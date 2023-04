Boca: Jorge Almirón prepara el equipo para una seguidilla decisiva, con varios lesionados que espera tener ante River y en la Copa

escuchar

Jorge Almirón transita su primera semana larga de trabajo en Boca. ¿Ya podrá completar el proceso de mejora futbolística entonces? Lejos de eso, está claro que un entrenador precisa más tiempos. Sí, al menos, no estará apresurado como en estas últimas semanas, en las que transmitió conceptos a contrarreloj. El equipo empató el domingo pasado ante Rosario Central (2-2) y recién volverá a jugar el sábado, en la Bombonera, nada menos que ante Racing: un rival que –más allá de ser un clásico- empezó a mirarse con otros ojos a raíz de los últimos enfrentamientos de alta tensión.

Eso sí: justamente, son días largos (en los que, incluso, se piensa en alguna jornada doble turno) para profundizar lo trabajado hasta acá en vistas del horizonte que vuelve a asomar: cuatro días después enfrentará a Colo Colo, en Chile, por la tercera jornada de la Copa Libertadores, y al siguiente domingo visitará el Monumental para el choque con el puntero River . Un combo que es inevitable eludir en los preparativos. Por eso Almirón, por primera vez, mira al grupo con atención, pero también mira de reojo cómo se van recuperando los (muchos) jugadores lesionados.

Luca Langoni

Uno de los futbolistas que más claro estaba en la cabeza del entrenador para comenzar su ciclo fue el chico que, en muchos compromisos (tanto en 2022 como en lo que va del año), fue sinónimo de salvación. Obviamente, lo pensó en potenciar de la mano del crecimiento colectivo y no que sea el gran argumento para la suma de puntos. No obstante, desde su asunción hace quince días, apenas pudo disfrutarlo 70 minutos.

En el debut del ciclo frente a San Lorenzo, el atacante –de 21 años- salió reemplazado como un movimiento táctico para intentar igualar aquel encuentro que terminó perdiendo (0-1), sin que mostrara dificultades. No obstante, en las horas posteriores el club lo incluyó en el parte médico por un desgarro (planteado en el departamento médico como “lesión muscular”) grado 1 en el isquiotibial derecho. ¿Tiene chances de jugar, al menos, el superclásico? Todas. De hecho, durante esta semana será exigido para tener un parámetro de cómo está, pensando en el cruce con la Academia.

Luca Langoni jugó su último encuentro ante San Lorenzo, en el debut del ciclo Almirón: es el único de los tocados que tiene prácticamente la seguridad de que jugará el superclásico. Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

Según se pudo saber, a esta hora es muy probable que sume algunos minutos ante los chilenos y recién esté a pleno para ser titular, probablemente, en el duelo del 7 de mayo en Núñez. Es que, cuando el conjunto xeneize juegue por la Libertadores, se cumplirán los 21 días que demanda habitualmente la recuperación de una lesión semejante. No obstante, también está el recaudo, no excederse en las ganas de tenerlo: puede resentirse, lo que apagaría el objetivo. A excepción de que se sienta demasiado bien, no se proyecta, entonces, que juegue este sábado, pero sí empieza a ser considerado para las siguientes pruebas, tanto o más exigentes.

El resto de los lesionados son una incógnita, especialmente aquellos que sufrieron también la ruptura de fibras musculares. La lista es larga teniendo en cuenta, además, el corto plazo en el que sucedieron: en un período de siete días cayeron cuatro jugadores.

Frank Fabra

El director técnico llegó al predio que Boca tiene en Ezeiza por primera vez el lunes 10 de abril y ya lo hizo agarrándose la cabeza. Porque el lateral colombiano, por el peligro que genera a la hora de atacar (algo que le fascina a Almirón para su estilo), era una de las titularidades primordiales. Sin embargo, aquella jornada llegó la mala noticia: un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha sufrida ante Colón, en la despedida con derrota (1-2) del interinato de Mariano Herrón.

Al conocer la gravedad de la lesión ya se empezaba a descartar la posibilidad de contar con Fabra en el superclásico: es una lesión que requiere una rehabilitación, aproximadamente, de un mes y medio, y en aquel entonces faltaban menos de 30 días para ese encuentro. Ahora restan tan sólo 12, pero se observa que su acondicionamiento es mejor de lo esperado. Por lo que, por encima de cualquier otro, prestarán especial atención durante ese período.

Frank Fabra es el segundo jugador, entre los tocados, con mayores posibilidades para volver a enfrentar al elenco millonario. Anibal Greco - La Nación

Hay una mínima chance, aunque también una limitación: no lo arriesgarían en los próximos dos encuentros y ahí, probablemente, pueda radicar la decisión final de descartarlo ante River y que se tome algo más de tiempo. Sobre todo, porque Valentín Barco empezó a ganarse el lugar ante su ausencia, aunque empieza a trascender una idea del cuerpo técnico que sería novedosa: cuando retorne el colombiano, el juvenil puede mantenerse unos metros adelante, casi como un extremo.

Bruno Valdez

El zaguero paraguayo se lesionó el mismo día que Langoni en el Bajo Flores, pero más fuerte: se desgarró el bíceps femoral izquierdo, pero con una longitud tan importante que la propia institución la colocó en el parte médico entre los grados 2 y 3. La ecuación es inmediata: si el joven delantero está contando los días para tranquilizarse y ser consciente de que estará ante River, el defensor ya sabe que no podrá ser tenido en cuenta. Recién podría retornar, factiblemente, dos semanas posteriores.

Juan Ramírez

El volante, que en el Consejo de Fútbol es valorado –justamente- por sentenciar que juega bárbaro los superclásicos, se lesionó todavía más próximo a estos días. Fue en la caída ante Estudiantes (0-1) de hace 10 días. A los 24 minutos se tiró e inmediatamente pidió la modificación. ¿El diagnóstico? Un nuevo desgarro en el bíceps femoral izquierdo grado 2: otro jugador que está -en principio- descartado para esta seguidilla. Empezaba a ser considerado, pero cuentan que la dinámica que mostró Martín Payero, su reemplazante (viene de convertir en Rosario), está convenciendo a Almirón para mantenerlo en el equipo.

Juan Ramírez, el "hombre de los superclásicos", duró poquito ante Estudiantes y está prácticamente descartado para esta seguidilla trascendental. Walter Manuel Cortina

Darío Benedetto

Fácil está conocer el panorama del ‘9′, ya que esta noche se cumplirá la primera semana desde que pidió la salida en el partido ante Deportivo Pereira porque no podía correr, mientras se tocaba el posterior de la pierna derecha: desgarro en el isquiotibial, con el adicional de que fue informado con el mismo grado que tiene la gran mayoría.

A excepción de Langoni, que la sufrió en el primer partido del ciclo y con la mínima herida, todos dependen de una recuperación demasiado acelerada. Claramente, es el centro delantero predilecto entre las opciones que tiene a disposición, pero Almirón deberá ir pensando si ante River apuesta por Miguel Merentiel o Luis Vázquez.

Hay dos nombres más que no tuvieron parte médico reciente, pero de los que se saben cosas. Uno es Marcos Rojo, que está a punto de volver: fueron siete meses de recuperación a raíz de la ruptura de ligamento cruzado sufrida en Junín, en la definición de la pasada Liga Profesional, que el Xeneize terminó obteniendo. Intensifica y Almirón lo espera con los brazos abiertos. Sin embargo, es el caso que menos desesperación requiere pensando en River: tras una lesión semejante deberá volver de a pasitos cortos. De hecho, a doce días de ir al Monumental, todavía no se sumó al grupo.

Darío Benedetto le dio el triunfo a Boca en el último superclásico disputado en la Bombonera, pero ahora depende de un milagro para ser parte de la nueva edición: hoy se cumple una semana de su desgarro y restan sólo doce días para ir a Núñez.

El otro es Exequiel Zeballos, que también intenta volver tras dos lesiones importantes que necesitaron una cirugía. Ya ha sumado un puñado de minutos: Almirón sólo lo utilizó 17 minutos ante el Pincha. Sin embargo, en las entrañas del plantel sienten que deben tener cierta paciencia con el extremo: notan que todavía no está en las condiciones ideales, sobre todo en la rodilla izquierda, en la que atravesó la última lesión (meniscal). No quiere decir que no ocupe un lugar en el banco, pero sí es complicado que se gane, por ahora, un lugar importante.

Jorge Almirón prepara a la tropa de cara a ocho días trascendentales. ¿Su idea? La que dijo en su presentación: “Consolidar un equipo y que repita partidos”. Seguramente, los once que jueguen ante Racing no serán, en pocos casos, los mismos que enfrentarán a River. Sobre todo, porque espera que algunos de esos nombres se terminen sumando. Y aguarda para que, en esta primera semana larga, la exigencia no haga caer otros apellidos.