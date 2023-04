Marcos Rojo contó el trasfondo de la pelea y reconciliación con su amigo Enzo Pérez y cómo se sacaban chispas en los superclásicos

escuchar

Marcos Rojo y Enzo Pérez tienen un largo camino recorrido juntos. Compartieron el plantel de Estudiantes durante cuatro temporadas, incluida la gloriosa campaña de 2009 que terminó con la Copa Libertadores de la mano de Alejandro Sabella. Los trayectos luego se separaron, ambos recorrieron ligas europeas. El defensor anduvo por Rusia y Portugal, hasta recalar con éxito durante siete años en Manchester United; el mediocampista mendocino jugó en Benfica y Valencia hasta que volvió a River y se convirtió en un símbolo del ciclo de Marcelo Gallardo. Y con una gran amistad forjada a través de vestuarios compartidos, el destino les ponía nuevamente enfrente la oportunidad de estar juntos en un equipo. Pero todo no fue como se esperaba y el vínculo se resquebrajó. Todas estas vicisitudes salieron a la luz de boca de Rojo, en una divertida entrevista que brindó al programa Líbero, de TyC Sports.

El árbitro Darío Herrera intercede con una sonrisa entre ambos capitanes, en un superclásico de septiembre de 2022 Daniel Jayo - Getty Images South America

Ocurrió en 2021, cuando el defensor decidió volver a jugar en Argentina. Con la puerta de Estudiantes siempre abierta, Rojo recibió una propuesta muy seductora: vestir la camiseta de Boca Juniors. Él tenía claro que quería jugar en el club de la Ribera, pero fue entonces cuando recibió el llamado de Marcelo Gallardo que le daba la oportunidad de sumarse al exitoso andar del millonario y volver a compartir sus días con su amigo. Pero Rojo ya tenía decidido firmar con el equipo xeneize. Y entonces entró en escena Enzo Pérez. “Cuando me llamó Gallardo no le dije a nadie. Estaba a punto de firmar con Boca y Enzo Pérez me dijo que él me quería hablar, así que me llamó y charlamos de fútbol. No sé cómo se enteró de que estaba cerrando contrato en Boca, pero yo ya tenía todo arreglado, estaba convencido”, cuenta Rojo.

Ese fue el momento exacto en el que la relación entre ambos tuvo un quiebre. “Enzo se enojó, estuvo enojado, peleado. Él quería que yo fuera a River, me dijo que ‘íbamos a ganar todo’. Yo le decía: ‘¿Enzo, sos boludo?’. En la cancha nos matábamos, yo le pegaba a propósito. Me cagaba de risa, pero él estaba enojado en serio”, contó Rojo entre risas.

¡ADELANTO EXCLUSIVO DE LÍBERO VS. MARCOS ROJO!: EL ENOJO DE ENZO PÉREZ CON EL DEFENSOR POR SU LLEGADA A BOCA Y EL LLAMADO ANTES DE QUE FIRMARA



Mañana vas a poder disfrutar en TyC Sports de un mano a mano imperdible.



🎙 @Liberotyc @MatiPelliccioni pic.twitter.com/20nHdZhSqg — TyC Sports (@TyCSports) April 26, 2023

La tensión duró algún tiempo hasta que un encuentro fortuito destrabó todo, según cuenta el defensor de Boca, que hoy se recupera de una lesión. “Hasta que un día con mi familia nos fuimos cinco días a Bariloche. Cuando llego al hotel, me registro y me dicen: ‘Está Enzo Pérez acá’. Ni sabía y ni él sabía que yo iba a ir. Voy a cenar a la noche ahí en el hotel y, efectivamente, estaba. Cenamos juntos, charlamos toda la noche, nos dijimos lo que nos teníamos que decir y la amistad volvió. A mí me dolía, yo le había mandado un mensaje terrible y ni me respondió. Me dijo que estaba re caliente”.

Superclásico por la Copa de la Liga, en marzo de 2022 Marcelo Endelli - Getty Images South America

Para el final de la anécdota, Rojo recordó cómo eran los enfrentamientos en los superclásicos mientras duró el enojo de Enzo. “Si vos mirás los clásicos, hay una jugada en la que la pelota dividida pica y ya se había ido afuera y yo fui y le metí cuerpo. Me re puteó. Vino el réferi, creo que era Loustau, y entre los dos lo empezamos a bardear a él. ‘Vos no te metas’, le decíamos”, contó el defensor con una sonrisa.

LA NACION