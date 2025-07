El regreso de Leandro Paredes: Boca encuentra a su líder para la reconstrucción en el fútbol argentino

Todo el mundo estaba esperándolo. Los hinchas, que el jueves de la semana pasada le brindaron en la Bombonera un recibimiento a la altura de un campeón del mundo. Juan Román Riquelme, que fue a buscarlo hasta tres veces y logró concretar la llegada de un jugador de selección, de 31 años y en plena vigencia. Sus compañeros, que finalmente tendrán la posibilidad de compartir el equipo con un referente de jerarquía y trayectoria internacional. Pero sobre todo, quien más lo necesitaba era Miguel Ángel Russo, que sueña construir un equipo competitivo en torno a la figura de Leandro Paredes, un volante central con capacidad de devolverle el equilibrio futbolístico y espiritual a Boca. Todo sugiere que el mediocampista central será titular este viernes, cuando el cuadro azul y oro afronte como local ante Unión, a partir de las 19.30, su segundo compromiso en el Torneo Clausura, tras el 0-0 del estreno en la cancha de Argentinos Juniors.

Paredes llega para ordenar lo que el Mundial de Clubes dejó desacomodado. Para devolverle a Boca una estructura, un armazón, una base desde la cual pueda construir. Russo no logró afianzar una columna vertebral que le permitiera plasmar su idea en el campo de juego. Más allá del arquero, que siempre fue Agustín Marchesin, el entrenador tuvo que sortear la expulsión a Nicolás Figal, la lesión de Ayrton Costa y la conflictiva situación personal de Marcos Rojo; no consiguió conformar una zaga central estable. En el mediocampo, confiaba en Ander Herrera, pero el español sufrió su cuarto desgarro consecutivo y evidenció que, al menos por ahora, no está como para sostener el ritmo de la alta competencia. Tampoco pudo definir un 9 titular, y debió improvisar con dos delanteros en el último partido, frente a Auckland City, para procurar una goleada que no llegó. Nunca encontró solidez. Por eso, la llegada de Paredes representa mucho más que una incorporación: es el primer paso para volver a tener un equipo confiable.

Con la llegada de Paredes, Boca recupera algo que le venía faltando: un mediocampista central fiable que, además de su calidad técnica, aporte una virtud cada vez más difícil de encontrar, la regularidad. En un equipo que sufrió múltiples bajas, contar con un jugador que casi no se lesiona y mantiene una condición física estable resulta fundamental. Paredes le brinda a Russo la posibilidad de planificar a futuro en torno a una pieza que puede sostenerse en el equipo todos los domingos. Es el puesto en el que Russo más esperaba soluciones, tras las dificultades que tuvo durante el Mundial de Clubes. Probó con Ander Herrera, pero la lesión dejó fuera de combate al español. A Tomás Belmonte lo considera más un interno que un 5 puro. A Williams Alarcón, como a una alternativa. Y a Milton Delgado, como a una opción que aún debe terminar de foguearse.

Paredes le permitirá a Russo diseñar un esquema más funcional, quizás un 4-2-3-1, con él y Rodrigo Battaglia en la contención; Alan Velasco, Carlos Palacios y Kevin Zenón en la mitad de cancha, y Miguel Merentiel como encargado del ataque. Otra variante posible es un 4-4-2 con Edinson Cavani, aunque esa chance dependerá del estado físico y el nivel que muestre el uruguayo. Además de equilibrio y buen pase, Paredes ofrece remate de media distancia y manejo de la pelota parada, una herramienta clave que Boca no tiene bien explotada desde la partida de Edwin Cardona, y que Russo pretende aprovechar al máximo.

Paredes en Boca y Ángel Di María en Rosario Central, dos nuevos campeones en el fútbol argentino, mientras Newell's anhela tener un día a Lionel Messi; Román Riquelme fue tres veces por el volante central. Instagram

Paredes llegó al país el miércoles de la semana pasada y ese día se realizó la revisión médica. Al día siguiente tuvieron lugar la presentación y el primer entrenamiento. Su último partido fue el 10 de junio, contra Colombia por la selección argentina, y después de un mes de vacaciones y un corto acondicionamiento, ya saldría a la cancha. Lo requiere la situación de necesidad que aqueja a Boca.

El arribo de Paredes será también un espaldarazo para el grupo. Aunque el entrenador conserva la última palabra, Russo se apoya mucho en los referentes para la convivencia diaria. En Estados Unidos, sin Cavani y con Rojo apartado, el director técnico le dio la cinta de capitán a Merentiel, un líder silencioso y sacrificado, cuyas humildad y entrega son altamente valoradas puertas adentro. Con la recuperación del delantero, es posible que vuelva a tener la cinta, pero Paredes será, sin dudas, un pilar en el vestuario. Es un modelo de conducta, alejado del ruido mediático y dueño de una carrera que habla por sí sola.

El volante acordó un contrato hasta diciembre de 2028, con opción a un año más, y se convirtió en el jugador mejor pago de Boca y del fútbol argentino. Su llegada implica una decisión firme de reconstruir un equipo que, tras el tropiezo en el Mundial de Clubes, lleva más de dos años sin títulos de campeón. Será el emblema de la ilusión y de la mística ganadora que Boca intenta recuperar.

En la historia del club, las grandes formaciones de Boca siempre tuvieron un volante central que era mucho más que un jugador: era el alma del equipo y un conductor en la cancha y fuera de ella. Aunque Paredes se fue muy chico, afrontó 31 partidos y anotó cinco goles en la primera división –todos, en la Bombonera–, Juan Román Riquelme, que fue su compañero, conoce bien su personalidad, su disciplina y el amor profundo que siente por el club.

Paredes y Dybala se movieron durante junio en el predio de la AFA; el 5 desea tener en Boca al 22, cuyo contrato con Roma finalizará en junio próximo.

Paredes será el sexto campeón del mundo en Qatar que jugará en el fútbol argentino. En River hoy están Franco Armani, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel; Ángel Di María acaba de sumarse a Rosario Central, y Newell’s sueña con repatriar a Lionel Messi. El deseo de Paredes, a futuro, es compartir el plantel en Boca con su amigo Paulo Dybala, que sigue en Roma y tiene contrato en Italia hasta junio de 2026. Pero antes, Leandro quiere enfocarse en sacar a flote a Boca.

La Bombonera está lista para recibir en un partido a su nuevo líder, ese jugador de experiencia, talento y carácter que llega para devolverle a Boca la estabilidad que precisa para volver a pelear por la gloria. Tras la multitudinaria bienvenida del jueves pasado, Paredes vivirá su presentación por los puntos. Hacía falta un futbolista que uniera al grupo, transmitiera compromiso y fuera el faro que, como en la selección nacional, lo guiara a conquistar nuevos estrellas.