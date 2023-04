Boca: “Pol” Fernández y Alan Varela tienen cuatro tarjetas amarillas y se aproxima la visita a River, pero Jorge Almirón los pondrá frente a Racing

escuchar

Aun cuando Boca empieza a acumular futbolistas desgarrados (cinco) que, en su mayoría, se perderán la corta pero intensa seguidilla que culminará el 7 de mayo ante River, Jorge Almirón tiene como objetivo asentar una formación inicial que, a excepción de alguna modificación que se necesite, juegue este sábado contra Racing, luego en Chile frente a Colo Colo y aquel domingo en el Monumental. Mientras el plantel millonario rotaría este fin de semana y hasta “se hicieron” amonestar los jugadores que estaban al límite para llegar limpios al superclásico, el entrenador xeneize no guardará nada y asume riesgos: Guillermo Fernández y Alan Varela están en la cuerda floja de las tarjetas, pero fueron titulares en la práctica de este jueves y todo indica que no serán cuidados este sábado frente a la Academia.

Pensando en el compromiso contra Racing, Almirón dispuso un partido formal entre dos equipos en el ensayo. Del lado de los nombres principales, el mediocampo contó con ambos futbolistas surgidos del propio club, tal como viene sucediendo: de los cuatro partidos que incluye el ciclo del DT (San Lorenzo, Estudiantes, Pereira y Rosario Central), el Nº 5 fue titular en todos y “Pol” fue suplente solamente ante Estudiantes, pero fue el primer ingresante, por una tempranera lesión de Juan Ramírez.

Almirón evidencia que los dos volantes son importantes para él, aun cuando este domingo (2-2 vs. Rosario Central) se notó su fastidio con Fernández no estar encima del árbitro pese a llevar la cinta de capitán, como el entrenador pretende que sí haga. Almirón decide correr un riesgo: cualquier infracción que cometan este sábado puede derivar en una tarjeta amarilla que los saque de la visita a River. Y parte de ese peligro nace de una contradicción: como Boca viene sacándose chispas con Racing últimamente, crecen las chances de que haya protestas y tumultos en los que Pol, como cabecilla del equipo, esté involucrado.

Fernández y Alan Varela fueron partícipes en los cuatro encuentros que afrontó Jorge Almirón en Boca: son una fija y el DT no los cuida de la quinta amonestación en la inminencia de la visita a River. Marcelo Manera

En ese caso, el director técnico debería rearmar una línea media que tiene como fijas a Fernández y Varela. Parece haber claro un mensaje de Almirón: aunque se expone a consecuencias no deseadas, quiere seguir proyectando la mejora futbolística, confiando en que ambos futbolistas serán inteligentes y terminarán el partido sin tarjetas. Sin embargo, otra lectura es posible: si bien ambos volantes son los mejor considerados hoy por hoy en sus puestos, no son catalogados como intocables.

Varela podría haberse hecho amonestar en el 2-2 en Rosario porque ya estaba al límite. En ese caso habría resultado suspendido frente a Racing, habría descansado unos días en un calendario ajustado y habría ganado tranquilidad con miras al superclásico. Fernández, en cambio, se ganó la cuarta amarilla el domingo en el Gigante de Arroyito. Y es tan propenso a las amonestaciones que pone bajo amenaza su participación frente a River: durante 2022 recibió 17 amarillas, y este año, en 13 jornadas, ya está al borde de la suspensión.

Los Boca vs. Racing vienen siendo muy calientes: Varela terminó expulsado durante la tarde escandalosa del Trofeo de Campeones, en la que su equipo recibió siete veces la tarjeta roja. Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

Si bien este jueves ambos fueron ubicados en compañía de Cristian Medina (volante izquierdo), el ladero en la línea de tres sería Martín Payero, que se mantendría como titular tras su buena actuación, gol incluido, ante Central. Sucede que Sebastián Villa estuvo este jueves en el predio de Ezeiza pero no participó en la práctica de fútbol debido a una comunicación por video relativa al juicio en el que es acusado por violencia y amenazas contra su ex novia. En ese sentido, si en estas horas el proceso judicial sigue su curso sin alterar las planificaciones futbolísticas para con el colombiano, Payero ocupará el lugar que tomó Medina en el ensayo para que el ex hombre de Banfield “hiciera” de Villa.

Jorge Almirón sigue en busca del mejor funcionamiento; dejar fuera a ciertos jugadores atrasa el cumplimiento de su objetivo. Juan Jose Garcia

En definitiva, además del asentamiento de un equipo que debe “repetir partidos” según su DT y acostumbrarse al esfuerzo y el desgaste físico de las seguidillas, la decisión de no cuidar a Varela ni Fernández transmite también la pretensión de Almirón de que sus dirigidos aprendan a convivir con condicionantes como éste, lidiar con ellos y actuar inteligentemente.

Los jugadores que hasta ahora protagonizaron todos los encuentros de este ciclo jugarán en principio frente a Racing y deberán tener el cuidado suficiente para no poner la pierna de más en un duelo en el que últimamente se raspa más que lo permitido.