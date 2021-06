Juan Román Riquelme: quién es el mejor jugador de Boca y la chicana para River y Gallardo

Juan Román Riquelme no suele mostrarse en público. Habla de vez en cuando. Es el vicepresidente de Boca, más allá de que sigue siendo el mayor ídolo de la historia xeneize. En Boca suele pasar de todo: ganó dos torneos locales, se fue Mario Pergolini, el otro vicepresidente, hay polémica por el desempeño de los integrantes del Consejo de Fútbol y quedó atrás, de a poco, las secuelas de las repetidas eliminaciones contra River.

En una charla con ESPN, Román se refirió a varios temas. Y hasta atacó a River y a su entrenador, Marcelo Gallardo. “El mejor equipo de Argentina es Colón, el campeón. River tiene el mejor técnico de la historia de su club, pero en siete años no pudo ganar el torneo local. No sé por qué. Es Colón el mejor, sin dudas. Si salió campeón es porque sumó más puntos que todos, como Boca cuando fue campeón”, fue su particular análisis.

Miguel Angel Russo y Juan Román Riquelme, en el predio que Boca tiene en Ezeiza: una relación con cierta tensión Prensa Boca

Luego, deslizó un elogio, aunque sin nombrarlo: “River tiene un grandísimo entrenador (Gallardo), que seguramente para ellos será como Bianchi para nosotros. Eso te da una ventaja muy grande porque les da tranquilidad a los jugadores. Enfrentamos a un gran técnico, con buenos jugadores, y las tres veces fuimos merecedores de ganar el clásico. Eso quiere decir que hacemos las cosas bien. Soy el primero que quiere que el equipo juegue mejor”.

Admirador de Nacho Fernández, Román se inclinó en “su reemplazo” por un integrante de Boca como el más valioso de nuestro medio. “Nacho Fernández ya no está... Así que ahora, sin dudas, es Sebastián Villa. Tuvimos que escuchar mucho tiempo que Villa define mal, pero Villa es el mejor jugador del país. Los caga a baile y a goles a todos”, comentó, con su estilo.

Y dejó otras frases con su sello.

El entrenador. ¿Por qué Russo debe depender del Atlético Mineiro? Los demás pierden y dicen que se va este o el otro. No queremos perder, pero en el fútbol se pierde más veces de lo que se gana. Me cuenta a mí quién juega. Me pregunta qué pienso, siempre le digo lo mismo. Hablamos de fútbol todos los días, opinamos lo que nos gustó y no nos gustó a ambos. Cuando lo tuve de jugador, ya hablábamos mucho, en 2007. Es el DT y confiamos en él.”

El crack. “El Pulga Rodríguez me genera admiración. Son jugadores distintos que juegan a la pelota, no al fútbol. Hacen que disfrute de este juego.”

Cavani. “Me habló por teléfono y me avisó que se quedaba en Inglaterra, que no me molestara. Hoy lo único distinto que teníamos era la Bombonera, con gente que se mueve. Hoy, ni eso. Así que su decisión es entendible”.

El atacante uruguayo Edinson Cavani pudo venir a Boca, pero se quedó en Manchester; ahora, está en la Copa América (AP Foto/Andre Penner)

La cancha. “Extraño a la Bombonera llena. Damos mucha ventaja. Cada partido siempre amonestan primero al nuestro, el árbitro se anima a amonestar primero al de Boca. Y los últimos clásicos nos expulsaron siempre al nuestro primero...”

Wanchope Ábila. “Creemos que para él es bueno que juegue. Se fue bien. No hay que darle tanta vuelta, Russo vio con buenos ojos que tenga continuidad. Prefirió irse a Estados Unidos y ayudamos que vaya donde él quería”.

La cuenta pendiente. “Los grandes jugadores tienen que ganar la Libertadores, sin duda. Nosotros lo vamos a volver a intentar. El objetivo es ganar todos los partidos. Siempre. Nuestra camiseta nos obliga a eso. Sueño con ver si podemos volver a ganarla. Llegamos a semis y no alcanzó. Este año lo vamos a volver a intentar .Siempre sueño que la vamos a volver a ganar”

El balance. “Cuando nos ponemos a ver los resultados, que de tres torneos ganamos dos, y perdemos dos semifinales, pareciera que, escuchando todos los medios, salimos anteúltimos. Sabemos que tienen que hablar todo el día de Boca...”

La herida. “Lo que creo es que en los momentos importantes como contra Santos en Brasil y ante Racing, cuando perdimos, no estuvimos a la altura. Eso está clarísimo”.

El ídolo. “Cuando llegamos al club, creían que Tevez no continuaba. Lo quiero mucho, no me gusta escuchar que digan que no lo aguantábamos, que no lo queríamos.”

Carlos Tevez y Juan Roman Riquelme: una relación afectiva y conflictiva, de ayer a hoy

Angelici. “Si vos vendés a Nandez y Benedetto y teníamos que cobrar 14 o 15 millones de dólares el 1° de agosto de 2020 y ellos la cobraron 60 días antes de las elecciones... cobraron 14 palos adelantados. Y dijeron que nos dejaron cinco a favor. Si no cobraban eso, nos dejaban en menos 9″.

Balance II. “En este año que estamos nosotros, hace año y medio, las cosas van bien. Entiendo que tienen que hablar todo el tiempo de Boca, que parece que no gana hace un montón. Pero cuando nosotros analizamos, no estamos tan mal, de tres torneos argentinos, ganamos dos...”.

El dólar. “Nosotros queremos seguir trayendo refuerzos, pero sabemos que no está fácil. Los jugadores de jerarquía salen caro”.

