Mario Pergolini dijo que quiere ser candidato a presidente de Boca en las próximas elecciones

Diciembre será un mes caliente para Boca, ya que el oficialismo, con la figura de Juan Román Riquelme a la cabeza, revalidará su gestión en las elecciones. Pese a que el exfutbolista devenido vicepresidente y líder del Consejo de Fútbol en varias ocasiones se manifestó confiado en que la actual conducción será reelegida sin problemas, se van sumando nombres y proyectos opositores que tienen como misión tomar las riendas del club xeneize a partir de fines de este año. Uno de ellos es Andrés Ibarra, impulsado por Mauricio Macri, y que sigue la línea que dejó Daniel Angelici, el hombre que perdió el poder a manos de Jorge Ameal. Pero ahora surge otro nombre que no estaba en los planes de nadie: Mario Pergolini.

Todo ocurrió en el programa televisivo Boca es Boca, que conducen Marcelo Giovannini, Juan Carlos Artelino, Beto Márcico y Lito Pintos. En la emisión partidaria sobre el club xeneize, Pergolini -que no suele dar demasiadas entrevistas- visitó el estudio y confirmó su deseo. “Sí, voy a jugar. Creo que es la primera vez que lo digo, pero me parece que es momento de hacerlo, a diferencia de cómo lo hice la vez pasada. Hay espacio, en este momento, para discutir candidaturas. Quiero hacerlo, me quedé con ganas la vez pasada...”, expresó el empresario de medios y dueño de la plataforma Vorterix.

Junto a Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal, cuando tenían un proyecto común y ganaron las elecciones de Boca en 2019 Prensa Boca

En las elecciones de diciembre 2019, Pergolini integró como vicepresidente primero la fórmula ganadora junto con Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme. Sin embargo, la relación con el exfutbolista y con los miembros del Consejo de Fútbol (Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado) era mala.

Pergolini tenía como objetivo posicionar a Boca a través de la comunicación. Sin embargo, la gota que colmó el vaso fue la creación de una cuenta de Instagram del predio de Boca que competía directamente con un canal de Boca que dirigía el conductor. Entonces, presentó su renuncia a fines de marzo de 2021. A partir de entonces, criticó en varias oportunidades el estilo de conducción del oficialismo que él integró durante poco más de un año.

Consultado sobre si en aquel momento lo dejaron con las ganas, Pergolini aclaró: “En realidad, me fui yo. Pero creo que es momento de hacer lo que quería hacer, y la única manera es armando un equipo siendo presidente”. La base para ello es el movimiento Unidad Xeneize, que el conductor y empresario conformó junto con algunos miembros del actual oficialismo. Pergolini dijo que su error la última vez fue no haberse metido más en la parte política de la cuestión.

Luego, Pergolini se refirió a su relación con Riquelme y volvió sobre los motivos de su renuncia temprana: “Román es muy hábil hablando, sabe cómo hablarle a ese riñón de Boca. Es un muchacho bravo, toda la política de Boca es brava. De todos los exjugadores que conocí, él es el que tiene una personalidad... brava”, graficó. Y se adentró en las razones por las que dejó la vicepresidencia: “Se polarizó mucho entre lo que pasaba en el predio de Ezeiza, donde Román se había instalado, y lo que pasaba en Brandsen [donde está el club]. Y yo, que soy de otro palo y que había ido a contribuir en otras cosas, lo que proponía o no pasaba o tenían otra idea y no la iban a hacer. Y a mí nunca me gustó ocupar un lugar por ocuparlo”.

Sobre el final del programa, para que no quedaran dudas, le preguntaron puntualmente si quería ser presidente de Boca. Y Pergolini no esquivó: “Ojalá lo podamos lograr. Y si no, una unidad que lleve adelante alguien que trabaje para Boca”.

