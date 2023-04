Boca: el video de José Mourinho sobre líderes y capitanes que se viralizó en el marco del reto de Jorge Almirón a Pol Fernández

escuchar

Jorge Almirón ha tenido unos primeros partidos en Boca más que complicados. Sin triunfos en sus primeros tres encuentros en la Liga Profesional y con una victoria in extremis sobre Deportivo Pereira por la Copa Libertadores, el DT tiene aún varias dudas sobre cuál es su equipo ideal. El conjunto está afectado por varias lesiones en el plantel, y también por algunas tensiones internas. Una de ellas, nada menos que con el capitán, Guillermo “Pol” Fernández, se destapó en el 2-2 con Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en el que el entrenador le reclamó por falta de intensidad y de temperamento en un momento crítico de Boca: “¡Tenés la cinta!”.

En un contexto de poca rebeldía ante situaciones adversas, y también de cierta antipatía del hincha por el actual grupo de jugadores, que la Bombonera expresó fervientemente en aquel partido contra Pereira, se viralizó un video que caló profundo en el inconsciente colectivo de los simpatizantes del club. Se trata de una charla que mantuvo el director técnico José Mourinho respecto a la diferencia entre los capitanes y los líderes, con ejemplos de jugadores a los que el portugués dirigió a lo largo de su carrera.

José Mourinho, sobre la diferencia entre los capitanes y los líderes:



En la entrevista, que fue publicada originalmente en noviembre de 2019 por el canal de YouTube de Top Eleven, el entonces DT de Tottenham Hotspur habló de un tema que suena muy similar al de aquellas palabras de Almirón en Rosario. “He tenido capitanes que no eran líderes. Para la gente, la conexión normal es «tiene la cinta. Ése es el capitán, es el líder». ¡No! Muchas veces el capitán no es el líder”, aseveró, y mencionó casos de futbolistas con los que fue campeón: “Javier Zanetti y John Terry eran líderes, y cuando tenés estos líderes te convertís más en un entrenador, te centrás más en la parte de ser entrenador”.

Posteriormente, Mourinho ilustró su punto con una anécdota acerca de uno de los grandes caudillos con que contó: “Tuve uno en Porto: Jorge Costa. Un día estábamos perdiendo contra un equipo llamado «Belenenses». Nos fuimos al entretiempo perdiendo por 2-0. Yo iba caminando hacia el vestuario, y todos podían ver que estaba furioso. Y cuando estaba por entrar, Jorge Costa me dijo «esperá fuera dos minutos, por favor». Entró, cerró la puerta e hizo todo el trabajo sucio por mí. Después abrió la puerta y dijo «entrenanos». Porque él ya había hecho todo lo que yo habría hecho. Ganamos por 3-2. Él era defensor central; nunca en su vida anotaba goles, e hizo dos”, rememoró quien luego conquistó la Champions League preparando al conjunto portugués.

Javier Zanetti fue uno de los jugadores a quienes Mourinho catalogó como grandes líderes entre aquéllos a los que dirigió.

“Así que ése es el punto: el capitán y el líder. Es una diferencia muy, muy grande. Los líderes no se pueden comprar, no podés fabricarlos. Cuando los tenés, tu equipo está un paso adelante. Ahora, por desgracia, el fútbol es pura imagen, y la gente presta más atención a lo que parecen que a lo que realmente son. Y hay muchos jugadores que son realmente líderes dentro del vestuario”, remató Mourinho en aquella conversación.

La cuestión acerca de los cabecillas en el vestuario de Boca es un tema caliente desde hace tiempo. Leandro Gracián y Roberto Pompei, ayudantes de Hugo Ibarra en el ciclo de éste, hablaron en diferentes medios un día después de ser despedidos y recibieron aquel interrogante. Cada uno dio un punto de vista llamativamente diferente, y su forma de contestar dejó más dudas que certezas. En F90, de ESPN, estuvo el Tano Gracián: “Este plantel tiene sus líderes, sí. Son Pol, Fabra... mmm… Figal... ehhh, Benedetto... Y hay futbolistas que son líderes desde el silencio... ehhh, que sí, los teníamos”, sostuvo. Y Tito Pompei estuvo en D Sports Radio y puso el foco en otros dos: “Los dos que tiene el plantel son Javi [García] y el Pulpo [González]. Son personas que quisieras llevar a donde te toque dirigir”.

Pol Fernández lucha en el mediocampo ante Rosario Central, en el partido en que Almirón le reprochó pasividad como cabecilla del equipo. Juan Jose Garcia

No sólo eso: Pompei habló unos días después en Equipo F y agrandó la lista: “Marcos [Rojo], que es un tipo de muchísima experiencia que, lamentablemente, por su grave lesión no sólo se nos fue de la cancha, sino también del predio. Pipa [Benedetto], un tipo que marca. Y tenés a Pol, un chico del club”. Como sorprendidos por la pregunta, respondieron con un tono de voz dubitativo y con numerosos ejemplos desperdigados.

No deja de ser cierto, por otra parte, que en este inicio de ciclo Pol Fernández es valorado por Almirón. El volante es una fija entre los once que el DT está eligiendo, ya que estuvo en el campo desde el comienzo en tres encuentros (San Lorenzo, Pereira y Rosario Central), y en el restante partido, frente a Estudiantes, fue el primer ingresante tras un tempranero desgarro de Juan Ramírez. Aquella noche, el dueño de la capitanía fue Sergio Romero, de principio a fin.

Almirón cree que escasean los liderazgos en el plantel de Boca. Juan Jose Garcia

Sin embargo, ya es evidente que el DT no le ve al Nº 8 el espíritu ni la personalidad como para ponerse el equipo –y el grupo– al hombro. En dos situaciones Almirón gritó para que se activara en su responsabilidad como capitán. Cuentan que uno de los ítem que Almirón trató con el plantel antes del estreno del ciclo, ante San Lorenzo, fue el de “reclamarle al juez” de forma más enfática y constante. El ex entrenador Lanús y San Lorenzo está preocupado porque no sólo ve falencias en lo táctico y futbolístico en sus dirigidos, sino también falta de liderazgo durante los partidos. Tanto que a su capitán le recordó que tenía puesta la cinta para comandar a sus compañeros. Una función que debe cumplir en la cancha y en el vestuario.

