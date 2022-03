Darío Benedetto, después del Superclásico: “Somos Boca y quedó demostrado”

Filoso, como con la pelota, Darío Benedetto fue al frente con sus palabras. Y luego de un fin de semana en el que Boca se quedó con el superclásico en el Monumental en un partido que, al menos para él, tenía sabor a revancha luego del mal gusto de su último partido frente a River, en aquella final de la Copa Libertadores en Madrid. En ese sentido, el delantero xeneize expresó que “pueden decir lo que quieran, pero ganó Boca” y aseguró que le gustaría cruzarse con el equipo de Núñez en la final de la Copa Libertadores.

“Los clásicos se tienen que ganar como sea, y bueno, por suerte se pudo ganar. Eso fue lo más importante, más allá de si se jugó o no bien ya es otro tema. Repito, son clásicos y se tienen que ganar como sea. ¿Que muchos dijeron que mereció ganar River? Pueden decir lo que quieran, pero ganó Boca” dijo el “Pipa” en respuesta a Marcelo Gallardo, que dijo que el Xeneize se había llevado demasiado premio.

Además, para el 9 de Boca, la victoria del club de la Ribera no fue una sorpresa: “Nosotros somos Boca, tenemos que ir a ganar a todas las canchas, más allá del momento de cada equipo. Tienen que respetar la camiseta, por más que un equipo venga bien en un torneo, o en esta última época. Es cierto que River viene haciendo muy bien las cosas, pero somos Boca y quedó demostrado” dijo.

En un video que subieron las redes oficiales de Boca, se pudo ver a Benedetto con una arenga en la manga de ingreso a la cancha. “Concentrados, eh, concentrados, eh, con las bolas bien puestas, eh. Dale eh, las bolas bien puestas”, gritó el delantero a sus compañeros, mientras acompañaba la frase con efusivos aplausos. Así, con el aliento de uno de sus referentes, entró Boca a la cancha para el duelo frente a River.

Respecto a su salida durante el entretiempo, el delantero aclaró que sobre su lesión ya estaba bien y que no tuvo molestias, pero que el día anterior había estado con un cuadro gripal. Incluso antes de llegar al estadio. “Sobre el partido me sentí mejor y durante el transcurso me fui sintiendo mal. En el entretiempo levanté 38° de fiebre y tuve que vomitar. Había que pensar en el equipo, más allá de que uno quiere estar como sea. Era un partido importante que teníamos que ganar y yo no me sentía bien. Le dije a Seba (Battaglia) y automáticamente mandó a Luis (Vázquez) a calentar. Cuando entró, lo hizo muy bien, jugó un partidazo”

Además, el goleador contó como vivió el segundo tiempo y el gol del triunfo que anotó Sebastián Villa: “Me estaba sintiendo muy mal, me iba a pegar un baño e iba a tratar de ir así al banco de suplente. Pero en el vestuario teníamos tele, justo le pido una campera al utilero, me quedo sentado ahí y cuando estoy por salir al banco hace el gol Boca. Y me quedé sentado, no me movió nadie, salí faltando dos minutos. El gol lo viví así.”

Acerca de River, Benedetto expresó que el equipo juega bien, que tiene un gran técnico y buenos jugadores. Además, aseguró que lo sorprende mucho el juego de Julián Álvarez, quien para él “tiene merecido lo que ha logrado, la venta al Manchester City y todo”

Respecto de la Copa Libertadores, torneo que Boca afrontará desde el mes próximo, el delantero remarcó que le gustaría volver a jugar una final: “Sea contra River o contra el que sea. Son partidos en los que uno quiere estar. Si te tenés que cruzar, se va a jugar con una ansiedad y algo que es muy lindo como un clásico y más en Libertadores. Pero no lo tomaría como ninguna revancha ni nada. Tenemos que pensar en nosotros, pasar cada fase de la Copa y tratar de jugar otra final, contra River o el que sea”.