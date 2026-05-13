Boca busca postergar el cruce con Sarmiento por Copa Argentina para enfocarse en la Libertadores y conservar a Paredes

Boca lleva tres años y medio sin títulos locales, lo que constituye una de las diez rachas más largas del profesionalismo y la más negativa desde el tramo 1993-1998, entre la obtención de la Copa Nicolás Leoz y la primera consagración de Carlos Bianchi, cuando pasó cinco años y cuatro meses sin conquistas. Sin embargo, tras la eliminación en octavos de final del Apertura a manos de Huracán, el equipo de Claudio Ubeda enfocó todos los cañones en la definición del grupo D de la Copa Libertadores, aunque todavía debe resolver su situación en la Copa Argentina.

El próximo martes enfrentará a Cruzeiro en un partido clave en la Bombonera: si el Xeneize pierde y el jueves Universidad Católica vence como local a Barcelona, de Guayaquil, el conjunto azul y oro quedará eliminado aun con un encuentro por disputarse. En ese contexto, Boca intenta aplazar todo tipo de compromiso para después del cierre de la fase de grupos, desde las negociaciones por los refuerzos hasta la reprogramación del cruce pendiente ante Sarmiento, de Junín, por los 16avos de final del certamen.

Tras la derrota ante Huracán, Boca puso el foco de lleno en la definición de la Copa Libertadores. Manuel Cortina

Un choque que el club de la Ribera busca postergar para después del Mundial, pese a la presión de la organización para que se dispute en alguno de los dos últimos fines de semana de mayo. Del otro lado aparecen los dirigidos por Facundo Sava, otro de los equipos que quedó afuera de los playoffs del campeonato, que este miércoles volvió a entrenarse sin ninguna certeza sobre la fecha del partido.

Boca comenzó su camino en la Copa Argentina el 24 de febrero, con una victoria 2 a 0 sobre Gimnasia Chivilcoy, en Salta, la noche del debut de Adam Bareiro, autor de los dos goles. Luego, en medio de la triple competencia que afrontaba el plantel, sumado a la postergación de la fecha 9 del Apertura -que terminó jugándose al final del calendario por el paro decretado por los dirigentes del fútbol argentino-, resultó imposible encontrar un espacio para disputar ese encuentro.

Boca avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina tras la victoria 2 a 0 sobre Gimnasia Chivilcoy, con un doblete de Adam Bareiro. Copa Argentina

El escenario cambió a partir de la derrota del sábado ante Huracán, que puso fin al sueño del campeonato, y también, en menor medida, de la caída de Sarmiento frente a Belgrano, que impidió que el equipo avanzara a la instancia final del torneo. En ese sentido, desde Copa Argentina instaron a los clubes que ya no siguen en carrera en el Apertura a disputar las series de 16avos antes del receso, como estaba previsto inicialmente, para tener mayor margen de maniobra en la segunda mitad del año, cuando se definirán los octavos, cuartos, semifinales y la final.

La Copa Argentina, organizada por la AFA pero cuya gestión operativa está a cargo de Torneos y Competencias, le propuso a Boca dos posibles alternativas: el fin de semana del 23 y 24 de mayo o el del 30 y 31. La primera opción fue descartada de plano: quedaría en el medio de los duelos ante Cruzeiro y Católica, en los que Boca se jugará nada menos que su continuidad en la Libertadores, y el club no está dispuesto a sumar otra presentación en semejante contexto. Además, en caso de que River avance a la final del Apertura, el encuentro decisivo se jugaría el domingo 24, y en Boca no quieren pagar el costo político de disputar casi al mismo tiempo una serie de Copa Argentina mientras el rival de toda la vida define un campeonato. Por lo pronto, según pudo saber LA NACION, desde las oficinas de Brandsen 805 ni siquiera respondieron a la propuesta, por lo que el partido sigue sin programación confirmada. Lo único que trascendió hasta el momento es que el estadio elegido sería el Único de Villa Mercedes, en San Luis, aunque todavía resta la confirmación oficial.

Sarmiento volvió a entrenarse este miércoles, todavía sin certezas sobre la fecha del duelo ante Boca. Prensa Sarmiento

Otro frente abierto tiene que ver con Leandro Paredes, especialmente ante la posibilidad de que el capitán de Boca no pueda estar presente en el duelo frente a Sarmiento. Por reglamentación FIFA, los jugadores convocados al Mundial deberán ser liberados por sus clubes a partir del lunes 25 de mayo. Y si bien existieron excepciones, por lo general ocurren cuando se trata de instancias realmente trascendentes, como sucedió en la previa del Mundial de Rusia 2018 con los futbolistas del Real Madrid Luka Modric, Marcelo Vieira, Casemiro y Toni Kroos, que disputaron la final de la Champions League ante Liverpool y luego quedaron a disposición de sus selecciones.

En caso de avanzar a octavos de final, Boca ya tiene rival asignado: será Vélez, que a fines de abril venció 2 a 0 a Gimnasia y Tiro, de Salta. Más adelante podría cruzarse con el ganador de la llave entre Racing y Defensa y Justicia, y Gimnasia, de Jujuy, ante Belgrano, de Córdoba.

Durante el encuentro entre Boca Juniors y Huracn por el Torneo Apertura Mercado Libre 2026. En el Estadio Alberto J. Armando. El 9 de mayo de 2026. Manuel Cortina

Mientras tanto, el plantel se entrenó este miércoles en Ezeiza, donde el cuerpo técnico dispuso ejercicios con pelota, aunque con equipos mezclados. Las dudas de cara al partido con Cruzeiro pasan por definir quién ocupará el lateral derecho tras la floja actuación de Marcelo Weigandt ante Huracán -los candidatos son Malcom Braida y Juan Barinaga-; el reemplazante de Santiago Ascacibar, que saldría de la puja entre Ander Herrera, Tomás Belmonte y Exequiel Zeballos; y el sucesor de Adam Bareiro, quien difícilmente pueda estar disponible por su desgarro en el aductor y el abdomen izquierdo y le dejaría su lugar a Milton Giménez, pese a que Edinson Cavani, tras tres meses de inactividad, intenta al menos ocupar un lugar entre los suplentes.

Las prioridades están claras: primero la Libertadores; después, todo lo demás.