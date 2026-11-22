En medio de los festejos por la obtención de la Copa Sudamericana 2026 en Colombia, un numeroso grupo de hinchas de Boca que estaban en las inmediaciones del Obelisco se adentró unos metros por la avenida Corrientes hasta donde el actor Guillermo Francella, reconocido fanático de Racing, estaba protagonizando una obra en el Teatro Metropolitan. Tras dedicarle varios cánticos futboleros, el artista salió a la puerta, y respondió con una sonrisa y aplausos.

Después de vencer por 2 a 0 a Atlético Mineiro en Barranquilla y celebrar en el Obelisco, decenas de simpatizantes xeneizes se acercaron a la puerta del teatro, en la avenida Corrientes 1343, donde estaba la obra “Desde el jardín”. Al identificarlo como uno de los hinchas más emblemáticos de la Academia, los fanáticos de Boca comenzaron a saltar y cantarle el clásico “Racing botón”.

Los hinchas de Boca esperaron a Francella a la salida del teatro para burlarse de Racing

En varios de los videos que se volvieron virales sobre el momento, quedó registrada la reacción de Francella. Lejos de molestarse, Francella salió a la vereda sonriendo, saludó con gestos cómplices e intercambió algunas palabras con los presentes. Ante su actitud, algunos hinchas cambiaron el tono de las canciones y pasaron a entonar “Guillermo es de Boca”.

Los hinchas de Boca esperaron a Francella a la salida del teatro para burlarse de Racing

Recientemente, Boca y Racing se cruzaron por la Copa Argentina y, tras un agónico desenlace, fue el plantel que dirige Rodolfo Arruabarrena el que festejó el pase a una nueva fase del campeonato, partido que terminó por 3 a 2, después de ir dos goles por debajo durante prácticamente todo el partido.

El actor, que cada vez que Racing gana, sube su clásico video con la frase “hermosa mañana, verdad”, esta vez también sorprendió a los propios xeneizes, participando del folclore del fútbol.

Boca cortó una mala racha

De la mano de Arruabarrena y de su emblema y capitán Leandro Paredes, Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana y así cortó una mala racha de 18 años sin títulos internacionales. Entre el 2000 y el 2008, el Xeneize ganó en 11 ocasiones en el plano internacional: con cuatro Libertadores, dos Intercontinentales, dos Sudamericanas y tres Recopas.

En casi dos décadas, Boca tuvo amplias chances de volver a reencontrarse con el sueño internacional tras perder tres finales de Copa Libertadores: en 2012, ante Corinthians; en 2018, ante su máximo rival, River Plate; y, por último, en 2023, frente a Fluminense en el Maracaná.