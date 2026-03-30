El debut de Boca en la Copa Libertadores en Chile sería sin el público del club xeneize

Es una situación particular la que viven los hinchas de Boca de cara al debut del equipo de Claudio Ubeda en la Copa Libertadores con el choque de la semana próxima (el martes 7 de abril) ante la Universidad Católica de Chile. Es que en las últimas horas el gobierno local empezó a evaluar la posibilidad de negarle el ingreso a los hinchas de la entidad xeneize al Claro Arena, de Santiago.

Si bien se esperaba que el primer paso de Boca en la cita continental fuese con el respaldo de su gente, porque además la Conmebol obliga a los clubes a jugar con hinchas visitantes en los partidos, desde el Gobierno de Chile hicieron un pedido para no recibir hinchas argentinos. Eso sí podría cambiar la ecuación. La petición la realizó la alcaldesa de Las Condes (sede del partido), Catalina San Martín, al catalogar el encuentro como de “alto riesgo”. “Tenemos un partido de alta convocatoria y nos preocupa la seguridad del barrio. Tenemos clínicas que tienen ingresos de personas en estado de salud delicado y está el tema de los estacionamientos en la calle”, declaró San Martín.

El Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, reconoció que la factibilidad de recibir público extranjero está bajo evaluación técnica debido a la complejidad logística del sector. “La alcaldesa nos ha hecho ver el inconveniente de realizar el partido en condiciones normales. Se nos solicitó declararlo de alto riesgo, impidiendo la concurrencia de hinchas del equipo rival”, admitió Codina.

La medida que pretende ser precautoria, está vinculada a lo que sucedió con el violento episodio vivido en el estadio Libertadores de América-Enrique Bochini con los hinchas de Independiente y los de la Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, por lo que se teme que los fanáticos chileno tomen represalias frente al público de Boca.

En un principio, desde el club local habían puesto a disposición apenas 450 entradas, cuando la cantidad mínima exigida por la Conmebol son 2000 tickets. Ante esta situación, desde Boca habían tomado la decisión de rechazarlas y responder de la misma manera en el partido en la Argentina.

Si bien esta decisión tomada en Chile va en contra del reglamento de la Conmebol, Universidad Católica debería pagar alrededor de 20 mil dólares de multa en el caso de que el organismo sudamericano apruebe la petición gubernamental de la comuna que albergará el encuentro de Copa Libertadores.

Los hinchas de Boca no podrían asistir al debut en la Copa Libertadores en Chile para el partido con la Universidad Católica Marcos Brindicci

El equipo chileno argumentó que esta medida de poner a disposición tan sólo 450 entradas es porque el estadio reinaugurado en 2025 bajo los estándares chilenos, no cuenta con mucha capacidad para albergar tantos visitantes, incluso, en los medios locales aseguran que es la cantidad que suelen darle a los visitantes en los partidos de la liga chilena.

El medio chileno En Cancha explicó que los dirigentes chilenos le enviaron una nueva propuesta a Boca para otorgarle 1000 entradas, lo que fue rechazado por el club de la Ribera. Incluso, desde Boca ya se advirtió que aplicará una estricta reciprocidad. Es decir, si la Católica sólo otorga 1000 entradas, eso es lo que recibirá en Buenos Aires.

Además, se especula con que la Conmebol podría inhabilitar el estadio de la Universidad Católica para futuros encuentros si considera que no hay garantías para el público visitante.