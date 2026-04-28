Boca y su racha goleadora: 12 partidos marcando, un cambio en el juego y una ilusión que reaparece

Boca encontró en el gol algo más que una estadística: una forma de sostenerse y también de ilusionarse con lo que viene. En un fútbol cada vez más parejo, donde muchos partidos se definen por detalles, convertir con continuidad se volvió decisivo. En ese punto, el equipo de Claudio Ubeda lleva 12 partidos seguidos marcando y, en ese mismo tramo, no perdió. Además, es el equipo del fútbol argentino con la mayor cantidad de partidos consecutivos convirtiendo, y esa racha también se mantiene en la Copa Libertadores: ningún otro de los 32 participantes tiene hoy una seguidilla similar. Con ese envión, este martes visitará a Cruzeiro con la intención de empezar a encaminar la clasificación a octavos de final.

El dato, igual, necesita contexto. Boca no jugó bien todos esos partidos. Hubo tramos en los que manejó el juego y otros en los que le tocó resistir, encuentros abiertos y otros más cerrados, pero incluso cuando no se sintió cómodo encontró el gol. Ahí aparece una diferencia con lo que mostraba semanas atrás: ya no depende de una sola vía, como la pegada de Leandro Paredes o el desequilibrio individual de Exequiel Zeballos. Puede generar desde la posesión, desde la presión o saliendo rápido. Puede lastimar por afuera o por dentro. Pueden definir los delanteros, aparecer los volantes y también participar los defensores, con los laterales asistiendo y los centrales convirtiendo. El gol dejó de ser algo aislado y pasó a ser parte del funcionamiento.

El doblete de Adam Bareiro ante Gimnasia Chivilcoy marcó el rumbo: con el paraguayo, Boca mejoró en ataque, ordenó su estructura y empezó a sumar resultados. Copa Argentina

El contraste con el pasado reciente es claro. Desde la eliminación ante Racing en el Clausura hasta el triunfo 2 a 0 frente a Gimnasia Chivilcoy por la Copa Argentina -una semana antes del quiebre ante Lanús-, Boca era un equipo previsible, con problemas para generar situaciones y muy atado a la pelota parada. En ese tramo había marcado siete goles en nueve partidos. Hoy suma 22 en 12 y, más allá de los números, transmite otra sensación: que siempre está cerca de convertir. Un síntoma del mejor momento del equipo, que coincide además con la llegada de Adam Bareiro.

En ese cambio hay nombres propios, pero también una idea que se fue acomodando. Bareiro llegó como referencia de área y terminó aportando mucho más: goles, asistencias y juego para el equipo. Su presencia llevó a Ubeda a reformular el sistema táctico y darle al equipo una estructura más confiable. A partir de ahí, el resto elevó el nivel. También creció la participación de los mediocampistas en campo rival, con Santiago Ascacibar como uno de los que más pisa el área, y cambió el rol de Paredes, que dejó de ser solo un lanzador para involucrarse más en la construcción y en los últimos metros.

Santiago Ascacibar, otro refuerzo clave en la levantada de Boca: ya marcó ante Lanús y San Lorenzo. Natacha Pisarenko - AP

Ese andamiaje le dio más recursos. Boca ya no necesita generar mucho para hacer un gol. Tampoco depende de un solo jugador. Los goles se reparten y llegan de distintas formas: Bareiro suma seis en esta racha, Miguel Merentiel tiene cinco, Ascacibar tres, y Paredes junto a Milton Giménez aportan dos cada uno. También hay un factor de confianza: el equipo se siente más seguro, tanto en lo colectivo como en lo personal, porque los goles aparecen, los resultados acompañan y, de a poco, todo se va acomodando.

Incluso hay un rasgo que marca la evolución: en esta serie de 12 partidos, Boca no convirtió de pelota parada -salvo penales-, un factor que antes era una de sus principales herramientas para llegar al gol, sobre todo durante el ciclo de Miguel Russo y el inicio de la etapa de Ubeda. Para encontrar un tanto de ese tipo hay que remontarse al 25 de enero, cuando Lautaro Di Lollo marcó ante Riestra, tras un tiro libre de Paredes.

Boca no marca de pelota parada desde el 25 de enero, cuando Lautaro Di Lollo anotó de cabeza frente a Riestra: ya suma 17 partidos sin convertir por esa vía. Marcelo Endelli - Getty Images South America

Desde el origen de las jugadas también se explica el crecimiento. Tomás Aranda, una de las apuestas de Ubeda, ya suma dos asistencias y un gol; Lautaro Blanco recuperó su nivel y volvió a ser importante con sus desbordes, y acumula tres pases-gol. A eso se sumó otra tendencia: los volantes que se suman al área. Aparecen Paredes -como ante Universidad Católica- o Ander Herrera —con su tanto frente a Barcelona, de Guayaquil- con remates desde la medialuna, e incluso Milton Delgado, el más retrasado, con su participación en la acción del gol de Ascacibar a San Lorenzo.

Así, Boca se posicionó entre los equipos más productivos de la Libertadores: suma cinco goles y es el segundo más goleador del certamen, solo por detrás de Flamengo, el último campeón. Aun habiendo cedido terreno en el arranque del Apertura, aparece como uno de los equipos con mayor capacidad ofensiva tanto en su grupo como en el torneo.

Leandro Paredes suma dos goles en esta seguidilla: ante Católica, con un remate desde afuera, y frente a River, de penal. Prensa Boca Juniors

Al mismo tiempo, mejoró en defensa. En estos 12 partidos solo recibió goles en cinco, y nunca más de uno por encuentro. No es un equipo que arrase, pero los goles le permiten actuar con otro margen, sostener ventajas y atravesar momentos adversos sin poner en riesgo el resultado.

En ese escenario, Boca mira hacia adelante. Ya se aseguró un lugar en los playoffs del Apertura, avanzó en la Copa Argentina y arrancó la Libertadores con puntaje ideal. Ahora visitará a Cruzeiro, un equipo que empezó muy mal el Brasileirão, recién este domingo salió de la zona de descenso, viene de perder con Católica como local y está obligado a ganar en su casa para seguir en la pelea.

Claudio Ubeda encontró el equipo a partir de la llegada de Adam Bareiro y Santiago Ascacibar, y la consolidación de Tomás Aranda: acumula 14 partidos invicto. Natacha Pisarenko - AP

Para ese encuentro, Ubeda pondrá nuevamente a su formación ideal, muy distinto al que viene de golear 4 a 0 a Defensa y Justicia en Varela, en un partido en el que Boca tuvo siete remates al arco y marcó cuatro goles, pero más cercana a la que superó 3 a 0 a Barcelona de Guayaquil -con Leandro Brey en lugar de Agustín Marchesin- y el que venció 1 a 0 a River con el penal de Paredes.

Para Boca, el gol dejó de ser un problema y pasó a ser su principal fortaleza: la que lo sostuvo en su peor momento y hoy lo muestra competitivo, con la ilusión de empezar a conseguir lo que hace tiempo se le niega.