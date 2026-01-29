La noche de Santiago Ascacibar en La Plata: cánticos, insultos, burlas, mates, empanadas y el grito del gol

Una noche particular y cargada de tensión. No sólo porque el choque entre Estudiantes y Boca siempre representa un espectáculo de alto voltaje, sino porque se disputó en La Plata y con la delegación visitante apareció Santiago Ascacibar, foco de las miradas -y algo más- de los hinchas del conjunto platense: hasta hace un par de días era el capitán del equipo de Eduardo Domínguez, pero tras su comentado traspaso soltó todo su cariño por los colores azul y amarillo.

Antes y durante el partido que terminó con victoria 2-1 ante Boca, los fanáticos de Estudiantes estuvieron pendientes de Ascacibar, que estuvo junto al plantel xeneize. Si bien el volante no figuraba en la lista de convocados, el mediocampista le solicitó al cuerpo técnico acompañar a la delegación y lo hizo por sus propios medios.

La reacción más significativa llegó desde las tribunas, donde un grupo de hinchas coreó de forma contundente: “El que no salta es un traidor”. También durante la transmisión se vio a otro fanático mostrar su celular con la imagen de Ascacíbar con la camiseta de Boca y la leyenda “Judas”. Además, en la tienda del club las camisetas con su número y apellido fueron puestas en descuento.

📹Mate y empanadas para los jugadores de #Boca que no forman parte del partido en el palco, incluyendo a Santiago #Ascacíbar y a los lesionados Miguel #Merentiel y a Lucas #Janson. pic.twitter.com/lM5YTItjYs — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) January 29, 2026

Tal fue el enojo de muchos hinchas de Estudiantes, que una de las filiales del club dejó su denominación “Ruso Ascacibar” y anunció mediante un comunicado que de ahora en más llevará el nombre de “Lealtad Pincharrata”. Incluso, publicaron un comunicado explicando la determinación: “Comunicado a los socios e hinchas de Estudiantes: Queremos expresar nuestra gran decepción y descontento con la forma en que se produjo la salida del excapitán y jugador de nuestro amado y respetado club, Santiago Ascacíbar. Por decisión unánime, hemos decidido retirar el nombre la Ruso Ascacíbar de nuestra agrupación. A partir de ahora, la misma pasará a llamarse ‘Lealtad Pincharrata’. Agradecemos su comprensión y apoyo en estos momentos”.

Durante el partido se lo vio al nuevo volante del conjunto de la Ribera sentado junto a sus nuevos compañeros, siguiendo las instancias del encuentro. Mientras compartió unos mates, hasta comió empanadas y siguió atento cada acción del juego. Incluso, una cámara captó el momento en el que Ascacibar celebró el descuento de Exequiel Zeballos.

👀 ¿Cómo recibió UNO a Santiago Ascacíbar? Así fue la noche del Rusito en Estudiantes vs. Boca.



El mediocampista, de 28 años, quedó muy expuesto tras su determinación de dejar a Estudiantes y pasar a Boca. Si bien Ascacíbar había dicho que en la Argentina sólo jugaría en Estudiantes, después justificó su nueva decisión con la frase: “Era un sueño desde chico”. Más allá de estas palabras, las críticas resultaron duras para el volante, incluso, Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes, se expresó a través de dos movimientos en su cuenta de Instagram. Primero, compartió una fotografía en la que aparece junto a Alejandro Sabella, acompañada por la frase “hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras”. Más tarde, se conoció que dejó de seguir a Ascacibar en la misma red social, algo que potenció la tensión.

Ahora bien, no todos tomaron la misma postura en La Plata, porque colegas como Mariano Andújar, Gerónimo Rulli y Juan Foyth, exjugadores de Estudiantes, le manifestaron respaldo a Ascacibar.

Más allá de lo que sucedió en la cancha de Estudiantes, con la derrota incluida, Ascacibar se incorporó a Boca con entrenamientos en doble turno y ya participó junto a otros jugadores que se recuperan de lesiones, como Miguel Merentiel y Lucas Janson, de charlas tácticas.

💥 "EL QUE NO SALTA, ES UN TRAIDOR" 💥



▶️ Una parte de los hinchas presentes en UNO no perdona a Santiago Ascacibar por dejar #EDLP🇦🇹 e irse a #Boca. El jugador está presente en el estadio.

En un escenario complejo para Boca, el cuerpo técnico ya está evaluando la disponibilidad de Ascacibar y se especula con que podría debutar con la camiseta de Boca en la próxima fecha contra Newell’s, en la Bombonera.