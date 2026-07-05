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El insólito penal que erró un jugador de la reserva de Boca: pasto levantado y derrota con River
Luego de que el partido finalizara 0 a 0 en los 90 minutos más los 30 adicionales, la definición se trasladó a la tanda de penales
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Mientras el Mundial se disputa entre canchas de Estados Unidos, México y Canadá, las reservas de Boca y de River disputaron este domingo una semifinal típica entre los clubes. Luego de que el tenso partido finalizara 0 a 0 en los 90 minutos más los 30 adicionales, la definición se trasladó a la tanda de penales.
Fue allí que el conjunto visitante se quedó con el encuentro, en un 3 a 1, luego de varios tiros errados y un punto de penal que se levantó casi por completo.
Luego de que el encuentro terminara sin diferencias para ninguno de los dos equipos, la tanda de penales se volvió protagonista de la definición. Y no fue, justamente, un momento “limpio”.
Ni River ni Boca pudieron convertir sus primeros dos remates. Por el lado del xeneize, ni Iker Zufiaurre ni el capitán Gonzalo Gelini marcaron sus penales.
Agustín Obregón y Agustín De la Cuesta, de “los millonarios”, tampoco pudieron convertir. Recién en la tercera ronda, Brian Gutiérrez y Gian Paoli pudieron convertir sus disparos y la tanda estaba igualada en uno para cada uno.
¡SE ROMPIÓ EL PUNTO DE PENAL! Tomás Márquez se resbaló y tiró su penal afuera en la tanda de penales ante River.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026
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Ya en el cuarto tiro, el jugador de River Elías Núñez logró marcar el segundo tanto para “los millonarios”. Pero cuando llegó el turno de Gonzalo Márquez, de Boca, las cosas no salieron como quería el local. El jugador pateó y se llevó con sus dos pies un gran pedazo de pan de césped, que voló por el aire. La pelota no ingresó bajo el arco y el punto de penal quedó convertido en un pozo de tierra blanda.
Finalmente, Santiago Meloni se hizo cargo del quinto disparo y selló la victoria de River en el Superclásico y el pasaje a la gran final del Torneo Proyección. El próximo viernes, desde las 12, definirá el título en otro clásico ante Racing en el Estadio Florencio Sola, de Banfield.
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