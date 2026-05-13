Sebastián Villa y la chance de regresar a Boca: “Riquelme me puede llamar, no le cierro las puertas”
El delantero colombiano de Independiente Rivadavia de Mendoza, que en enero negoció con River, ahora dice que estaría dispuesto a regresar a la Ribera
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Cinco meses después de coquetear con la posibilidad de incorporarse a River, el colombiano Sebastián Villa, de Independiente Rivadavia de Mendoza, ahora dijo que no descarta la posibilidad de regresar a Boca y que atendería el llamado del presidente, Juan Román Riquelme.
El delantero, que en los primeros días de enero había sentenciado: “Si me llama Gallardo, mañana viajo“, se refirió, en TyC Sports, a la frustrada transferencia al conjunto de Núñez. “Hubo llamados, pero no se pusieron de acuerdo en los números. Mi trabajo es jugar al fútbol y si me sale la oportunidad de ir a cualquier club, yo tengo que ir a trabajar. Pienso en el futuro de mi familia”, comentó Villa, uno de los jugadores de mejor rendimiento en el campeonato argentino.
Luego de una fase de grupos impecable, en la que finalizó primero, el sábado último, en los octavos de final del torneo Apertura, Independiente Rivadavia perdió frente a Unión y se quedó sin competencia. Ahora Villa anhela emigrar.
Sobre una posible vuelta a Boca, donde actuó entre 2018 y 2023, Villa explicó: “Se hablan muchas cosas que no son. Yo tuve la oportunidad de hablar con Chicho [Serna] hace poco y quedamos en seguir hablando. Queda esperar, sentarme con mi familia y el presidente de Independiente Rivadavia [Daniel Vila] y veremos qué pasa con mi futuro”.
Si al escuchar a Villa, todavía alguien tenía dudas sobre la decisión del atacante en caso de producirse un contacto con el club xeneize, una última sentencia fue contundente: “Riquelme me puede llamar, no le cierro las puertas a nadie”.
"YO NO LE CIERRO LAS PUERTAS A NADIE... EN BOCA GANÉ OCHO TÍTULOS" 🔵🟡— TyC Sports (@TyCSports) May 13, 2026
La respuesta de Sebastián Villa, en exclusiva en TyC Sports, cuando le consultaron por un posible llamado de Juan Román Riquelme. pic.twitter.com/XILpdedVqL
En enero pasado, durante el mercado de pases, Villa expresó que si el Muñeco Gallardo (por entonces DT del conjunto millonario) se comunicaba con su representante, Rodrigo Riep, viajaría a Buenos Aires al día siguiente para firmar el contrato. “He visto el interés y con mi representante hemos tomado la decisión. Le dije que sí, que me gustaría jugar en River. Es mi futuro y el de mi familia, quiero seguir creciendo”, expresó Villa en Picado TV.
En ese momento ilusionado por llegar a River y tener un rendimiento que lo acercara a la selección y al Mundial, Villa añadió: “Soy un tipo muy fuerte de la cabeza. Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo, no tengo problema. Si se me da esta oportunidad, la voy a aprovechar de la mejor manera. Boca es pasado“.
Finalmente, el traspaso no se realizó. Y Villa continuó jugando en Independiente Rivadavia, con un nivel alto. Pero ahora, cerca de cumplir 30 años, pretende salir de Mendoza y dar un salto en su carrera. ¿Lo llamará Riquelme?
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