y una advertencia del árbitro uruguayo Esteban Ostojich. El juez puso la vara muy alta cuando amonestó a los seis minutos de juego a Leandro Paredes, por un empujón sin pelota a Matheus Pereira, y a partir de allí, le fue difícil mantener una línea, teniendo que sacar tarjetas por infracciones no tan severas.

¿Era para amarilla? Bareiro saltó en la dividida y terminó llevándose puesto a Christian...



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Bareiro, de todos modos, había merecido la amarilla a los 20 minutos de juego, tras cargar con el muslo y el brazo derecho a la altura de la nuca de Christian. El árbitro lo perdonó, pero luego empezó a sancionar sus faltas con tarjeta. La primera llegó tras una infracción menor sobre Gerson, que el árbitro amonestó por acumulación. La segunda, ya en el descuento, se dio tras un braceo en el que Bareiro apoya la mano en el rostro de Christian, que exagera la caída.

El propio Bareiro eligió expresarse a través de las redes sociales, aunque optó por ofrecer disculpas y dejar en segundo plano el desempeño del juez: “Solamente perdón a mis compañeros y a la gente de Boca. Sean errores o no del árbitro, a mí me toca hacerme cargo de lo que hago. Hoy seguramente fallé y me toca tragar mierda, pero voy a trabajar mis errores para poder seguir ayudando a mis compañeros”, escribió en una historia de Instagram.

La publicación de Adam Bareiro en Instagram luego de su expulsión ante Cruzeiro. Instagram

“Acabo de ver la jugada. Ninguna de las dos (infracciones) me parecen amarilla”, dijo Leandro Paredes, aunque no se detuvo demasiado en el arbitraje y rápidamente pidió “hacer autocrítica” y “pensar en lo que viene”.

Nicolás Figal, que ingresó en el segundo tiempo para intentar sostener el empate cuando Boca jugaba con diez, fue un poco más allá: “El árbitro se equivocó, de ninguna manera era amarilla. Son detalles que te perjudican. Está todo a la vista. No es fácil jugar en Brasil, con uno menos y por Copa Libertadores”.

¡DOBLE AMONESTACIÓN Y ROJA EN 5 MINUTOS!



🟨 La primera amarilla de Bareiro fue a los 40' del primer tiempo por este empujón a Gerson



🟨 🟥 La segunda lo vió a los 45' por este manotazo en la cara a Christian



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Santiago Ascacibar, en tanto, fue más medido en su análisis: “La expulsión cambió el partido. Las amarillas fueron muy rápidas; la roja también. El árbitro podría haberlo llevado de otra manera”.

En un análisis más frío, Claudio Ubeda también sentó postura en su conferencia de prensa, en la que hizo referencia a la roja a Adam Bareiro pero intentó no cargar todas las tintas contra el juez. Sobre la situación del paraguayo, explicó: “Vimos que no había sido para sanción, el árbitro decide sacar la segunda tarjeta amarilla cuando (Bareiro) ni siquiera hace el gesto de intentar dar un golpe. Evidentemente, el fallo condicionó el resto del partido, que fue muchísimo tiempo, y eso nos dificultó la intención de juego que teníamos”.

Esteban Ostojich le muestra la salida a Adam Bareiro, tras sacarle la tarjeta roja (Photo by DOUGLAS MAGNO / AFP) DOUGLAS MAGNO - AFP

Luego, agregó: “No quiero pisotear ni caerle al árbitro por demás, se vio cómo fue el arbitraje. En un partido de Copa Libertadores y tan importante, a mi entender sacó demasiadas amarillas tempranas y eso condicionó también el resto”.

En cuanto al juego, el entrenador explicó que su decisión de conformar una línea de cinco casi al comienzo del segundo tiempo no fue con la intención de retrasarse, sino de liberar a los laterales para frenar a los extremos rivales y que tanto Marcelo Weigandt como Lautaro Blanco pudieran acoplarse al mediocampo y generar juego ofensivo, algo que finalmente no sucedió.

“Da mucha bronca perder este tipo de partidos. La verdad es que los jugadores hicieron un esfuerzo tremendo, habíamos hecho un planteo inteligente y casi no nos habían llegado. En el fútbol de hoy, jugar 50 minutos con uno menos, y de visitante, tiene una preponderancia importante”, completó.

"NOSOTROS VIMOS QUE NO HABÍA SIDO PARA SANCIÓN". Ubeda se refirió a la polémica expulsión de Bareiro ante Cruzeiro. ¿Coincidís?



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Con la derrota en Brasil, Boca se mantiene como líder del grupo con seis puntos, aunque fue alcanzado en esa línea por Cruzeiro y este miércoles puede igualarlo Barcelona SC, de Guayaquil, si vence como local a Universidad Católica.

Lo positivo para Boca es que de los tres partidos que le restan, dos serán en la Bombonera, aunque coincidirán con la definición del Apertura. El traspié en Belo Horizonte dolió por la forma en que se dio, por el invicto de 14 partidos que quedó atrás y por una roja evitable que cambió un partido en el que Boca presupuestaba sumar al menos un empate.